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De Norte a Sul do país

133 seleções e concursos públicos abertos com salário de até R$ 30 mil

No Espírito Santo, há vagas em processos seletivos do governo do Estado e nas prefeituras de Santa Teresa, Anchieta e São Gabriel da Palha

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 09:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jul 2021 às 09:24
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Crédito: Yeko Photo Studio / Freepik
Pelo menos 133 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições de Norte a Sul do país nesta segunda-feira (19). As seleções são chances a candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
Os maiores salários estão disponíveis na Procuradoria-Geral da Alagoas, que paga R$ 30.404 para o cargo de procurador do Estado, e nas Defensorias Públicas de Roraima e Goiás, com remuneração de R$ 28.724 e R$ 27.174 para defensores, respectivamente.
No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) abre o prazo de inscrição nesta segunda-feira para o cargo de agente socioeducativo. Os interessados têm até o dia 26 de julho para garantir a participação. A exigência é ter o ensino médio e salário é de R$ 2.762.
Já o processo seletivo do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) prevê a contratação de engenheiros, arquitetos, biólogos e técnicos em estradas. Neste caso, o salário pode chegar a R$ 6.377 e o prazo de inscrição termina nesta quarta-feira (21).
As prefeituras de Anchieta, Santa Teresa e São Gabriel da Palha têm oportunidades abertas para diversos cargos temporários.
As inscrições para o concurso público do Banco do Brasil podem ser feitas até 28 de julho. O certame conta com 4.480 vagas imediatas e para cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, foram destinadas 44 oportunidades e o candidato precisa ter apenas o ensino médio. O salário é de R$ 3.022, mais benefícios.

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