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160 vagas abertas em cursos na área do turismo

Chances são oferecidas pelo Projeto OportunidadES, em parceria com a prefeitura, e o Ifes; inscrições já podem ser feitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 12:38

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 12:38

Prefeitura de Cariacica está com 140 vagas em cursos voltados para área de turismo Crédito: Divulgação
Quem quer atuar no ramo do turismo deve ficar atento. Isso porque a Prefeitura de Cariacica e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) estão com vagas abertas em cursos para a formação de novos profissionais.
Em Cariacica, são 120 vagas para cursos presenciais de recepcionista, camareira, garçom e organização de eventos. As chances são promovidas pela Secretaria Estadual de Turismo , juntamente com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secti), via Programa de oportunidades, em parceria com a prefeitura.
Já no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), são 40 vagas para Curso Técnico em Hospedagem integrado ao Ensino Médio de Jovens e Adultos. A duração do curso é de três anos e meio.
SAIBA MAIS
Projeto OportunidadES
Inscrições: até dia 26 deste mês, na Agência do Trabalhador de Cariacica, que fica na Av. Kléber Andrade, 5, bairro Rio Branco.
Vagas: 120 para cursos de qualificação de recepcionista, camareira, garçom e organização de eventos. A duração do curso é de 40 horas. As chances são oferecidas pera SETUR, juntamente com a SECTI, via Programa de oportunidades, em parceria com a prefeitura.
Documentação: cópia do comprovante de residência e da Carteira de Identidade.
Ifes
Vagas: 40 para o Curso Técnico em Hospedagem integrado ao Ensino Médio de Jovens e Adultos. A duração do curso é de três anos e meio.
Inscrições: vai até o dia 5 de novembro, no campus do Ifes em Vitória, localizado na Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara.
Requisitos: ter 18 anos ou mais, ter concluído o Ensino Fundamental e não ter concluído o Ensino Médio.

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