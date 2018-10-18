160 vagas abertas em cursos na área do turismo

Prefeitura de Cariacica está com 140 vagas em cursos voltados para área de turismo Crédito: Divulgação

Quem quer atuar no ramo do turismo deve ficar atento. Isso porque a Prefeitura de Cariacica e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) estão com vagas abertas em cursos para a formação de novos profissionais.

Em Cariacica, são 120 vagas para cursos presenciais de recepcionista, camareira, garçom e organização de eventos. As chances são promovidas pela Secretaria Estadual de Turismo , juntamente com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secti), via Programa de oportunidades, em parceria com a prefeitura.

Já no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), são 40 vagas para Curso Técnico em Hospedagem integrado ao Ensino Médio de Jovens e Adultos. A duração do curso é de três anos e meio.

SAIBA MAIS

Projeto OportunidadES

Inscrições: até dia 26 deste mês, na Agência do Trabalhador de Cariacica, que fica na Av. Kléber Andrade, 5, bairro Rio Branco.

Vagas: 120 para cursos de qualificação de recepcionista, camareira, garçom e organização de eventos. A duração do curso é de 40 horas. As chances são oferecidas pera SETUR, juntamente com a SECTI, via Programa de oportunidades, em parceria com a prefeitura.

Documentação: cópia do comprovante de residência e da Carteira de Identidade.

Ifes

Vagas: 40 para o Curso Técnico em Hospedagem integrado ao Ensino Médio de Jovens e Adultos. A duração do curso é de três anos e meio.

Inscrições: vai até o dia 5 de novembro, no campus do Ifes em Vitória, localizado na Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara.