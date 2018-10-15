23 concursos públicos abertos com salários de até R$ 24 mil

Estudo para prova de concurso Crédito: Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 24.818,71 no Tribunal de Justiça de São Paulo. No Espírito Santo, a Câmara de Marilândia abriu concurso para contratar seis servidores. Há ainda oportunidades para guarda-vidas em Aracruz.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

BANCO DO NORDESTE

O Banco do Nordeste divulgou o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 700 vagas em várias unidades do país. Do total de oportunidades, oito são para preenchimento imediato e 692 para cadastro reserva. Candidatos com nível médio podem se candidatar à carreira de analista bancário I (4 vagas mais 496 de cadastro de reserva). A remuneração inicial é de R$ 2.854,68. O cargo de especialista técnico I - analista de sistema (4 + 196 CR). O salário é de R$ 4.941,17. A carga horária dos servidores do Banco do Nordeste é de 30 horas semanais. As inscrições serão aceitas até as 18h de 15 de outubro, no site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 59 (cargo de nível médio) ou R$ 67 (superior).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá publicou edital de abertura de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). A seleção é aberta para quem tem o nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). O salário inicial é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados devem se inscrever até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 85.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATER/CE) está com inscrições abertas para o concurso que tem como objetivo preencher 2.893 vagas, sendo 263 imediatas e 2.630 destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração é de R$ 1.925,35 para curso técnico e R$ 3.630,66 para nível superior, além de gratificação por titulação calculadas em cima do salário base (especialista corresponde a 15% e mestre e doutor a 30%). Os interessados podem se inscrever até 15 de outubro,no site www.cetrede.com.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições devem ser feitas até 16 de outubro, pelo endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

A Polícia Civil do Estado de Roraima (PC/RR) vai abrir concurso público para preencher 330 vagas, sendo 38 para cargos de nível médio e 292 para formação superior. Quem tem o ensino médio pode concorrer aos cargos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Já os profissionais de nível superior podem concorrer às funções de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições devem ser feitas na página eletrônica www.vunesp.com.br , até 16 de outubro. Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) abriu as inscrições do concurso público para o cargo de juiz substituto. Ao todo são oferecidas 310 vagas, sendo 16 destinadas a portadores de deficiência. Para concorrer ao cargo é necessário possuir formação superior em direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica comprovada. A remuneração inicial da carreira é de R$ 24.818,71. As inscrições podem ser feitas no site www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 248,18. O prazo vai até 16 de outubro.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) prorrogou até o dia 21 de outubro de 2018 as inscrições para o concurso público que vai preencher 22 vagas de Professores do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. A taxa é de R$ 150,00 e o atendimento ocorre no endereço eletrônico www.ifes.edu.br . Estes profissionais devem atuar em jornadas de 40h semanais, em tempo integral, com regime de Dedicação Exclusiva, com remunerações que variam de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 ao mês, de acordo com a titulação dos mesmos.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de profissionais. As oportunidades são para professores com formação superior das áreas de História (1) e Ciências (1). A jornada de trabalho será de 25h semanais com remuneração variável conforme a titulação, entre R$ 2.018,67 a R$ 2.685,47. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de outubro de 2018, pelo site sistemasrh.vitoria.es.gov.br , após esta etapa os candidatos devem apresentar os documentos em envelope na Secretaria de Educação, que fica na Rua Arlindo Sodré, 485, Bairro Itararé, entre os dias 16 a 29 de outubro de 2018, das 12h30 às 17h.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) anuncia três Concursos Públicos destinados ao provimento de 40 vagas em diversos cargos. No edital nº 04/2018, as oportunidades disponíveis são para Analista em Gestão Municipal nas áreas de Administração (1), Ciências Contábeis (1) e Ciências Econômicas (1), e Analista Técnico - Engenharia Civil (1). Já o certame nº 05/2018 traz uma vaga no cargo de Auditor Tributário Municipal - Gestão Tributária. Por sua vez, o Concurso Público nº 06/2018 detalha as profissões de Médicos nas especialidades de Emergencista Adulto (1), Emergencista Adulto/Infantil - Distrito São Francisco Xavier (1), Pediatra Emergencista (1), Cardiologista Adulto (1), Cardiologista Infantil (1), Dermatologista (1), Endocrinologista Adulto (1), Endocrinologista Infantil (1), Gastroenterologista Adulto (1), Gastroenterologista Infantil (1), Hematologista (1), Infectologista Adulto (1), Infectologista Infantil (1), Neurologista Adulto (1), Neurologista Infantil (1), Ortopedista (1), Otorrinolaringologista (1), Pneumologista Adulto (1), Pneumologista Infantil (1), Proctologista (1), Psiquiatra Adulto (1), Reumatologista (1), Urologista (1) e Vascular/ Angiologista (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro - Distrito São Francisco Xavier (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Enfermagem - Distrito São Francisco Xavier (1); Técnico em Saúde Bucal (1) e Técnico em Radiologia (1). A remuneração varia de R$ 1.435,30 a R$ 6.802,52. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br , até as 20h do dia 25 de outubro de 2018. A taxa de participação varia entre R$ 56,50 e R$ 82,20.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Ministério Público de Pernambuco (MP/PE) para as carreiras de técnico e analista. A seleção visa o preenchimento de 23 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência e quatro aos negros. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva para futuras oportunidades. A remuneração varia de R$ 3.171,52 a R$ 4.809,54. As inscrições podem ser feitas no site www.concursosfcc.com.br , até as 14h do dia 26 de outubro.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu concurso público para contratar Professor do Magistério Superior, na classe Adjunto. A oferta é de seis vagas e a remuneração pode chegar a R$ 9.600,92, no regime de trabalho de dedicação exclusiva. Para a área de conhecimento de Enfermagem/ Enfermagem de Saúde Pública Enfermagem de Doenças Infecciosas (1), as inscrições seguem até 22 de outubro de 2018, na Secretaria do Departamento de Enfermagem. Há ainda vagas para Docentes que devem atuar na área/ subárea de Zoologia/ Fisiologia dos Grupos Recentes (1), Educação/ Métodos e Técnicas de Ensino (1), Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1), Educação/ Tópicos em Educação/ Educação Rural (1) e Física/ Física Atômica e Molecular (1). O prazo para essas áreas segue até 30 de outubro de 2018. A taxa é de R$ 250.

AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou nesta terça-feira (2) o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 100 vagas. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior em qualquer área ou áreas específicas. Para todos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 6.203,34, considerando salário básico de R$ 2.220,39 e gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo de R$ 3.128, correspondendo a 80 pontos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de administrador (48), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico em assuntos educacionais (2), técnico em comunicação social (5). As inscrições podem ser feitas até 4 de novembro, no site www.idecan.org.br . A taxa de participação será de R$ 95.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) para a função de juiz de direito substituto. A oferta é de 50 vagas, sendo três reservadas a candidatos com deficiência e 15 aos negros, além de formação de cadastro de reserva de eventuais oportunidades. A carreira exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito, três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel e idade mínima de 21 anos e máxima de 65 anos na data da posse. A remuneração inicial do cargo é de R$ 23.284,14. A inscrição preliminar será recebida até as 20h do dia 5 de novembro, exclusivamente pela internet, através do site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 230,

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo . A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00. As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.

CÂMARA DE MARILÂNDIA

A Câmara de Marilândia divulgou o edital de abertura de concurso público com seis vagas de níveis fundamental, médio e superior. O certame oferece oportunidades para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1); Recepcionista (1); Técnico Administrativo (1); Técnico Legislativo (1); Contador (1) e Controlador Interno (1). A carga horária é de 30h semanais e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.800,00. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, no endereço eletrônico www.idcap.org.br

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de São Paulo para preenchimento de 168 vagas em cargos de nível superior. Distribuídas entre dois editais, as oportunidades são destinadas a diversas secretarias do município. Há chances para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional - ciências contábeis (50 postos e salário de R$ 6.106,33), arquiteto (58 - R$ 7.03290), agrônomo (14 - R$ 7.032,90) e engenheiro nas seguintes áreas: civil (34 - R$ 7.032,90), do trabalho (2 - R$ 7.032,90) e florestal (10 - R$ 7.032,90). As inscrições podem ser feitas até as 17h de 12 novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é o mesmo para todas as funções: R$ 82,20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) publicou quatro editais de abertura de inscrições para novo concurso público, que visa o preenchimento de 34 vagas na comarca da capital. Todas as oportunidades são para cargos com exigência de nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 8.723,57. As inscrições seguem até 13 de novembro, no site www.vunesp.com.br . Do total de oportunidades, 20 são para o cargo de contador judiciário. Neste caso, os interessados devem ter formação na área e registro no conselho, com remuneração inicial de R$ 7.027,51, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. No caso de administrador judiciário estão sendo oferecidas cinco vagas, com inicial de R$ 6.432,43, com jornada de 40 horas . Os interessados devem ter formação em administração de empresas, com registro no conselho. O concurso também conta com sete vagas para o cargo de enfermeiro judiciário, com exigências de formação superior específica e registro no conselho. O inicial é de R$ 8.100,44, para 30 horas semanais. Por fim, o concurso também conta com duas vagas para a carreira de médico. Exigência de registro no conselho e inicial de R$ 8.723,57 para 30 horas semanais.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul vai abrir concurso para contratar auditor-fiscal da Receita Estadual. São 50 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência e oito a negros. O salário é de R$ 20.463,50, acrescido de prêmio de produtividade e eficiência variável. Os contratados cumprirão jornada semanal de 40 horas, havendo a possibilidade de atividades aos sábados, domingos e feriados. A carreira é destinada a profissionais com curso superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências jurídicas e sociais, engenharia ou tecnologia da informação. As inscrições poderão ser feitas das 10h de 15 de outubro e vão até as 18h de 13 de novembro, no site www.cespe.unb.br . A taxa custa R$ 187,77.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

A Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul (SED/MS) está com inscrições abertas para dois concursos públicos que totalizam 1.500 vagas. Candidatos de todos os níveis escolares serão avaliados por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos. O primeiro edital conta com 1.000 vagas para a função de professor da educação básica nas áreas de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, língua portuguesa/literatura, matemática, química e sociologia. Os candidatos precisam ter nível superior e os salários iniciais variam de R$ 2.878,63 a R$ R$ 3.166,49. Já o segundo edital dispõe de 500 ofertas para a carreira de apoio à educação básica, distribuídas entre os cargos de agente de limpeza, agente de merenda e assistente de atividades educacionais. Os dois primeiros postos requerem ensino fundamental completo e pagam R$ 1.067,65, enquanto que o último exige ensino médio e tem vencimento de R$ 1.323,89. As inscrições podem ser feitas no site www.funrio.org.br até o dia 4 de novembro para os professores e 16 de novembro para as demais carreiras.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 60 guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56. Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RECIFE

A Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife abriu as inscrições para um concurso público com 25 vagas. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.603,50 até R$ 7.374,00. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br , até o dia 23 de novembro. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 75 para os de nível médio.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS