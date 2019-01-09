26 concursos públicos abertos com salário de até R$ 24 mil

Polícia Civil contará com reforço de 173 novos servidores Crédito: Arquivo/Nestor Muller

Pelo menos 26 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há seleções para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do certame.

As chances são para preencher cargos efetivos e temporários e a remuneração chega a R$ 24.818 no Tribunal de Justiça do Paraná.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Polícia Civil. A oferta é de 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio.

Já a Prefeitura de Viana encerra no dia 21 de janeiro o prazo das inscrições para o certame com 217 vagas.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai contratar médicos em 21 especialidades, com uma vaga para cada uma. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.043,68, para carga horária de 20 horas semanais, com exceção para plantonista que são 100 horas mensais. Os interessados podem se inscrever pelo endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline , onde constam o edital e a ficha de inscrição. O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2019.

PREFEITURA DE BUENO BRANDÃO (MG)

Processo Seletivo que visa à contratação de profissionais da área da saúde para atender a Estratégia Saúde da Família - ESF é anunciado pela Prefeitura de Bueno Brandão, no Estado de Minas Gerais. A oferta é de 26 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família em Boa Vista (4), Campo Místico (4), Ponte Nova (4) e Renascença (5); Dentista (2); Médico (3) e Técnico em Enfermagem (4). Com carga horária de 40h semanais, os selecionados de nível médio e superior devem fazer jus à remuneração no valor entre R$ 1.014,00 e R$ 7.719,93. Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.concursosjcm.com.br , até as 22h do dia 11 de janeiro de 2019. A taxa de participação varia entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

PREFEITURA DE COQUEIRAL (MG)

A Prefeitura de Coqueiral em Minas Gerais divulgou recentemente o edital do Processo Seletivo com 13 vagas destinadas às Secretarias de Saúde e da Ação Social do município. Os profissionais de nível médio e superior podem se inscrever aos seguintes cargos: Nutricionista - NASF (1); Fisioterapeuta - II NASF (1); Psicólogo I - NASF (1); Técnico em Enfermagem - PSF (3); Enfermeiro - PSF (1); Médico - PSF (4); Odontólogo I (1) e Digitador Programa Bolsa Família (1). Em jornadas semanais de 20h a 40h, os salários dos candidatos variam entre R$ 964,64 chegando a R$ 9.153,66. As inscrições do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no prédio do Telecentro, com sede na Rua Pedro Botelho, nº 180, Bairro Centro, das 7h às 16h, até 11 de janeiro de 2019.

PREFEITURA DE ALEGRE

A Prefeitura de Alegre está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar 46 profissionais, além da formação de cadastro de reserva. As vagas são para os cargos de: Biólogo (1); Enfermeiro (19); Farmacêutico (5); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Odontólogo (2) e Técnico de Enfermagem (17). O salário varia de R$ 1.339,28 a R$ 2.609,87, de acordo com o cargo e a carga horária, sendo de 24 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 11 de janeiro de 2019, no site Prefeitura www.alegre.es.gov.br

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari abriu seleção para contratar 85 profissionais que vão atuar na área da Educação. Os cargos disponíveis são de nível fundamental, nas seguintes funções: Auxiliar de Serviços Gerais (45), Auxiliar de Serviço Escolar (10) e Cozinheiro (30). Em jornadas semanais de 40h os profissionais receberão salários de R$ 998,00. As inscrições serão realizadas, nos dias 10 a 11 de janeiro de 2019; diretamente na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Santa Clara, nº13, Sol Nascente, Guarapari - ES, nos horários de 08h às 16h.

PREFEITURA DE PIÚMA

Dois Processos Seletivos que visam formação de cadastro reserva tiveram os editais os editais anunciados na Prefeitura de Piúma no Estado do Espírito Santo. O edital nº 04/2018 tem oportunidade para Nutricionista, já a seleção nº 05/2018 conta com oportunidade para Assistente de Creche, em ambas seleções é exigido nível superior. A remuneração dos cargos varia de R$ 1.285,85 a R$ 2.943,15. As inscrições podem ser feitas até 12 de janeiro de 2019, pelo site controladoria.piuma.es.gov.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz prorrogou as inscrições do Concurso Público que tem como objetivo preencher 84 vagas para profissionais da área da educação. Podem participar do certame profissionais com nível Superior na área em que vai atuar. O prazo segue até 13 de janeiro de 2019, via internet, no site da organizadora www.ibade.org.br . As oportunidades são para seguintes funções: Professor de Ciências (3), Educação Infantil (38), Ensino Fundamental Anos Iniciais (31), História (2), Língua Inglesa (1), Matemática (3) e Suporte Pedagógico (2). Os docentes atuarão por 25h semanais para receber salário de R$ 2.159,51.

BANRISUL

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) está com inscrições abertas para o concurso público destinado a preencher 200 vagas imediatas na função de escriturário, além de formar cadastro reserva. A seleção é voltada para profissionais com nível médio e a jornada semanal é de 30 horas. Durante os primeiros 90 dias de serviço, em caráter de experiência, a remuneração será de R$ 3.769,52. Após a efetivação, o valor passará para 3.971,82. Os vencimentos já incluem os auxílios refeição (R$ 773,96) e cesta alimentação (R$ 895,34). Os interessados podem se inscrever até as 14h de 15 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site da Fundação Carlos Chagas . O valor da taxa é de R$ 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça Estadual do Paraná (TJ - PR), que busca a admissão de Juiz Substituto. São ao todo 17 oportunidades. O salário é de R$ 24.818. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 16 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , e para que ocorra a homologação das candidaturas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 240,00.

