18 concursos abertos no ES com salário de até R$ 11 mil

Ifes vai contratar novos servidores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

Boas oportunidades para quem quer trabalhar no serviço público. Estão abertos no Espírito Santo 18 concursos públicos com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode passar de R$ 11 mil. Há chances para temporários e efetivos.

Confira as seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE FUNDÃO

A Prefeitura de Fundão recebe inscrições do Processo Seletivo que visa contratar 20 profissionais para atuar no Serviço de Salvamento Marítimo - Guarda-Vidas. A remuneração é de R$ 1.100,00, mais benefícios oferecidos que podem ser consultados no edital em nosso site, já a carga horária será de 200 horas mensais. Para a função é necessário ter ensino fundamental completo e ter concluído ou revalidado o curso de formação de Guarda-Vidas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano de 2018, os demais requisitos exigidos estão listados no edital. As inscrições são recebidas até 5 de dezembro de 2018 pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo, na sede da Prefeitura Municipal de Fundão, que fica na Rua São José, 135, Centro.

PREFEITURA DE IBITIRAMA

A Prefeitura Municipal de Ibitirama está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado destinado a compor cadastro de reserva de profissionais do Magistério para atuação de professores na educação básica em regime temporário. Os profissionais habilitados farão jus a remuneração inicial de R$ 1.231,73 a R$ 1.809,31 por 25h trabalhadas conforme o cargo escolhido no ato da inscrição. As inscrições seguem até o dia 6 de dezembro de 2018, por meio do site www.consultoriaer.com.br

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

A Prefeitura de Marechal Floriano recebe, unicamente no dia 6 de dezembro de 2018, as inscrições do novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas para profissionais de nível Médio/ Técnico e Superior. As vagas disponíveis são nos cargos de Técnico Enfermagem ESF (1) e Enfermeiro (1), os quais devem atuar em jornadas de 30h a 40h de trabalho por semana, com remunerações que variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.540,00 ao mês. Os interessados podem se inscrever no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Belmiro Pinto, s/nº, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pedagogos. A remuneração varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67, conforme titulação do candidato. A seleção vai preencher cadastro de reserva e a expectativa é de que sejam contratados 3.500 profissionais. Todos os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados. As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br , até as 17 horas do dia 6 de dezembro. As oportunidades foram distribuídas por quatro editais: professor habilitado, pedagogo e coordenador; professores não habilitados e profissionais para atuar nos cursos técnicos de educação profissional. As chances são para todo o Estado.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. São quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para as funções de assistente social (2) e psicólogo (2). A remuneração é de R$ 2.987,98, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de dezembro de 2018, via internet, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Para confirmar a inscrição o candidato deverá comparecer na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, situada no Palácio Municipal, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bairro Bento Ferreira, munido de comprovante de pedido de inscrição e da documentação comprobatória em envelope grampeado. O atendimento vai até 12 de dezembro de 2018, das 13h às 17h.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari vai contratar 63 guardas-vidas para trabalhar nas praias do município durante o verão. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Com carga horária de 40h semanais, os selecionados de nível fundamental devem fazer jus à remuneração no valor de R$ 965,42. Os interessados nesta oportunidade podem efetuar inscrição na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/n, Muquiçaba, Guarapari - ES, Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2018, das 9h às 16h.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 7 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE

O Consórcio Público da Região Polinorte (CIM Polinorte) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo que visa à contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades de excepcional interesse público, para atender a Unidade de Cuidado Integral à Saúde, da Rede Cuidar Central, em Linhares. Dentre os objetivos, a seleção se destina aos cargos de: Auxiliar Administrativo - Apoio Administrativo; Faturista - Faturamento; Nutricionista; Psicólogo; Assistente Social; Farmacêutico; Enfermeiro; Fisioterapeuta e Técnico em Enfermagem. As inscrições serão realizadas no período dos dias 6 e 7 de dezembro de 2018, na sede do Consórcio Público da Região Polinorte do Espírito Santo - CIM Polinorte, situado na Rua Doutor Antônio Barroso Gomes, 5, Cohab, Ibiraçu, no horário das 8h às 16h e, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, localizada na Rua Governador Bley, s/nº, Bairro Colina, no antigo Hospital Talma (Próximo ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde), das 8h às 17h.

