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De graça

180 vagas em cursos para área do turismo na Serra e em Vitória

São oportunidades para área hoteleira e para aprender inglês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 12:54

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 12:54

Quem quer trabalhar no setor de turismo deve ficar atento. Isso porque estão abertas 180 vagas em cursos de qualificação.
Confira outras notícias sobre cursos, emprego e concursos
Na Serra, a oferta é de 90 vagas em cursos gratuitos para trabalhar na área hoteleira. As qualificações são para camareira, recepcionista e inglês básico. As inscrições seguem até o dia 9 de novembro.
Já em Vitória também são 90 vagas distribuídas pelos cursos de Inglês Básico, Inglês Intermediário e recepcionista. O prazo começa no dia 1º de novembro, para os cursos de inglês básico e recepcionista, e no dia 13 para inglês intermediário.
A oferta dos cursos gratuitos é uma parceria entre as prefeituras e as secretarias de Estado do Turismo (Setur) e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (Sect), por meio do programa OportunidadES.
CONFIRA AS VAGAS 
SERRA
Vagas: 90, sendo 30 para cada um dos cursos: camareira, recepcionista e inglês básico.
Inscrições: até o dia 9 de novembro, por meio do telefone 3291-2329 ou do e-mail [email protected].
VITÓRIA
Vagas: 90, sendo 30 para cada uma dos seguinte cursos: Inglês Básico, Inglês Intermediário e Recepcionista.
Requisitos: ter idade mínima de 16 anos, além de ser morador de Vitória.
Inscrições: Nesta quinta-feira (1º de novembro), a partir das 13 horas, iniciam as inscrições para os cursos de Inglês Básico e Recepcionista. Já no dia 13, serão abertas as vagas para Inglês Intermediário. O atendimento será no site vixcursos.vitoria.es.gov.br.

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