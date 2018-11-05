27 concursos abertos com salários que chegam até R$ 29 mil

Oportunidades estão disponíveis em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

No Espírito Santo, as prefeituras de Nova Venécia, Anchieta e Vitória vão contratar profissionais temporários. Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu concurso para preencher 25 vagas.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) para a função de juiz de direito substituto. A oferta é de 50 vagas, sendo três reservadas a candidatos com deficiência e 15 aos negros, além de formação de cadastro de reserva de eventuais oportunidades. A carreira exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito, três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel e idade mínima de 21 anos e máxima de 65 anos na data da posse. A remuneração inicial do cargo é de R$ 23.284,14. A inscrição preliminar será recebida até as 20h do dia 5 de novembro, exclusivamente pela internet, através do site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 230,

PROCURADORIA GERAL DE SANTA CATARINA

A Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina abriu concurso para classe inicial da carreira de procurador do estado. A oferta é de 4 vagas, mais formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 27.424,00, e a carga horária do titular do cargo é de 40 horas semanais. As inscrições vão até às 16 horas do dia 5 de novembro de 2018, no site fepese.org.br . A taxa de inscrição é de R$280,00.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo . A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00. As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

A Universidade de Brasília (UnB) está com inscrições abertas para o concurso público destinado a preencher 157 vagas, além de formar cadastro reserva. Os contratados poderão atuar em qualquer um dos campi da instituição (Plano Piloto, Ceilândia, Gama ou Planaltina). Há oportunidades para cargos de nível médio, com salário-base é de R$ 2.446,96, e para quem tem ensino superior, com A remuneração inicial corresponde a R$ 4.180,66. As inscrições terminam às 18h de 5 de novembro, no endereço www.cespe.unb.br

DEFENSORIA PÚBLICA DO MARANHÃO

A Defensoria Pública do Maranhão abriu concurso público para a admissão de oito Defensores Públicos de 1ª Classe. Os interessados devem ter título de Bacharel em Direito, ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ter atuado na atividade jurídica pelo período mínimo de três anos. As inscrições preliminares podem ser feitas até às 14h de 5 de novembro de 2018, no site www.concursosfcc.com.br . A da taxa é de R$ 229,00.

COMPANHIA DE GÁS DO RIO GRANDE DO SUL

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). O edital oferece 11 vagas para contratação imediata. Ensino médio é requisito para assistente de serviços administrativos (5 postos e salário de R$ 2.464,70) e técnico em gás (1 - R$ 3.122,20), função que também requer formação técnica. O processo seletivo disponibiliza cargos com exigência de curso superior para advogado (1 - R$ 5.639,05) e engenheiro de gás (4 - R$ 8.281,13). Os interessados podem se inscrever até 6 de novembro, no site www.fundatec.org.br . As taxas custam R$ 82,36 (nível médio) e R$ 187,87 (superior).

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de 220 professores e pedagogos temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59. As vagas são para preenchimento dos seguintes cargos: Técnico Pedagógico (Pedagogo); Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual (AEE); Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Religioso; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Tradutor Intérprete, Instrutor de Libras e Professor Bilíngue. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, pela internet, no site www.idcap.org.br . A taxa de participação é de R$ 60.

CÂMARA DE MARILÂNDIA

A Câmara de Marilândia divulgou o edital de abertura de concurso público com seis vagas de níveis fundamental, médio e superior. O certame oferece oportunidades para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1); Recepcionista (1); Técnico Administrativo (1); Técnico Legislativo (1); Contador (1) e Controlador Interno (1). A carga horária é de 30h semanais e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.800,00. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, no endereço eletrônico www.idcap.org.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de ensino fundamental e médio, sendo eles: Encanador; Ajudante; Fiscal e Operador de ETA (1), para atuarem em carga horária de 40h e 44h semanais, fazendo jus ao vencimento que alterna de R$ 954,00 a R$ 1.098,26, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas na sede SAAE, que fica na Rua Daniel Comboni, 155, Centro, Ibiraçu, até 7 de novembro de 2018 das 8h às 13h.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquina, operador de máquina pesada e operador de máquina agrícola. A seleção é voltada para preencher cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro de 2018, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30 horas.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta abriu processo seletivo para contratar guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas nos dias 8 e 9 de novembro de 2018, diretamente na Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, que fica localizada na Rua das Gabirobas, nº 406, Bairro Nova Esperança. O atendimento no local acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de São Paulo para preenchimento de 168 vagas em cargos de nível superior. Distribuídas entre dois editais, as oportunidades são destinadas a diversas secretarias do município. Há chances para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional - ciências contábeis (50 postos e salário de R$ 6.106,33), arquiteto (58 - R$ 7.03290), agrônomo (14 - R$ 7.032,90) e engenheiro nas seguintes áreas: civil (34 - R$ 7.032,90), do trabalho (2 - R$ 7.032,90) e florestal (10 - R$ 7.032,90). As inscrições podem ser feitas até as 17h de 12 novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é o mesmo para todas as funções: R$ 82,20.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para preencher uma vaga de nível superior. O cargo é de Médico Clínico Diarista para atuar na Pediatria, em jornadas semanais de 20h, com remuneração de R$ 4.044,12. As inscrições podem ser feitas até 12 de novembro, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) publicou quatro editais de abertura de inscrições para novo concurso público, que visa o preenchimento de 34 vagas na comarca da capital. Todas as oportunidades são para cargos com exigência de nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 8.723,57. As inscrições seguem até 13 de novembro, no site www.vunesp.com.br . Do total de oportunidades, 20 são para o cargo de contador judiciário. Neste caso, os interessados devem ter formação na área e registro no conselho, com remuneração inicial de R$ 7.027,51, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. No caso de administrador judiciário estão sendo oferecidas cinco vagas, com inicial de R$ 6.432,43, com jornada de 40 horas . Os interessados devem ter formação em administração de empresas, com registro no conselho. O concurso também conta com sete vagas para o cargo de enfermeiro judiciário, com exigências de formação superior específica e registro no conselho. O inicial é de R$ 8.100,44, para 30 horas semanais. Por fim, o concurso também conta com duas vagas para a carreira de médico. Exigência de registro no conselho e inicial de R$ 8.723,57 para 30 horas semanais.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul vai abrir concurso para contratar auditor-fiscal da Receita Estadual. São 50 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência e oito a negros. O salário é de R$ 20.463,50, acrescido de prêmio de produtividade e eficiência variável. Os contratados cumprirão jornada semanal de 40 horas, havendo a possibilidade de atividades aos sábados, domingos e feriados. A carreira é destinada a profissionais com curso superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências jurídicas e sociais, engenharia ou tecnologia da informação. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 13 de novembro, no site www.cespe.unb.br . A taxa custa R$ 187,77.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

A Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul está com 500 vagas para a carreira de apoio à educação básica, distribuídas entre os cargos de agente de limpeza, agente de merenda e assistente de atividades educacionais. Os dois primeiros postos requerem ensino fundamental completo e pagam R$ 1.067,65, enquanto que o último exige ensino médio e tem vencimento de R$ 1.323,89. As inscrições podem ser feitas no site www.funrio.org.br até 16 de novembro.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai contratar 60 guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56. Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.

CÂMARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A Câmara Municipal de Conceição da Barra abriu concurso público para a contratação de profissionais de ensino fundamental incompleto, médio e nível superior. A remuneração varia de R$ 886,00 a R$ 2.225,63. As oportunidades são para os cargos de controlador (1), assistente de controle interno (1), auxiliar de serviços gerais/Sede (1), auxiliar de serviços gerais/ Distrito de Braço do Rio (1) e vigia. A carga horária para todas as funções é de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro, no site www.gualimp.com.br . O inscritos, o valor da taxa de inscrição alterna de R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA

Na Assembleia Legislativa da Bahia a oferta é de 132 vagas com salários que variam de R$ 4.118,67 a R$ 4.872,61. São 123 oportunidades distribuídas nos cargos de Técnico Legislativo - Administrativa (35); Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa (54); Técnico Legislativo - Odontologia (3); Analista Legislativo - Administração (5); Analista Legislativo - Análise de Sistemas/ Informática / Tecnologia da Informação (6); Analista Legislativo - Taquigrafia (3); Auditor Legislativo (3); Analista Legislativo - Enfermagem (1); Analista Legislativo - Jornalismo/ Comunicação (1); Analista Legislativo - Medicina do Trabalho (2); Analista Legislativo - Nutrição (1); Procurador (3) e Analista Legislativo - Redação e Revisão Legislativa (6). As inscrições podem ser feitas até 16 de novembro de 2018, no site da Fundação Getúlio Vagas (FGV)

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

Foram prorrogadas até as 23h59 de 20 de novembro as inscrições do concurso público da Polícia Civil de Roraima (PC RR). A seleção oferece 330 vagas, sendo 38 destinadas a funções públicas de ensino médio e 292 de nível superior. Do total de ofertas, 33 são reservadas a pessoas com deficiência. Aqueles que possuem diploma de conclusão de curso de ensino médio podem disputar os empregos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Quem tem o nível superior está apto às carreiras de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental completo e incompleto e médio, A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.313,27. Os contratos serão temporários. A seleção vai formar cadastro de reserva para os seguintes cargos: trabalhador braçal masculino (vagas para trabalhar na sede, Cedrolândia e São Gonçalo), trabalhador braçal feminino (vaga para trabalhar na sede), pedreiro, eletricista, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico, motorista (vagas para trabalhar na sede, patrimônio do XV e Cristalina), atendente, cuidador feminino, vigia, operador de máquinas e coveiro. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia, entre os dias 19 e 21 de novembro de 2018. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta vai abrir processo seletivo simplificado para preencher cadastro de reserva para os cargos de Assistente Social; Psicólogo; Instrutor Social de Projetos Pedagógicos; Cuidador Social; Instrutor de Educação Física e Instrutor de Informática. Os interessados podem inscrever-se entre os dias 19 a 23 de novembro de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Aracruz, nº 10, Vila Residencial Samarco. O atendimento acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RECIFE

A Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife abriu as inscrições para um concurso público com 25 vagas. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.603,50 até R$ 7.374,00. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br , até o dia 23 de novembro. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 75 para os de nível médio.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados podem se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , até as 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo divulgou edital de abertura de abertura das inscrições do concurso para a função de analista técnico científico. A seleção visa o preenchimento de nove vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Candidatos que têm nível superior, experiência profissional mínima de três anos e registro no órgão de classe podem disputar as áreas de administrador (2), contador (4) e economista (3). A remuneração é de R$ 13.790,08 (composta por R$ 8.585 de salário básico e R$ 5.205,08 de gratificação de promotoria) para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro, no site www.vunesp.com.br

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições poderão ser feitas de 18 de novembro a 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.