MAIS MÉDICOS

As inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. Inicialmente o prazo terminaria neste domingo, dia 25. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A seleção tem como objetivo preencher 8.517 vagas para médicos, em todo o país. Do total de oportunidades, 213 foram destinadas a 47 municípios do Espírito Santo. Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde. Como há vagas em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maismedicos.gov.br

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 4 mil a R$ 8 mil. O prazo para se inscrever segue até 7 de dezembro de 2018. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as contratações serão em 16 especialidades. As vagas foram abertas, conforme a prefeitura, para evitar desassistências do atendimento médico, especialmente aos moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha) - onde estavam concentradas as equipes de médicos de nacionalidade cubana do Programa Mais Médicos - do Governo Federal, os quais tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por decisão unilateral do governo de Cuba. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site www.vilavelha.es.gov.br , até as 23h do dia 7 de dezembro de 2018.

PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estão abertas as inscrições para dois processos seletivos da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Há chances para todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 908,16 a R$ 3.040,19 ao mês. Os interessados podem efetuar as inscrições até o dia 7 de dezembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.pmsmj.es.gov.br

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A Prefeitura de São José do Calçado disponibiliza o Processo Seletivo destinado a formação de cadastro reserva de profissionais do Magistério para eventuais contratações em regime de designação temporária. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro de 2018, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Ruí Barbosa, 09, Centro.

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Itapemirim abriu Processo Seletivo Simplificado de contratação temporária de 295 cargos do quadro geral do Município, em 24 áreas de atuação. As inscrições são online e seguem até o próximo dia oito. Os salários variam entre: R$ 1.098,43 e R$ 6.4169,00. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://selecao.itapemirim.es.gov.br/ até as 23h59 do dia 8 de dezembro de 2018.

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 260 vagas na área da Educação. São disponibilizadas vagas nos cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03), com jornadas de 30h a 44h semanais e remuneração entre R$ 835,58 a R$ 1.152,16. As inscrições podem ser feitas até 9 de dezembro, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 63.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de guarda-vidas. A seleção vai preencher cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de dezembro de 2018, no site www.vilavelha.es.gov.br . A remuneração é de R$ 1.188,00, mais R$ 100,00 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas, podendo ser cumpridas em regime de escala, plantões noturnos e outros similares, inclusive sábados, domingos e feriados.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar profissionais em designação temporária e formação de cadastro reserva para atuar na área da Educação. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 6 de dezembro de 2018, até o dia 10 de dezembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.anchieta.es.gov.br . A remuneração varia de R$ 1.024,80 a R$ 2.022,00.

SÃO ROQUE DO CANAÃ

A Prefeitura de São Roque do Canaã vai contratar profissionais para trabalhar na Rede Municipal de Saúde. As chances são para formação de cadastro de reserva. Há oportunidades disponíveis nesta seleção que se encontram nos cargos de Médico nas especialidades de Auditor em Saúde Pública, Ginecologista, Pediatra e Plantonista. Com carga horária de 12h a 24h semanais, os selecionados de nível superior devem fazer jus à remuneração no valor entre R$ 1.891,30 e R$ 3.684,04. Os interessados podem se inscrever no período de 10 a 12 de dezembro de 2018, das 8h às 11h e das 12h às 16h, no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, situado na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES.

PREFEITURA DE ARACRUZ II

A Prefeitura de Aracruz publicou o edital de abertura de mais um concurso público. Desta vez, são 84 vagas para o cargo de professor efetivo. A remuneração é de R$ 2.159,51, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 16 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 81,50. A seleção vai oferecer vagas para professores de ciências, educação infantil, ensino fundamental, história e inglês, sendo sete dessas vagas para a Pessoa com Deficiência (PCD).

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) anuncia quatro Concursos Públicos, que objetivam o provimento de cargos de Professor do Magistério Superior do Quadro Permanente. A oferta é de 5 vagas e os interessados devem procurar os departamentos que oferecem as oportunidades:

Edital nº 98/2018: Medicina/ Pneumologia (1) - 3 de dezembro de 2018 até 14 de dezembro de 2018;

Edital nº 99/2018: Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) - 3 de dezembro de 2018 até 18 de janeiro de 2019;

Edital nº 100 e 101/2018: Química/ Físico-Química (1); e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) - 3 de dezembro de 2018 até 28 de dezembro de 2018.