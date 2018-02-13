12 seleções para pular no bloco dos concurseiros

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Dizem que o ano só começa após o carnaval. Então, para aqueles que pretendem esperar a folia passar para focar em uma oportunidade de emprego, listamos 12 concursos públicos que estão com inscrições abertas no Estado e também em nível nacional.

As chances são para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 11 mil.

No Espírito Santo, a Cesan está com inscrições abertas para preencher vagas de níveis médio e técnico. A remuneração varia de R$ 1.692,65 a R$ 3.156,58. A oferta é de seis vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para todo o Estado.

www.eplconcursos.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 38. O pagamento deve ser feito até o dia 7 de março deste ano. As inscrições poderão ser feitas até as 16 horas do dia 6 de março, no site. A taxa de inscrição é de R$ 38. O pagamento deve ser feito até o dia 7 de março deste ano.

São 173 vagas para sete funções, com remuneração de até R$ 4.860,80. Até o final do mês a Polícia Civil vai concluir a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas, e, a partir daí, o edital poderá ser lançado.

Já em nível nacional, os destaques são os processos seletivos da Petrobras. Em um deles, a oferta é de 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745 a R$ 10.726.

Há oportunidades para candidatos dos níveis médio, técnico e superior em vários estados, inclusive no Espírito Santo. A oferta é de uma vaga imediata e de outras cinco para cadastro para o cargo de técnico de administração e controle. A organizadora é a Fundação Cesgranrio.

www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 47 para os cargos de níveis médio e técnico e R$ 67 para nível superior. As inscrições podem ser feitas até 5 de março de 2018, no site. A taxa é de R$ 47 para os cargos de níveis médio e técnico e R$ 67 para nível superior.

Os salários variam de R$ 3.745,32 a R$ 4.513,13 para quem tem níveis médio e técnico e de R$ 6.350,99 a R$ 10.726,45 para quem tem ensino superior.

Já na Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) são 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva, em diversos cargos de ensino médio e técnico e superior. A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45, de acordo com a vaga pleiteada.

As inscrições podem ser feitas até 7 de março, no site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 47 para cargos de nível médio e R$ 67 para o de nível superior. Os profissionais podem atuar em Brasília, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A LISTA DOS CONCURSOS

POLÍCIA CIVIL

- Escrivão de polícia: 20 vagas - R$ 4.860,80

- Perito oficial criminal: 50 vagas - R$ 4.860,80

- Psicólogo: 4 vagas - R$ 4.860,80

- Médico legista: 15 vagas - R$ 4.860,80

- Auxiliar de perícia médico legal: 20 vagas - R$ 3.449,60

- Investigador de polícia: 60 vagas - R$ 4.860,80

- Assistente social: 4 vagas - R$ 4.860,80

PREFEITURA DE IBIRAÇU

- Processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio.

- A remuneração é de R$ 954. As chances são para os cargos de motorista de veículo pesado, trabalhador braçal/gari, auxiliar de serviço multifuncional, oficial de obras e serviços públicos e operador de máquinas pesadas.

- As inscrições podem ser feitas no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na Avenida Conde DEu, Centro, Ibiraçu, no dia 19 de fevereiro, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

CESAN

Oferta de seis vagas de níveis médio e técnico, além da formação de cadastro de reserva.

- A remuneração varia de R$ 1.692,65 a R$ 3.156,58, mais vale-alimentação no valor de R$ 1.019,87.

- As chances são operador de estação de tratamento; técnico em mecânica ou eletrotécnica ou eletromecânica e técnico em química; técnico de segurança do trabalho e técnico em química ou meio ambiente.

www.eplconcursos.com.br. A taxa é de R$ 38. - As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 6 de março de 2018, no site. A taxa é de R$ 38.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Processo seletivo simplificado para três vagas para engenheiros, além da formação de cadastro de reserva.

- A remuneração é de R$ 4.232, mais R$ 220 de auxílio-alimentação.

www.selecao.es.gov.br - As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 16 de fevereiro, no site

PREFEITURA DA SERRA

Processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para os cargos de médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

www.serra.es.gov.br, no link Processo Seletivo, até o dia amanhã (14). - Os interessados podem se inscrever no site, no link Processo Seletivo, até o dia amanhã (14).

- A remuneração é de R$ 9.288,94 mais auxílio-alimentação de R$ 300.

IEMA

Processo seletivo simplificado que visa a preencher 13 vagas para cargos de nível superior. Haverá ainda formação de cadastro de reserva.

- Os salários variam de R$ 4.232 a R$ 4.984,18, mais auxílio alimentação de R$ 220.

www.selecao.es.gov.br - Inscrições até 19 de fevereiro, pelo site

AERONÁUTICA

- Divulgou cinco editais para exames de admissão que abrangem 54 vagas em cargos de nível superior.

- São 10 vagas para dentistas, quatro para farmacêuticos, 20 para Engenheiros, 16 para oficiais de apoio e quatro para Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães.

- Inscrições até 28 de fevereiro, por meio de formulário de solicitação, disponível no site www.fab.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 130.

MARINHA

São 1.000 vagas para o concurso de admissão para as Escolas Aprendizes-Marinheiros (EAM).

- Podem participar os candidatos que tenham o ensino médio completo, 18 anos completos e menos de 22 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019, além de ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

- Inscrições no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br até as 23h59, do dia 2 de março. Ou na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/n, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 40.

- Ao concluir todo o curso, a remuneração será de cerca de R$ 2,5 mil.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

- Concurso para 183 vagas imediatas e para cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior.

- Os salários são de R$ 4.956,84 para nível médio e de R$ 9.427,93 para nível superior.

www.iades.com.br até 16 de fevereiro. As taxas são de R$ 38 para nível médio e de R$ 52 para nível superior. - Inscrições pelo siteaté 16 de fevereiro. As taxas são de R$ 38 para nível médio e de R$ 52 para nível superior.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

São cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Os cargos de nível superior são de analista judiciário para graduados em biblioteconomia, fisioterapia, odontologia (odontopediatria e periodontia), psicologia, direito e para qualquer área de formação. O salário é de R$ 11.006,82.

- Os cargos de nível médio são de técnico judiciário distribuídas entre as áreas de atividade administrativa e de apoio especializado (desenvolvimento de sistemas, enfermagem, suporte técnico e telecomunicações e eletricidade). A remuneração é de R$ 6.708,53.

www.cespe.unb.br/concursos/stj_18 até 19 de fevereiro. A taxa é de R$ 70 para técnico e de R$ 85 para analista. - Inscrições pelo siteaté 19 de fevereiro. A taxa é de R$ 70 para técnico e de R$ 85 para analista.

PETROBRAS

- São 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva.

- Do total, seis são para o Espírito Santo, sendo uma imediata e outras cinco para cadastro para o cargo de técnico de administração e controle.

- Há chances para níveis médio, técnico e superior.

- A remuneração varia de R$ 3.745 a R$ 10.726.

www.cesgranrio.org.br - Inscrições até 5 de março, no site

TRANSPETRO

- São 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva, em diversos cargos de ensino médio e técnico e superior.

- A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45