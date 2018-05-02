17 concursos abertos com salários de até R$ 27 mil

Há oportunidades para concurseiros em todo o país Crédito: Janeb13 / Pixabay

Pelo menos 17 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os salários chegam a R$ 27 mil no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS). Já no Tribunal de Justiça de Santa Catarina a remuneração chega a R$ 6.156,63.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do processo seletivo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). São 15 profissionais de nível superior, sendo uma para portador de deficiência. As vagas são temporárias para cargos de técnicos na área de Tecnologia da Informação. O prazo começa no dia 10 de maio.

Confira os concursos abertos de acordo com a ordem de encerramento das inscrições.

A Câmara Municipal de Castelo está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher sete vagas. Os interessados podem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br , até 2 de maio de 2018. A remuneração varia de R$ 1.266,24 a R$ 2.714,21.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área de segurança. São duas vagas, sendo uma para supervisor e uma para agente de sistema de segurança. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os contratos serão temporários. As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 4 de maio e 2018, das 8 às 18 horas, na Escola Placidino Passos (antigo Polivanlente), que fica na Rua Leopoldo Barcelos Rangel, 113, bairro Polivaltente, Aracruz. Para o cargo de agente do sistema de segurança, é necessário ter o ensino médio e curso de informática. A remuneração é de R$ 1.246,03. Já para supervisor, o requisito é ter o ensino médio, experiência em supervisão de segurança, curso de informática e carteira de habilitação na categoria B. O salário é de R$ 1.432,93.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

Com quatro vagas para área de tecnologia de informação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) abriu um novo concurso público para contratação de profissionais de nível médio e superior, e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de analista de sistemas (1), analista de suporte, administrador de banco de dados, programador (3) e técnico em eletrônica. Para programador, uma vaga é reservada a pessoas com deficiência e uma para pessoas negras. Os salários variam de R$ 4.712,55 a R$ 11.073,34, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 maio, no site www.ufrgs.br

TRT DA 3ª REGIÃO (SP E MS)

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher de 107 oportunidades no cargo de Juiz Federal Substituto. A remuneração inicial é de R$ 27.500,17. Poderão participar, apenas candidatos com Bacharelado no curso de Direito e que tenham, na ocasião de inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de Bacharel. Os interessados deverão se inscrever preliminarmente até as 18h do dia 8 de maio de 2018, exclusivamente via internet, pelo site www.trf3.jus.br . A taxa é de 200,00.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARIACICA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica (IPC). A oferta é de 12 vagas e a remuneração varia de R$ 1.594,67 e R$ 3.827,21. Os interessados podem se inscrever até 10 de maio, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) . Para o nível médio, são quatro vagas para o cargo de técnico administrativo previdenciário. Já para os cargos de nível superior, as chances são para analista de Tecnologia da Informação (1), arquivista (1), assistente social (1), contador (1), controlador interno previdenciário (1), médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).

POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO

O prazo de inscrições do concurso para delegado da Polícia Civil/SP (PC/SP), antes previsto para terminar na próxima quarta-feira (2), foi prorrogado até as 23h59 de 11 de maio. A oferta é de 250 vagas, sendo 13 reservadas a pessoas com deficiência. A carreira exige diploma de curso superior em direito, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e comprovação de, no mínimo, dois anos de atividade jurídica ou de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil. O salário inicial é de R$ 10.579,71 (já considerando o adicional de insalubridade de R$ 691,64), conforme correção do valor oficializada por meio de retificação. Antes da atualização, os vencimentos correspondiam a R$ 10.199,41. As inscrições podem ser feitas no site www.vunesp.com.br

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC - MG) vai abrir concurso público com 76 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 11.475,57. As inscrições vão até as 23 horas do dia 15 de maio de 2018, nos sites www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br www.fumarc.com.br . A taxa de participação é de R$ 212,00.

POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC/SP) abriu concurso para as carreiras de escrivão e investigador de polícia. São 1.400 vagas, sendo 70 reservadas às pessoas com deficiência. Do total de ofertas, 800 são destinadas ao cargo de escrivão de polícia e as outras 600 são para investigador de polícia. Interessados em concorrer a uma das vagas devem ter diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento, carteira de habilitação na categoria B e ter conduta irrepreensível na vida pública e privada. A remuneração inicial é de R$ 4.435,62, incluindo o salário de R$ 3.743,98 (correspondente à soma dos valores do salário-base e da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial - RETP) e o adicional de insalubridade de R$ 691,64. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br

POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ

A Polícia Civil do Piauí divulgou os editais para três concursos públicos que visam prover 350 oportunidades de cadastro de reserva. Com jornadas de trabalho de 44 horas semanais, os profissionais receberão remunerações mensais que partem de R$ 5.736,88 a R$ 16.391,11. Os interessados podem se inscrever até 15 de maio de 2018, no site www.nucepe.uespi.br

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 15 profissionais de nível superior, sendo uma para portador de deficiência. As vagas são temporárias para cargos de técnicos na área de Tecnologia da Informação. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e salário é de R$ 4.443,60, mais auxílio alimentação no valor de R$ 300. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.sefaz.es.gov.br , no link Processo Seletivo Simplificado, mediante preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no site e anexação das cópias dos documentos que comprovam as informações declaradas, em arquivo formato pdf. O prazo para se inscrever vai das 10h do dia 10 de maio às 23h59 do dia 17 de maio de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

O Ministério Público de Alagoas (MPE - AL) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 15 vagas de níveis médio e superior. Os contratados vão atuar em jornada de 40 horas semanais e receber salário que varia entre R$ 2.256,29 a R$ 4.492,01, conforme o cargo pretendido. As inscrições seguem até as 16h do dia 23 de maio de 2018, no endereço eletrônico www.fgv.br

TRT DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/SP), com sede na capital paulista, destinado a preencher 320 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são para carreiras de técnico (salário de R$ 7.664,53) e analista (R$ 11.890,83), que exigem níveis médio e superior, respectivamente. Os vencimentos já incluem o auxílio-alimentação de R$ 884. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 21 de maio, no site www.concursosfcc.com.br . As taxas custam R$ 80 para técnico e R$ 95 para analista.

PREFEITURA DE SOBRAL (CE)

A Prefeitura de Sobral, no Estado do Ceará, abriu concurso com 124 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 2.396,06 a R$ 13.778,08, de acordo com o cargo. Os interessados devem se inscrever até o dia 1º de junho, no endereço eletrônico www.uece.br . A taxa de participação é de R$ 130,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina abriu concurso com 26 vagas, sendo 17 de nível médio e nove para nível superior. Os salários variam de R$ 3.576,54 a R$ 6.156,63, para 35 horas de trabalho semanal. As chances são para analista administrativo (CR), analista jurídico (CR), engenheiro civil (CR), oficial de justiça e avaliador (5 vagas e CR), oficial da infância e juventude (1 e CR), arquiteto (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro civil (CR), enfermeiro (1) e técnico judiciário auxiliar (17 e CR). As inscrições podem ser feitas até 5 de junho, pelo site fgvprojetos.fgv.br . A taxa para efetivação da inscrição é de R$ 85 para os cargos de nível superior e de R$ 68 para os de nível médio.

PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG)

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí vai abrir concurso público para preencher 196 vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio/Técnico e Superior. Os interessados devem realizar as inscrições no período de 14 de maio de 2018 até as 12h do dia 14 de junho de 2018, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br . A remuneração varia de R$ 823,31 a R$ 12.629,95.

POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL

A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 25 de junho pelo site https://fundacaofapems.org.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto. A oferta é de 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. As inscrições poderão ser feitas de 28 de maio a 26 de junho, no site www.consulplan.net