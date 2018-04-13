13 concursos abertos no Espírito Santo com salários de até R$ 9,5 mil

Quem quer trabalhar no serviço público deve ficar atento. Isso porque estão abertas inscrições para 13 concursos públicos no Espírito Santo. A remuneração pode chegar a R$ 9,5 mil na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade.

No governo do Estado são dois processos seletivos para a contratação de profissionais temporários de nível médio. A maior oferta é para a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), com 600 vagas para auxiliar de secretaria escolar.

Há ainda seis vagas na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). As chances são para assistente de gestão, que também exige o nível médio. A remuneração é de R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

Já na esfera federal, além da Ufes, há vaga para professor substituto para atuar no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus de Santa Teresa, e 794 vagas na Liquigás, com chances imediatas e para cadastro de reserva.

Dentre os processo seletivo municipais, o destaque fica por conta da Prefeitura de Vila Velha. O município está com dois editais em aberto, sendo um para agentes de saúde e outro para a contratação de outros profissionais da área da Saúde.

A Câmara de Castelo está com inscrições abertas para o novo concurso para preencher vagas em todos os níveis de escolaridade. Os interessados têm até 2 de maio para se inscrever.

Em Águia Branca, a prefeitura abriu concurso público para contratação de profissionais de níveis médio e superior. Com jornadas 20 a 40 horas semanais remunerações entre R$ 1.340,75 e R$ 4.116,48, as oportunidades são para os cargos de escriturário (1), auditor público interno (1) e contador (1).

Inscrições abertas também na Prefeitura de Alto Rio Novo. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 16 de abril para o cargo de engenheiro civil/ ambiental. A carga horária é de 40 horas por semana e com remuneração mensal de R$ 2.400,00. O prazo de inscrição vai até 20 de abril.

Em João Neiva há dois processo seletivo: um para a contratação de motorista para atuar na prefeitura e outro para ajudante no Serviço Autônomo de Água e Esgoto. As duas seleções oferecem vagas para cargos temporários.

OS CONCURSOS

SEDU

Vagas: 600 para auxiliares de secretaria escolar temporários.

Requisitos: Ter o nível médio, mais de 18 anos e curso de informática básica.

Remuneração: R$ 1.179,00.

Inscrições: www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas do dia 20 de abril. , até as 17 horas do dia 20 de abril.

SETADES

Vagas: 6 para o cargo de assistente de gestão temporários.

Remuneração: R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

Requisitos: Os profissionais precisam ter o ensino médio.

Inscrições: pelo site www.selecao.es.gov.br até as 17 horas do dia 20 de abril. pelo siteaté as 17 horas do dia 20 de abril.

UFES

Vagas: 5 para professores efetivos as áreas de Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1), Geociências/ Geologia/ Sedimentologia (1), Probabilidade e Estatística (2) e Educação/ Ensino-Aprendizagem (1).

Remuneração: varia de R$ 6.627,43 ou R$ 9.585,67.

Inscrição: até 18 de abril, no departamento que oferece a vaga.

LIGUIGÁS

Vagas: 794 vagas, sendo 99 imediatas e 695 para formação de cadastro reserva. A lotação ocorrerá em vários Estados, inclusive o Espírito Santo.

Inscrições: até o dia 17 de abril, no site www.cesgranrio.com.br até o dia 17 de abril, no site

Taxa: varia de R$ 37,00 a R$ 67,00.

Remuneração: varia de R$ 1.321,09 a R$ 4.894,08.

PREFEITURA DE VILA VELHA

Vagas: 138, com chances para agente de combate às endemias (49) e agente comunitário de saúde (89). As chances são temporárias.

Requisito: Nível médio

Remuneração: de R$ 1.014,00, além de auxílio-alimentação de R$ 140,00.

Inscrições: até amanhã, no site www.ibade.org.br até amanhã, no site

Taxa: R$ 33,00.

PREFEITURA DE VILA VELHA II

Vagas: Cadastro de reserva para os cargos de aux. saúde bucal, téc. enfermagem, téc. saúde bucal, assistente social, cirurgião-dentista, endodontista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, médico gastroenterologista, terapeuta ocupacional e médicos. As vagas são temporárias.

Requisitos: Níveis médio, técnico e superior.

Remuneração: variam de R$ 777,60 a R$ 4.536,00.

Inscrição: até o dia 30 de abril, no site www.vilavelha.es.gov.br até o dia 30 de abril, no site

CÂMARA DE CASTELO

Vagas: 7 para servidores efetivos, com chances para a analista de controle interno (1), procurador legislativo (1), oficial administrativo e legislativo (1), técnico em contabilidade (1), técnico em informática (1) e auxiliar de serviços administrativos e legislativos (2).

Taxa: varia entre R$ 50,00 a R$ 70,00

Inscrições: no site www.consesp.com.br, até a 2 de maio. no site, até a 2 de maio.

Remuneração: varia entre R$ 1.266,24 a R$ 2.714,21

IFES

Vaga: uma para professor substituto.

Requisito: Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia ou outras Licenciaturas.

Inscrições: Até 16 de abril, na Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas, no Campus Santa Teresa, que fica localizada na Rodovia Armando Martinelli, Km 93, São João Petrópolis.

PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA

Vagas: 3 para efetivos, com chances para escriturário (1), auditor público interno (1) e contador (1).

Requisitos: níveis médio e superior.

Remuneração: varia de R$ 1.340,75 a R$ 4.116,48

Inscrições: até o dia 15 de abril de 2018, pelo site www.planecon.com.br até o dia 15 de abril de 2018, pelo site

Taxa: R$ 60,00 e R$ 80,00.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

Vaga: 1 para o cargo de cargo de Engenheiro Civil/ Ambiental temporário.

Requisito: nível superior.

Remuneração: R$ 2,4 mil

Inscrição: de 16 a 20 de abril, no Protocolo Geral da Prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Santa Bárbara.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

Vaga: 1 para motorista temporário.

Remuneração: R$ 1.166,01

Requisitos: Poderão participar candidatos com Nível Fundamental completo e CNH na Categoria D.

Inscrições: no período de 7 a 9 de maio, na sede da Prefeitura, que fica na Av. Presidente Vargas, 157, no Centro.

PREFEITURA SÃO GABRIEL DA PALHA

Vagas: 3 para agentes comunitários de saúde. As chances são temporárias.

Requisitos: nível fundamental e morar na área que deseja atuar.

Remuneração: R$ 1.105,21.

Inscrições: na Secretaria de Saúde, que fica na Avenida Doutor Fernando Serra, 221, Centro, segundo piso, entre os dias 16 a 27 de abril.

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA

Vaga: cadastro de reserva para o cargo de ajudante temporário.

Requisito: nível fundamental.

Remuneração: R$ 724,00, acrescida de auxílio-alimentação.

Inscrição: dias 23 a 24 de abril, no escritório do SAAE, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 356, Centro.