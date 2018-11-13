25 vagas de estágio com auxílio de até R$ 1 mil no ES

Crédito: DPE RO

Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu 25 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória e algumas cidades do interior do Estado. Os benefícios variam de R$ 465 a R$ 1 mil, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. Interessados devem fazer o cadastro no site. As vagas são limitadas. abriu 25 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas dae algumas cidades do interior do. Os benefícios variam de R$ 465 a R$ 1 mil, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. Interessados devem fazer o cadastro no. As vagas são limitadas.

CONFIRA

Parque Botânico da Vale

Formação: técnico em meio ambiente

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)

Horário: terça a sexta, das 13h às 17 horas

Benefícios: Estágio obrigatório  período de 3 meses

Local: Jardim Camburi, em Vitória

Parque Botânico Da Vale

Formação: técnico em meio ambiente

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)

Horário: terça a sexta, das 8h às 12 horas

Benefícios: estágio obrigatório  período de 3 meses

Local: Jardim Camburi, em Vitória

Empresa do ramo de retentores

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo

Horário: segunda a sexta, das 08h às 15 horas (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Jardim Limoeiro, na Serra

Empresa do ramo educacional

Formação: publicidade e propaganda/ marketing/ administração/ jornalismo

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período

Horário: segunda a sexta, das 09h às 17 horas (2h de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa de desenvolvimento de software

Formação: sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistemas

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período

Horário: segunda a sexta, das 13h às 19 horas

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 + Auxílio Transporte/ dia

Local: Antonio Honório, em Vitória

Empresa de soluções em telefonia e internet

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo

Horário: segunda a sexta, das 13h às 18 horas

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Praia do Suá, em Vitória

Empresa do ramo de informática e gamer

Formação: publicidade e propaganda

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período

Horário: segunda a sexta, das 10h às 15h (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + R$ 250,00 Alimentação

Local: Colina de Laranjeira, na Serra

Empresa distribuidora

Formação: técnico em edificações

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: segunda a sexta, das 08h à 15 horas (com 1h de intervalo)

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Civit II, na Serra

Empresa do ramo de consultoria

Formação: técnico em segurança do trabalho

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: segunda a sexta, das 08h às 13 horas

Benefícios: R$ 150,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Jardim Marilândia, em Vila Velha

Empresa do ramo alimentício

Formação: administração/ gestão em recursos humanos

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período

Horário: segunda a sexta, das 12h às 18 horas

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 140,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação na Empresa

Local: Nova Viana, em Viana

Indústria de cimento

Formação: engenharia mecânica

Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 7º período

Horário: segunda a sexta, das 07h às 14 horas (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia

Local: Parque Industrial, em Vitória

Empresa do ramo de fabricação e recuperação de peças mecânicas

Formação: ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período

Horário: segunda a sexta, das 08h às 14 horas (com 1h de intervalo)

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 3,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Rodovia Governador Mario Covas, em Cariacica

Escritório de contabilidade

Formação: ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 6º período

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte

Local: Centro, em Vitória

Obs: o agendamento do processo é até o dia 13/11/2018.

Cesan

Formação: engenharia elétrica

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 7º período

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Jardim Limoeiro, na Serra

Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.

Cesan

Formação: engenharia civil

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 7º período

Horário: segunda a sexta, das 08h às 12 horas

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Jardim Limoeiro, na Serra

Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.

Cesan

Formação: adminstração

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro, em Vitória

Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.

Sebrae

Formação: administração

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4ª período

Horário: segunda a sexta, das 09h às 16 horas (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação

Local: Centro, em Vitória

Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.

Indústria fornecedora de energia elétrica

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: segunda a sexta, das 08h às 15 horas (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 624,55 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Vitória

Cesan

Formação: direito

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 7º período

Horário: segunda a sexta, das 08h às 12 horas

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro, em Vitória

Obs: o agendamento do processo é até o dia 13/11/2018.

Indústria de alimentos

Formação: técnico em logística

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 3º módulo

Horário: segunda a sexta, das 08h às 15 horas (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte

Local: Santa Paula I, em Vila Velha

VAGAS NO INTERIOR DO ESTADO

Empresa do ramo vestuário

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17h20

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte

Local: Juparanã, em Linhares

Cesan

Formação: ensino médio

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro, em Santa Teresa

Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan  Santa Teresa

Dúvidas: (27) 3334-5747

Cesan

Formação: ensino médio

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano

Horário: segunda a sexta, das 08h às 12 horas

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro, em Santa Teresa

Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan  Santa Teresa

Dúvidas: (27) 3334-5747

Cesan

Formação: ensino médio

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano

Horário: segunda a sexta, das 12h às 16 horas

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro, em Nova Venécia

Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan  Nova Venécia

Dúvidas: (27) 3334-5747

Cesan

Formação: ensino médio

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro, em Nova Venécia

Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan  Nova Venécia