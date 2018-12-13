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Inscrições abertas

176 vagas temporárias para trabalhar em Pedro Canário

Oportunidades estão disponíveis para cargos de todos os níveis de escolaridade; salário pode chegar a R$ 2 mil

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 14:24
São 176 vagas, além da formação de cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Pedro Canário está com inscrições abertas para dois processos seletivos. A oferta é de 176 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 2 mil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
No edital nº 001/2018 serão preenchidas 176 vagas, distribuídas pelos cargos de Cuidador (21); Motorista (3); Psicólogo (1); Professor - Educação Infantil (22); Professor - Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (27); Professor - EJA (2); Auxiliar de Serviços Gerais (27); Administrativo (8); Técnico em Informática (1); Apoio Docente (18); Professor 1º ao 9º ano: Inglês (6), Educação Física (10) e Arte (10); Professor 6º ao 9º ano: Língua Portuguesa (2), Ciências (1), Matemática (1), História (2), Geografia (1) e Ensino Religioso (1); Pedagogo (12). E cadastro reserva de Nutricionista.
Já no edital nº 002/2018 será formado apenas cadastro reserva, nos cargos de: Professor 1º ao 9º ano - Inglês e Arte; Professor 6º ao 9º ano - Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, História, Geografia e Ensino Religioso.
A carga horária dos profissionais vai de 25h a 40h semanais. A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.019,54
As inscrições podem ser feitas até 24 de dezembro de 2018, no Núcleo Tecnológico Municipal, situado na Avenida Doutor Mário Vello Silvares, 139, Centro. O atendimento será realizado das 13h às 17h.
As seleções serão feitas por meio de Análise de Títulos e Experiência Profissional. Os candidatos deverão apresentar os documentos comprobatórios referentes aos títulos e experiência no ato de inscrição.
 

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