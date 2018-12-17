23 concursos abertos com salários de até R$ 29 mil

Estudo para prova de concurso Crédito: Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 18 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

O destaque da semana fica por conta do encerramento das inscrições do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF). São 500 vagas para candidatos que tenham o nível superior. Os candidatos podem se inscrever até o dia 18 de dezembro.

No Estado, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) oferece vagas para o cargo de cuidador. O candidato precisa ter o nível médio. O prazo termina no dia 18 de dezembro.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado a contratação de 190 professores, em regime de designação temporária. Os profissionais vão atender as escolas da Rede Municipal de Ensino. Para participar, os candidatos precisam ter Magistério, Graduação, Licenciatura ou Bacharelado de acordo com as exigências necessárias da vaga que desejar se inscrever. O salário base oferecido varia de R$ 1.104,90 a R$ 2.214,46, de acordo com o cargo ocupado e a carga horária pode ser de 20 a 24 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 17h59 do dia 17 de dezembro de 2018, exclusivamente via internet pelo site www.processoseletivo.online/semedguarapari

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 500 vagas para policial rodoviário. A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Para participar da seleção, é necessário ter nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 20 horas do dia 18 de dezembro de 2018, no site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 150

SEDU

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo para a contratação de cuidador. Os interessados em se candidatar para atuar nas escolas da rede estadual já podem se preparar. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, no site www.selecao.es.gov.br a partir das 10 horas da terça-feira (11), e vão até às 17 horas do dia 18 de dezembro. Para a carga horária de 30 horas semanais a remuneração é no valor de R$ 954,00, mais R$ 225,00 de auxílio-alimentação e a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é no valor de R$ 1.232,44, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação. O candidato precisa ter o nível médio.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI) está com inscrições abertas para o concurso público que tem como objetivo preencher cinco vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. O salário é de R$ 24.818. As inscrições podem ser feitas Agora os até as 18h de 19 de dezembro de 2018 por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 250.

DETRAN DO PARÁ

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran PA) divulgou edital de concurso público destinado a preencher 100 vagas imediatas em cargos de nível médio para atuação em todo o Estado. Há oportunidades para agente de fiscalização de trânsito (66 postos) e agente de educação de trânsito (34), ambas com jornada semanal de 30 horas e salário de R$ 2.191,52, acrescido de gratificação. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 20 de dezembro, devendo ser efetuadas pelo endereço www.portalfadesp.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas funções: R$ 35.

SEDU

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai contratar técnico em Gestão de Pessoas  Psicólogo, para atuação em regime de Designação Temporária (DT). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 2.635,98. As inscrições podem ser feitas até 20 de dezembro de 2018, exclusivamente, por meio do Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), localizada na Avenida César Hilal, 1111, Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29056-085.

PREFEITURA DE CAPINZAL (SC)

A Prefeitura de Capinzal, no Estado de Santa Catarina divulgou edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 21 de dezembro de 2018, no site www.aprendersc.srv.br , tendo que formalizá-la mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 a R$ 100,00. A remuneração varia de R$ 997,85 a R$ 16.141,57.

PREFEITURA DE PIÚMA

A Prefeitura de Piúma vai contratar 36 guarda-vidas para trabalhar durante o verão. Para participar, é necessário ter o ensino fundamental. A remuneração é de R$ 1.045,63, mais auxílio-alimentação de R$ 359,70. A carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 24 de dezembro de 2018, na Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, que fica na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. O atendimento ocorre das 9 às 17 horas.

PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

A Prefeitura de Pedro Canário abriu dois processos seletivos para contratar temporariamente e formar cadastro reserva de profissionais de nível Fundamental, Médio e Superior. São 176 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.019,54. As inscrições seguem até 24 de dezembro de 2018, presencialmente, no Núcleo Tecnológico Municipal, situado na Avenida Doutor Mário Vello Silvares, 139, Centro. O atendimento será realizado das 13h às 17h.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.





ITAIPU BINACIONAL

Estão abertas as inscrições do concurso público da Itaipu Binacional, localizada no Estado do Paraná. A seleção visa preencher 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Ofertas serão lotadas nas cidades de Curitiba, Guaíra, Santa Helena e/ou Foz do Iguaçu. A remuneração varia de R$ 3.190,33. a R$ 7.090,22. Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 2 de janeiro de 2019, no site www.nc.ufpr.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 67 (ensino médio), R$ 78 (curso técnico) e R$ 100 (formação superior).

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina (Deinfra/SC). A seleção visa o provimento de 50 vagas para o cargo de engenheiro, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de engenharia civil (43 vagas), engenharia elétrica (2), engenharia florestal (2), engenharia mecânica (1) e engenharia ambiental (2). Interessados devem possuir nível superior na área a que pretendem concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial oferecida pela Deinfra é de R$ 6.735,24 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, já inclusas as gratificações e o auxílio-alimentação no valor de R$ 264. As inscrições podem ser feitas até as 16h de 2 de janeiro de 2019. A ficha cadastral estará disponível no endereço eletrônico da Fepese . O valor da taxa de participação é de R$ 100.

PREFEITURA DE GRAMADO (RS)

Estão abertas as inscrições No Estado do Rio Grande do Sul, o município de Gramado está com inscrições abertas em três editais de concurso público que somam 108 vagas, além de formação de cadastro reserva (CR). Ofertas serão lotadas na prefeitura, câmara e Gramadotur. As remunerações iniciais oferecidas partem de R$ 1.324,28 e chegam a R$ 13.036,20. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de janeiro de 2019, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.fundatec.org.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 60 (ensino fundamental), R$ 90 (níveis médio e técnico) e R$ 150 (formação superior).

PREFEITURA DE PARAISÓPOLIS (MG)

A Prefeitura Municipal de Paraisópolis, em Minas Gerais, publicou um novo edital de concurso público que visa o provimento de 101 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com necessidades especiais. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de Paraisópolis partem de R$ 984,80 e chegam a R$ 13.104,77. Concurso Prefeitura de Paraisópolis MG: inscrições e provas. As inscrições seguem até 2 de janeiro de 2019, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.institutoibdo.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 35 a R$ 100.

PROCURADORIA GERAL DE PERNAMBUCO

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE PE) abriu concurso público com 88 vagas, além de formar cadastro reserva. A carreira de assistente de procuradoria (40 postos e salário de R$ 2.263,79) é opção para candidatos com ensino médio. Estão em disputa cargos de nível superior como analista judiciário (20) e analista administrativo nas seguintes especialidades: calculista (8), engenharia (3), gestão pública (15) e recursos humanos (2). A remuneração é de R$ 3.880,33. As inscrições podem ser feitas 18h de 3 de janeiro, por meio do endereço www.cespe.unb.br . As taxas custam R$ 80 (assistente) e R$ 120 (analista).

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos. As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro de 2019, no site www.consulpam.com.br

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO CEARÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE). A seleção visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 4 de janeiro de 2019, no site www.cespe.unb.br

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO AMAZONAS

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). A oferta é de 227 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são destinadas a todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.202,20 a R$ 6.570,95. Além disso, o instituto concede gratificações por atuação fora da capital (de R$ 500 a R$ 800) e por titulação acadêmica (entre 25% e 35% sobre o salário-base). As inscrições podem ser feitas 23h59 de 7 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site www.ibfc.org.br . As taxas custam R$ 30 (ensino fundamental), R$ 40 (médio) e R$ 65 (superior).

PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 109 vagas, sendo oito reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração varia de R$ 1.695,33 e R$ 15.537,38. As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2019, mediante a realização de cadastro pelo site www.fundacaofafipa.org.br . As taxas custam R$ 70 (agente) e R$ 110 (demais funções).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça Estadual do Paraná (TJ - PR), que busca a admissão de Juiz Substituto. São ao todo 17 oportunidades. O salário é de R$ 24.818. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 16 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , e para que ocorra a homologação das candidaturas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 240,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com oferta de cinco vagas de professor adjunto para atuação no campus de Osasco, na região metropolitana da capital. Há oportunidades para lecionar nas disciplinas de direito empresarial (1 posto), instituições de direito civil (1), direito processual civil (1), fundamentos de direito privado (1) e direito processual penal (1). Todas as chances são destinadas a docentes com graduação em direito e curso de doutorado. Os contratados atuarão em regime de dedicação exclusiva, com jornada semanal de 40 horas. Os vencimentos iniciais são de R$ 10.058,92. O valor inclui o salário-base (R$ 4.463,93), a retribuição por titulação (R$ 5.136,99) e o auxílio alimentação (R$ 458). As inscrições vão até 24 de janeiro, no site concurso.unifesp.br

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são quatro vagas. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam de acordo com o departamento. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato.

Edital nº 99/2018: Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) - até 18 de janeiro de 2019;

Edital nº 100 e 101/2018: Química/ Físico-Química (1); e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) - até 28 de dezembro de 2018.

Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva nos Centros de Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Naturais e da Saúde e Universitário Norte do Espírito Santo, nos departamentos de Clínica Médica, Ciências Fisiológicas, Química e Física, e Ciências Naturais.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições serão recebidas entre os dias 6 de fevereiro e 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil