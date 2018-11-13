25 vagas de estágio com auxílio de até R$ 1 mil no ES

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu 25 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória e algumas cidades do interior do Estado. Os benefícios variam de R$ 465 a R$ 1 mil, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. Interessados devem fazer o cadastro no site. As vagas são limitadas.
CONFIRA
Parque Botânico da Vale
Formação: técnico em meio ambiente
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)
Horário: terça a sexta, das 13h às 17 horas
Benefícios: Estágio obrigatório período de 3 meses
Local: Jardim Camburi, em Vitória
Parque Botânico Da Vale
Formação: técnico em meio ambiente
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)
Horário: terça a sexta, das 8h às 12 horas
Benefícios: estágio obrigatório período de 3 meses
Local: Jardim Camburi, em Vitória
Empresa do ramo de retentores
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: segunda a sexta, das 08h às 15 horas (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Jardim Limoeiro, na Serra
Empresa do ramo educacional
Formação: publicidade e propaganda/ marketing/ administração/ jornalismo
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período
Horário: segunda a sexta, das 09h às 17 horas (2h de intervalo)
Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa de desenvolvimento de software
Formação: sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistemas
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período
Horário: segunda a sexta, das 13h às 19 horas
Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 + Auxílio Transporte/ dia
Local: Antonio Honório, em Vitória
Empresa de soluções em telefonia e internet
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: segunda a sexta, das 13h às 18 horas
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Praia do Suá, em Vitória
Empresa do ramo de informática e gamer
Formação: publicidade e propaganda
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período
Horário: segunda a sexta, das 10h às 15h (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + R$ 250,00 Alimentação
Local: Colina de Laranjeira, na Serra
Empresa distribuidora
Formação: técnico em edificações
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: segunda a sexta, das 08h à 15 horas (com 1h de intervalo)
Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Civit II, na Serra
Empresa do ramo de consultoria
Formação: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: segunda a sexta, das 08h às 13 horas
Benefícios: R$ 150,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Jardim Marilândia, em Vila Velha
Empresa do ramo alimentício
Formação: administração/ gestão em recursos humanos
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período
Horário: segunda a sexta, das 12h às 18 horas
Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 140,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação na Empresa
Local: Nova Viana, em Viana
Indústria de cimento
Formação: engenharia mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 7º período
Horário: segunda a sexta, das 07h às 14 horas (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ dia
Local: Parque Industrial, em Vitória
Empresa do ramo de fabricação e recuperação de peças mecânicas
Formação: ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período
Horário: segunda a sexta, das 08h às 14 horas (com 1h de intervalo)
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 3,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Rodovia Governador Mario Covas, em Cariacica
Escritório de contabilidade
Formação: ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 6º período
Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte
Local: Centro, em Vitória
Obs: o agendamento do processo é até o dia 13/11/2018.
Cesan
Formação: engenharia elétrica
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 7º período
Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Jardim Limoeiro, na Serra
Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.
Cesan
Formação: engenharia civil
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 7º período
Horário: segunda a sexta, das 08h às 12 horas
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Jardim Limoeiro, na Serra
Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.
Cesan
Formação: adminstração
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 5º período
Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro, em Vitória
Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.
Sebrae
Formação: administração
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4ª período
Horário: segunda a sexta, das 09h às 16 horas (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação
Local: Centro, em Vitória
Obs: o agendamento do processo é até o dia 12/11/2018.
Indústria fornecedora de energia elétrica
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: segunda a sexta, das 08h às 15 horas (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 624,55 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Vitória
Cesan
Formação: direito
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 7º período
Horário: segunda a sexta, das 08h às 12 horas
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro, em Vitória
Obs: o agendamento do processo é até o dia 13/11/2018.
Indústria de alimentos
Formação: técnico em logística
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 3º módulo
Horário: segunda a sexta, das 08h às 15 horas (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte
Local: Santa Paula I, em Vila Velha
VAGAS NO INTERIOR DO ESTADO
Empresa do ramo vestuário
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: segunda a sexta, das 13h às 17h20
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte
Local: Juparanã, em Linhares
Cesan
Formação: ensino médio
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano
Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro, em Santa Teresa
Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan Santa Teresa
Dúvidas: (27) 3334-5747
Cesan
Formação: ensino médio
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano
Horário: segunda a sexta, das 08h às 12 horas
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro, em Santa Teresa
Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan Santa Teresa
Dúvidas: (27) 3334-5747
Cesan
Formação: ensino médio
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano
Horário: segunda a sexta, das 12h às 16 horas
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro, em Nova Venécia
Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan Nova Venécia
Dúvidas: (27) 3334-5747
Cesan
Formação: ensino médio
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º ano
Horário: segunda a sexta, das 13h às 17 horas
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro, em Nova Venécia
Interessados na vaga: enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: Cesan Nova Venécia
Dúvidas: (27) 3334-5747