PREFEITURA DE PIÚMA

A Prefeitura de Piúma divulgou o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de professores habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica: no Ensino de Educação Infantil e Fundamental Ano Iniciais e Finais. A remuneração para os professores A e B, com carga horária de 25 horas semanais, é de R$ 2.067,34, enquanto que para pedagogo com jornada de 40 horas é de R$ 3.307,74. As inscrições poderão ser feitas no site controladoria.piuma.es.gov.br , até 17 de janeiro de 2019, às 23h59.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, com objetivo de garantir a execução das atividades do programa Anchieta Rumo ao Futuro. Os interessados poderão se inscrever nos dias 16 e 17 de janeiro, das 9h às 13h, na própria secretaria, que fica na Vila Olímpica. Há vagas para assistente esportivo (nível médio) e profissional de educação física (nível superior). O professor vai receber R$ 17,41, enquanto que o assistente R$ 11,70.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratar professor substituto na área de Metalurgia (1) no Campus de Vitória. O salário base oferecido varia de R$ 3.121,76 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação; Auxílio-alimentação de R$ 458,00; Auxílio-transporte e Auxílio-escola. A carga horária a ser cumprida pelo profissional é de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 18 de janeiro de 2019, na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, que fica na Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara, Vitória-ES. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. São duas vagas para as áreas de Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1). Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva em cargo de nível superior da área da saúde. A função é de Enfermeiro que irá atuar na Atenção Básica em Saúde - ESF, onde a jornada de trabalho de 40h semanais, com remuneração base de R$ 2.645,92, mais insalubridade de R$ 529,18 e gratificação de R$ 324,48. Os interessados poderão se inscrever de 14 a 18 de janeiro de 2019, na Prefeitura de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Vervloet, nº 446, Centro, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz divulgou dois editais de abertura de concurso público. Ao todo, são 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e vigia é de de R$ 41,50. Já para os cargos de auditor de controle interno - contabilidade e contador o valor da participação é de R$ 81,50.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM RJ) lançou edital de concurso com 37 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Para concorrer a uma das oportunidades do edital, o interessado deve ter bacharel em direito. Outros requisitos são estar quite com obrigações eleitorais, estar quite com obrigações militares (no caso dos homens), estar em pleno gozo de seus direitos políticos e civis, não ter completado a idade máxima de 35 anos até a data de publicação do certame, além de altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. A remuneração inicial concedida ao posto de 2º tenente PM corresponde ao valor de R$ 7.132,52. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br e a taxa de participação custa R$ 138.

PREFEITURA DE VIANA

O prazo de inscrições do concurso público da Prefeitura de Viana foi prorrogado até o dia 21 de janeiro de 2019. A oferta é de 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.

PREFEITURA DE LAGOA SANTA (MG)

A Prefeitura de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 491 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 4.143,90. As inscrições podem ser feitas até 24 de janeiro de 2019, somente pelo site www.gestaodeconcursos.com.br . As Taxas têm o valor de R$ 50,00 a R$ 110,00.

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 21 vagas, além de formar cadastro de reserva de profissionais de nível Médio/Técnico e Superior em cargos Técnico-Administrativos. A carga horária é de 40h e a remuneração varia de R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, entre outros. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro de 2019, no site www.concursos.ifpa.edu.br

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA (PI)

A Prefeitura de São João da Fronteira, no Piauí, abriu processo seletivo para contratar profissionais de nível Médio/Técnico e Superior em diversos cargos. São 20 vagas distribuídas entre os seguintes cargos: Médico do PSF (3); Enfermeiro do PSF (2); Odontólogo do PSF (3); Psicólogo (1); Nutricionista (2); Fisioterapeuta (2); Psicopedagogo (1); Assistente Social (1); Médico Veterinário (1); Auxiliar de Creche (1); Técnico em Enfermagem (3). Os servidores atuarão com carga horária que varia entre 20h e 40h semanais e receberão salários que vão de R$ 954,00 a R$ 10.000,00. Inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2019, no site www.institutolegatus.com.br

PREFEITURA DE CORREIA PINTO (SC)

Até 31 de janeiro de 2019, a Prefeitura de Correia Pinto, no Estado de Santa Catarina recebe inscrições do Processo Seletivo destinado à saúde. As chances são para Médicos Clínico Geral (2) e Médico ESF (1) para atuarem em jornada de 20h a 40h semanais, com vencimento equivalente a R$ 4.181,74 a R$ 15.006,64. Podem se inscrever candidatos que tenham diploma de Medicina e Inscrição no CRM. Os pedidos de participação são recebidos entre os dias acima mencionados exclusivamente no site da Prefeitutra: e-gov.betha.com.br

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu concurso público com 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação para os cargos de nível superior é de R$ 146,73 e para os de nível médio de R$ 96,50.

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8). Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio. Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825. As inscrições poderão ser feitas de 14 de janeiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2019, no site www2.fab.mil.br ou ingresso.eear.aer.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições poderão ser feitas de 10 de janeiro e 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições serão recebidas entre os dias 6 de fevereiro e 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil