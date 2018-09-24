23 concursos públicos abertos com salários de até R$ 24 mil

Concurso público para diversos órgãos do país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 24.818,71 no Tribunal de Justiça de São Paulo. No Espírito Santo, as prefeituras de Vitória e São Gabriel da Palha vão contratar profissionais temporários em diversas áreas.

Já na União o destaque fica por conta do certame da Ufes e do Ifes, com remuneração que chegam a R$ 9 mil. Também estão abertas as inscrições para o certame da Liquigás.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PM SP) abriu concurso público com 270 vagas para aluno oficial na Academia do Barro Branco. A carreira é destinada a candidatos com ensino médio, idade entre 17 e 30 anos e altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração inicial é de R$ 3.095,88. Ao longo da formação, os vencimentos sofrerão três reajustes, passando para R$ 3.106,99, R$ 3.414,53 e R$ 3.690,23. Com taxa de R$ 130, terminam às 23h59 de 24 de setembro, no site www.vunesp.com.br

APEX-BRASIL

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) abriu novo processo seletivo com o objetivo de contratar 34 novos funcionários, além de formar cadastro reserva de aprovados. A seleção é aberta a candidatos de níveis nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.700,57 a R$ 7.313,22, respectivamente. São nove vagas e cadastro reserva para o cargo de assistente, que exige nível médio. Para analista, são 25 chance e cadastro reserva divididos em cinco áreas: prospecção de projetos (11 vagas e CR), aspectos organizacionais internos (6 vagas e CR), serviços técnicos em tecnologia da informação (2 vagas e CR), prospecção de mercados (6 vagas e CR), serviços relacionados a assuntos jurídicos (CR). Os aprovados serão lotados em Brasília/DF. As inscrições podem ser feitas até 26 de setembro pelo site do Iades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abriu concurso público para preencher nove cargos de Juiz Substituto, para Ingresso na Carreira da Magistratura. Os interessados devem ter idade entre 25 e 65 anos na data da inscrição definitiva. Os profissionais designados, com três anos de atividade jurídica e de formação em Bacharelado de Direito, farão jus à remuneração com valor de R$ 23.577,96. As inscrições preliminares podem ser efetuadas por meio do endereço eletrônico www.vunesp.com.br , até as 20h do dia 26 de setembro de 2018. A taxa é de R$ 235,77.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS) divulgou os editais de seu novo concurso público. A oferta é de 100 vagas, sendo 50 para o cargo de assistente administrativo fazendário e 50 para técnico tributário da receita estadual. No caso de assistente, para concorrer basta possuir ensino médio, com remuneração inicial de R$ 3.040, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para os técnicos, para concorrer será necessário possuir formação de nível superior em qualquer área de formação, com inicial de R$ 9.300, podendo contar, ainda, com prêmio de produtividade e eficiência, também com jornada de 40 horas semanais. No caso de técnicos, as inscrições podem ser feitas até 24 de setembro, enquanto que para assistentes, o prazo vai até 26 de setembro. O atendimento é pelo site www.cespe.unb.br

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

A Prefeitura de São Gabriel da Palha vai abrir processo seletivo para a contratação de professores de educação física nas modalidades de Ginástica Rítmica, Voleibol, Futebol de Campo e Handebol. O candidato precisa ter nível superior. A carga horária é de 40h semanais e remuneração no valor de R$ 2.821,95. Os interessados podem se inscrever no Departamento de Recursos Humanos, no prédio da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no período de 25 a 27 de setembro de 2018, com atendimento das 13h às 17h, de terça-feira a quinta-feira.

LIQUIGÁS

A Liquigás Distribuidora abriu novo concurso público com 1.349 vagas, sendo 74 para preenchimento imediato e 1.275 para formação de cadastro de reserva. A seleção oferece oportunidades em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.321 a R$ 4.894. Os selecionados recebem também outros benefícios: vale gás; vale refeição, vale alimentação; vale transporte; convênio farmácia; convênio odontológico; auxílio a filho (a) excepcional; auxílio funeral; seguro de vida em grupo; auxílio-creche; adicional por tempo de serviço e plano de previdência Liquigás. Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo (uma para preenchimento imediato e cinco para cadastro de reserva). O cargo é o de profissional de vendas júnior, que exige o nível superior. Os interessados podem se inscrever até as 23h50 do dia 1º de outubro de 2018, pelo site www.cesgranrio.org.br . A taxa de inscrição custa R$ 37,00 para os cargos de nível

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais de nível superior. Há oportunidades para profissionais dos cargos de Psicólogo (1), PEB IV - Professor de Educação Básica IV - Coordenar de Turno (1) e Professor de Educação Básica IV - Função Pedagógica (1). A jornada de trabalho é de 40 a 44 horas semanais e salário de R$ 2.987,98 a R$ 4.298,13. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br , até o dia 1º de outubro de 2018 (horário de Brasília - DF). Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deve imprimir o comprovante do pedido de participação e entregar a documentação necessária nos endereços relacionados abaixo a partir do dia 24 de setembro de 2018, até o dia 5 de outubro de 2018,das 13h às 17h, de acordo com a vaga desejada.

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima (PM/RR) vai reabrir no dia 24 de agosto as inscrições do concurso público para a carreira de soldado. A oferta é de 400 vagas, sendo 340 destinadas a homens e 60 a mulheres. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. A remuneração inicial é de R$ 4.792,96. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de outubro, por meio do site cpc.uerr.edu.br . A taxa custa R$ 180.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br . As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

A Polícia Civil do Paraná (PC PR) divulgou edital de concurso público destinado a preencher 100 vagas de escrivão, com salário inicial de R$ 5.752,41. O cargo pode ser disputado por profissionais com curso superior em qualquer área, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e idade mínima de 21 anos. As inscrições podem ser feitas até as 23h de 9 de outubro, por meio do site www.cops.uel.br . O valor da taxa é de R$ 120.

SECRETARIA DA FAZENDA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (Sefaz/SC). A seleção visa o preenchimento de 90 vagas para o cargo de auditor-fiscal da Receita Estadual, nível I, sendo cinco reservadas a candidatos com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de auditoria e fiscalização (60 vagas), gestão tributária (15) e tecnologia da informação (15). Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento. A remuneração inicial é de R$ 22.853,33, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até as 14h do dia 10 de outubro, no site www.concursosfcc.com.br

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que tem como objetivo preencher 21 vagas para cargo de professor. A carga horária é de 40 horas semanais, com regime de Dedicação Exclusiva, com remunerações que variam de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação. A taxa é de R$ 150,00 e os interessados podem se inscrever até 14 de outubro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.ifes.edu.br

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) abriu concurso público para preencher 45 vagas para o cargo de professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Em regime de Dedicação Exclusiva os Docentes devem atuar em jornada de 40 horas semanais, a remuneração varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92. As inscrições podem ser feitas no dia 14 de outubro do mesmo ano, e são recebidas via internet, no endereço eletrônico www.ifgoiano.edu.br/concursos . A taxa é de R$ 150,00.

BANCO DO NORDESTE

O Banco do Nordeste divulgou o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 700 vagas em várias unidades do país. Do total de oportunidades, oito são para preenchimento imediato e 692 para cadastro reserva. Candidatos com nível médio podem se candidatar à carreira de analista bancário I (4 vagas mais 496 de cadastro de reserva). A remuneração inicial é de R$ 2.854,68. O cargo de especialista técnico I - analista de sistema (4 + 196 CR). O salário é de R$ 4.941,17. A carga horária dos servidores do Banco do Nordeste é de 30 horas semanais. As inscrições serão aceitas até as 18h de 15 de outubro, no site www.cespe.unb.br/concursos . A taxa de participação é de R$ 59 (cargo de nível médio) ou R$ 67 (superior).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá publicou edital de abertura de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). A seleção é aberta para quem tem o nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). O salário inicial é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados devem se inscrever das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 85.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATER/CE) está com inscrições abertas para o concurso que tem como objetivo preencher 2.893 vagas, sendo 263 imediatas e 2.630 destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração é de R$ 1.925,35 para curso técnico e R$ 3.630,66 para nível superior, além de gratificação por titulação calculadas em cima do salário base (especialista corresponde a 15% e mestre e doutor a 30%). Os interessados podem se inscrever até 15 de outubro,no site www.cetrede.com.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições devem ser feitas até 16 de outubro, pelo endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

A Polícia Civil do Estado de Roraima (PC/RR) vai abrir concurso público para preencher 330 vagas, sendo 38 para cargos de nível médio e 292 para formação superior. Quem tem o ensino médio pode concorrer aos cargos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Já os profissionais de nível superior podem concorrer às funções de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições devem ser feitas na página eletrônica www.vunesp.com.br , até 16 de outubro. Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) abriu as inscrições do concurso público para o cargo de juiz substituto. Ao todo são oferecidas 310 vagas, sendo 16 destinadas a portadores de deficiência. Para concorrer ao cargo é necessário possuir formação superior em direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica comprovada. A remuneração inicial da carreira é de R$ 24.818,71. As inscrições podem ser feitas no site www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 248,18. O prazo vai até 16 de outubro.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) anuncia três Concursos Públicos destinados ao provimento de 40 vagas em diversos cargos. No edital nº 04/2018, as oportunidades disponíveis são para Analista em Gestão Municipal nas áreas de Administração (1), Ciências Contábeis (1) e Ciências Econômicas (1), e Analista Técnico - Engenharia Civil (1). Já o certame nº 05/2018 traz uma vaga no cargo de Auditor Tributário Municipal - Gestão Tributária. Por sua vez, o Concurso Público nº 06/2018 detalha as profissões de Médicos nas especialidades de Emergencista Adulto (1), Emergencista Adulto/Infantil - Distrito São Francisco Xavier (1), Pediatra Emergencista (1), Cardiologista Adulto (1), Cardiologista Infantil (1), Dermatologista (1), Endocrinologista Adulto (1), Endocrinologista Infantil (1), Gastroenterologista Adulto (1), Gastroenterologista Infantil (1), Hematologista (1), Infectologista Adulto (1), Infectologista Infantil (1), Neurologista Adulto (1), Neurologista Infantil (1), Ortopedista (1), Otorrinolaringologista (1), Pneumologista Adulto (1), Pneumologista Infantil (1), Proctologista (1), Psiquiatra Adulto (1), Reumatologista (1), Urologista (1) e Vascular/ Angiologista (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro - Distrito São Francisco Xavier (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Enfermagem - Distrito São Francisco Xavier (1); Técnico em Saúde Bucal (1) e Técnico em Radiologia (1). A remuneração varia de R$ 1.435,30 a R$ 6.802,52. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br , até as 20h do dia 25 de outubro de 2018. A taxa de participação varia entre R$ 56,50 e R$ 82,20.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados poderão se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , no período das 9h do dia 1º de outubro às 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL