18 concursos públicos abertos com salário de até R$ 29 mil

Vagas efetivas e temporárias em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 18 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

O destaque da semana fica por conta da abertura das inscrições do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF). São 500 vagas para candidatos que tenham o nível superior.

No Estado, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) oferece vagas para o cargo de cuidador. O candidato precisa ter o nível médio. O prazo para se inscrever vai de 11 a 18 de dezembro.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar profissionais em designação temporária e formação de cadastro reserva para atuar na área da Educação. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de dezembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.anchieta.es.gov.br . A remuneração varia de R$ 1.024,80 a R$ 2.022,00.

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

A Prefeitura de São Roque do Canaã vai contratar profissionais para trabalhar na Rede Municipal de Saúde. As chances são para formação de cadastro de reserva. Há oportunidades disponíveis nesta seleção que se encontram nos cargos de Médico nas especialidades de Auditor em Saúde Pública, Ginecologista, Pediatra e Plantonista. Com carga horária de 12h a 24h semanais, os selecionados de nível superior devem fazer jus à remuneração no valor entre R$ 1.891,30 e R$ 3.684,04. Os interessados podem se inscrever no período de 10 a 12 de dezembro de 2018, das 8h às 11h e das 12h às 16h, no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, situado na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Os selecionados vão atuar na rede municipal de Cariacica para o ano letivo de 2019. A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração dos profissionais contratados por meio deste edital varia de R$1.580,63 a R$ 3.084,72. Os interessados poderão se inscrever pela internet, no endereço eletrônico www.cariacica.es.gov.br, até as 23h59 do dia 14 de dezembro de 2018.

CONTROLADORIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE RN) abriu inscrições para o concurso público destinado a preencher 53 vagas, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para analista contábil (30) e técnico de controle interno (23). A primeira carreira é voltada a profissionais graduados em ciências contábeis, enquanto a segunda admite candidatos com curso superior em qualquer área. Com jornada semanal de 40 horas, os dois cargos apresentam vencimentos iniciais de R$ 4.295,63. Os ganhos incluem o salário-base de R$ 3.095,63 e a gratificação de desempenho de R$ 1.200. Os interessados podem se inscrever até 16 de dezembro, no site www.ibfc.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas carreiras: R$ 90.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz publicou o edital de abertura de mais um concurso público. Desta vez, são 84 vagas para o cargo de professor efetivo. A remuneração é de R$ 2.159,51, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 16 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 81,50. A seleção vai oferecer vagas para professores de ciências, educação infantil, ensino fundamental, história e inglês, sendo sete dessas vagas para a Pessoa com Deficiência (PCD).

DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA

A Defensoria Pública da Bahia abriu processo seletivo com 77 vagas temporárias em diversas regiões do Estado, além de formar cadastro reserva. Quem possui ensino médio pode concorrer como agente administrativo (33 oportunidades) e técnico em informática (3), função que também requer formação técnica. A remuneração é de R$ 1.543,99. Curso superior é requisito para analista técnico nas áreas de direito (25), administração (2), ciências contábeis (1), secretariado executivo (1), tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (2), tecnologia em rede de computadores (2), jornalismo (2), design (1), produção audiovisual (1), arquitetura (1), engenharia civil (1), engenharia elétrica (1) e pedagogia (1), com vencimentos de R$ 2.614,65. As inscrições seguem até 16 de dezembro, por meio do endereço www.selecao.uneb.br/ . As taxas custam R$ 50 (nível médio) e R$ 70 (superior).

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 500 vagas para policial rodoviário. A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Para participar da seleção, é necessário ter nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 20 horas do dia 18 de dezembro de 2018, no site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 150

SEDU

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo para a contratação de cuidador. Os interessados em se candidatar para atuar nas escolas da rede estadual já podem se preparar. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, no site www.selecao.es.gov.br a partir das 10 horas da terça-feira (11), e vão até às 17 horas do dia 18 de dezembro. Para a carga horária de 30 horas semanais a remuneração é no valor de R$ 954,00, mais R$ 225,00 de auxílio-alimentação e a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é no valor de R$ 1.232,44, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação. O candidato precisa ter o nível médio.

PREFEITURA DE PIÚMA

A Prefeitura de Piúma abriu seleção para contratar 26 servidores para atuar na área da Saúde. Serão contratados profissionais de nível Médio/Técnico com registro no Conselho Regional de sua categoria, sendo nas áreas de Técnico de Enfermagem (20) e Auxiliar de Saúde Bucal (6). Os servidores receberão salários que variam entre R$ 954,00 e R$ 1.265,12. Inscrições devem ser feitas de 10 a 19 de dezembro de 2018, via internet, no site www.controladoria.piuma.es.gov.br

DETRAN DO PARÁ

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran PA) divulgou edital de concurso público destinado a preencher 100 vagas imediatas em cargos de nível médio para atuação em todo o Estado. Há oportunidades para agente de fiscalização de trânsito (66 postos) e agente de educação de trânsito (34), ambas com jornada semanal de 30 horas e salário de R$ 2.191,52, acrescido de gratificação. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 20 de dezembro, devendo ser efetuadas pelo endereço www.portalfadesp.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas funções: R$ 35.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.

ITAIPU BINACIONAL

Serão abertas no dia 26 de novembro as inscrições do concurso público da Itaipu Binacional, localizada no Estado do Paraná. A seleção visa preencher 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Ofertas serão lotadas nas cidades de Curitiba, Guaíra, Santa Helena e/ou Foz do Iguaçu. A remuneração varia de R$ 3.190,33. a R$ 7.090,22. Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 2 de janeiro de 2019, no site www.nc.ufpr.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 67 (ensino médio), R$ 78 (curso técnico) e R$ 100 (formação superior).

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina (Deinfra/SC). A seleção visa o provimento de 50 vagas para o cargo de engenheiro, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de engenharia civil (43 vagas), engenharia elétrica (2), engenharia florestal (2), engenharia mecânica (1) e engenharia ambiental (2). Interessados devem possuir nível superior na área a que pretendem concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial oferecida pela Deinfra é de R$ 6.735,24 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, já inclusas as gratificações e o auxílio-alimentação no valor de R$ 264. As inscrições podem ser feitas até as 16h de 2 de janeiro de 2019. A ficha cadastral estará disponível no endereço eletrônico da Fepese . O valor da taxa de participação é de R$ 100.

PROCURADORIA GERAL DE PERNAMBUCO

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE PE) abriu concurso público com 88 vagas, além de formar cadastro reserva. A carreira de assistente de procuradoria (40 postos e salário de R$ 2.263,79) é opção para candidatos com ensino médio. Estão em disputa cargos de nível superior como analista judiciário (20) e analista administrativo nas seguintes especialidades: calculista (8), engenharia (3), gestão pública (15) e recursos humanos (2). A remuneração é de R$ 3.880,33. As inscrições podem ser feitas 18h de 3 de janeiro, por meio do endereço www.cespe.unb.br . As taxas custam R$ 80 (assistente) e R$ 120 (analista).

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos. As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro de 2019, no site www.consulpam.com.br

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO CEARÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE). A seleção visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. As inscrições poderão ser feitas 10h do dia 17 de dezembro às 18h de 4 de janeiro de 2019, no site www.cespe.unb.br

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO AMAZONAS

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). A oferta é de 227 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são destinadas a todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.202,20 a R$ 6.570,95. Além disso, o instituto concede gratificações por atuação fora da capital (de R$ 500 a R$ 800) e por titulação acadêmica (entre 25% e 35% sobre o salário-base). As inscrições podem ser feitas 23h59 de 7 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site www.ibfc.org.br . As taxas custam R$ 30 (ensino fundamental), R$ 40 (médio) e R$ 65 (superior).

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são quatro editais que totalizam cinco vagas. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam de acordo com o departamento. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato.

Edital nº 98/2018: Medicina/ Pneumologia (1) - até 14 de dezembro de 2018;

Edital nº 99/2018: Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) - até 18 de janeiro de 2019;

Edital nº 100 e 101/2018: Química/ Físico-Química (1); e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) - até 28 de dezembro de 2018.