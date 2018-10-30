180 vagas em cursos para área do turismo na Serra e em Vitória

Quem quer trabalhar no setor de turismo deve ficar atento. Isso porque estão abertas 180 vagas em cursos de qualificação.

Na Serra, a oferta é de 90 vagas em cursos gratuitos para trabalhar na área hoteleira. As qualificações são para camareira, recepcionista e inglês básico. As inscrições seguem até o dia 9 de novembro.

Já em Vitória também são 90 vagas distribuídas pelos cursos de Inglês Básico, Inglês Intermediário e recepcionista. O prazo começa no dia 1º de novembro, para os cursos de inglês básico e recepcionista, e no dia 13 para inglês intermediário.

A oferta dos cursos gratuitos é uma parceria entre as prefeituras e as secretarias de Estado do Turismo (Setur) e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (Sect), por meio do programa OportunidadES.

CONFIRA AS VAGAS

SERRA

Vagas: 90, sendo 30 para cada um dos cursos: camareira, recepcionista e inglês básico.

Inscrições: até o dia 9 de novembro, por meio do telefone 3291-2329 ou do e-mail até o dia 9 de novembro, por meio do telefone 3291-2329 ou do e-mail [email protected]

VITÓRIA

Vagas: 90, sendo 30 para cada uma dos seguinte cursos: Inglês Básico, Inglês Intermediário e Recepcionista.

Requisitos: ter idade mínima de 16 anos, além de ser morador de Vitória.