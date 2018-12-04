22 concursos abertos com salários que chegam a R$ 29 mil

Concursos públicos com oportunidades para todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 22 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

O destaque da semana fica por conta da abertura das inscrições do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF). São 500 vagas para candidatos que tenham o nível superior.

No Estado, várias prefeituras estão com inscrições abertas para seleções de temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares divulgou o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais que tenham o nível médio. A oferta é de 80 vagas para o cargo de monitor de Educação Infantil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 954 para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrata temporário com o município. As inscrições podem ser feitas até 4 de dezembro de 2018, no site www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 45.

PREFEITURA DE FUNDÃO

No período de 4 a 5 de dezembro de 2018, a Prefeitura de Fundão recebe inscrições do Processo Seletivo que visa contratar 20 profissionais para atuar no Serviço de Salvamento Marítimo - Guarda-Vidas. A remuneração é de R$ 1.100,00, mais benefícios oferecidos que podem ser consultados no edital em nosso site, já a carga horária será de 200 horas mensais. Para a função é necessário ter ensino fundamental completo e ter concluído ou revalidado o curso de formação de Guarda-Vidas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano de 2018, os demais requisitos exigidos estão listados no edital. As inscrições são recebidas pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo, na sede da Prefeitura Municipal de Fundão, que fica na Rua São José. nº 135, Centro.

PREFEITURA DE IBITIRAMA

A Prefeitura Municipal de Ibitirama está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado destinado a compor cadastro de reserva de profissionais do Magistério para atuação de professores na educação básica em regime temporário. Os profissionais habilitados farão jus a remuneração inicial de R$ 1.231,73 a R$ 1.809,31 por 25h trabalhadas conforme o cargo escolhido no ato da inscrição. As inscrições seguem até o dia 6 de dezembro de 2018, por meio do site www.consultoriaer.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pedagogos. A remuneração varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67, conforme titulação do candidato. A seleção vai preencher cadastro de reserva e a expectativa é de que sejam contratados 3.500 profissionais. Todos os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados. As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br , até as 17 horas do dia 6 de dezembro. As oportunidades foram distribuídas por quatro editais: professor habilitado, pedagogo e coordenador; professores não habilitados e profissionais para atuar nos cursos técnicos de educação profissional. As chances são para todo o Estado.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. São quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para as funções de assistente social (2) e psicólogo (2). A remuneração é de R$ 2.987,98, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de dezembro de 2018, via internet, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Para confirmar a inscrição o candidato deverá comparecer na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, situada no Palácio Municipal, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bairro Bento Ferreira, munido de comprovante de pedido de inscrição e da documentação comprobatória em envelope grampeado. O atendimento vai até 12 de dezembro de 2018, das 13h às 17h.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 7 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

MAIS MÉDICOS

As inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. Inicialmente o prazo terminaria neste domingo, dia 25. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A seleção tem como objetivo preencher 8.517 vagas para médicos, em todo o país. Do total de oportunidades, 213 foram destinadas a 47 municípios do Espírito Santo. Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde. Como há vagas em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maismedicos.gov.br

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 4 mil a R$ 8 mil. O prazo para se inscrever segue até 7 de dezembro de 2018. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as contratações serão em 16 especialidades. As vagas foram abertas, conforme a prefeitura, para evitar desassistências do atendimento médico, especialmente aos moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha) - onde estavam concentradas as equipes de médicos de nacionalidade cubana do Programa Mais Médicos - do Governo Federal, os quais tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por decisão unilateral do governo de Cuba. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site www.vilavelha.es.gov.br , até as 23h do dia 7 de dezembro de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo divulgou edital de abertura de abertura das inscrições do concurso para a função de analista técnico científico. A seleção visa o preenchimento de nove vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Candidatos que têm nível superior, experiência profissional mínima de três anos e registro no órgão de classe podem disputar as áreas de administrador (2), contador (4) e economista (3). A remuneração é de R$ 13.790,08 (composta por R$ 8.585 de salário básico e R$ 5.205,08 de gratificação de promotoria) para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro, no site www.vunesp.com.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 260 vagas na área da Educação. São disponibilizadas vagas nos cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03), com jornadas de 30h a 44h semanais e remuneração entre R$ 835,58 a R$ 1.152,16. As inscrições podem ser feitas até 9 de dezembro, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 63.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar profissionais em designação temporária e formação de cadastro reserva para atuar na área da Educação. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 6 de dezembro de 2018, até o dia 10 de dezembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.anchieta.es.gov.br . A remuneração varia de R$ 1.024,80 a R$ 2.022,00.

CONTROLADORIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE RN) abriu inscrições para o concurso público destinado a preencher 53 vagas, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para analista contábil (30) e técnico de controle interno (23). A primeira carreira é voltada a profissionais graduados em ciências contábeis, enquanto a segunda admite candidatos com curso superior em qualquer área. Com jornada semanal de 40 horas, os dois cargos apresentam vencimentos iniciais de R$ 4.295,63. Os ganhos incluem o salário-base de R$ 3.095,63 e a gratificação de desempenho de R$ 1.200. Os interessados podem se inscrever até 16 de dezembro, no site www.ibfc.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas carreiras: R$ 90.

PREFEITURA DE ARACRUZ II

A Prefeitura de Aracruz publicou o edital de abertura de mais um concurso público. Desta vez, são 84 vagas para o cargo de professor efetivo. A remuneração é de R$ 2.159,51, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 16 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 81,50. A seleção vai oferecer vagas para professores de ciências, educação infantil, ensino fundamental, história e inglês, sendo sete dessas vagas para a Pessoa com Deficiência (PCD).

DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA

A Defensoria Pública da Bahia abriu processo seletivo com 77 vagas temporárias em diversas regiões do Estado, além de formar cadastro reserva. Quem possui ensino médio pode concorrer como agente administrativo (33 oportunidades) e técnico em informática (3), função que também requer formação técnica. A remuneração é de R$ 1.543,99. Curso superior é requisito para analista técnico nas áreas de direito (25), administração (2), ciências contábeis (1), secretariado executivo (1), tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (2), tecnologia em rede de computadores (2), jornalismo (2), design (1), produção audiovisual (1), arquitetura (1), engenharia civil (1), engenharia elétrica (1) e pedagogia (1), com vencimentos de R$ 2.614,65. As inscrições seguem até 16 de dezembro, por meio do endereço www.selecao.uneb.br/ . As taxas custam R$ 50 (nível médio) e R$ 70 (superior).

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 500 vagas para policial rodoviário. A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Para participar da seleção, é necessário ter nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 20 horas do dia 18 de dezembro de 2018, no site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 150

DETRAN DO PARÁ

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran PA) divulgou edital de concurso público destinado a preencher 100 vagas imediatas em cargos de nível médio para atuação em todo o Estado. Há oportunidades para agente de fiscalização de trânsito (66 postos) e agente de educação de trânsito (34), ambas com jornada semanal de 30 horas e salário de R$ 2.191,52, acrescido de gratificação. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 20 de dezembro, devendo ser efetuadas pelo endereço www.portalfadesp.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas funções: R$ 35.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.

ITAIPU BINACIONAL

Serão abertas no dia 26 de novembro as inscrições do concurso público da Itaipu Binacional, localizada no Estado do Paraná. A seleção visa preencher 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Ofertas serão lotadas nas cidades de Curitiba, Guaíra, Santa Helena e/ou Foz do Iguaçu. A remuneração varia de R$ 3.190,33. a R$ 7.090,22. Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 2 de janeiro de 2019, no site www.nc.ufpr.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 67 (ensino médio), R$ 78 (curso técnico) e R$ 100 (formação superior).

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina (Deinfra/SC). A seleção visa o provimento de 50 vagas para o cargo de engenheiro, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de engenharia civil (43 vagas), engenharia elétrica (2), engenharia florestal (2), engenharia mecânica (1) e engenharia ambiental (2). Interessados devem possuir nível superior na área a que pretendem concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial oferecida pela Deinfra é de R$ 6.735,24 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, já inclusas as gratificações e o auxílio-alimentação no valor de R$ 264. As inscrições podem ser feitas até as 16h de 2 de janeiro de 2019. A ficha cadastral estará disponível no endereço eletrônico da Fepese . O valor da taxa de participação é de R$ 100.

PROCURADORIA GERAL DE PERNAMBUCO

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE PE) abriu concurso público com 88 vagas, além de formar cadastro reserva. A carreira de assistente de procuradoria (40 postos e salário de R$ 2.263,79) é opção para candidatos com ensino médio. Estão em disputa cargos de nível superior como analista judiciário (20) e analista administrativo nas seguintes especialidades: calculista (8), engenharia (3), gestão pública (15) e recursos humanos (2). A remuneração é de R$ 3.880,33. As inscrições podem ser feitas 18h de 3 de janeiro, por meio do endereço www.cespe.unb.br . As taxas custam R$ 80 (assistente) e R$ 120 (analista).

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO CEARÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE). A seleção visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. As inscrições poderão ser feitas 10h do dia 17 de dezembro às 18h de 4 de janeiro de 2019, no site www.cespe.unb.br

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