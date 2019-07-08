Expectativa

12 concursos públicos vão abrir vagas neste ano

Somente na Grande Vitória serão três seleções, que totalizam 1.783 vagas. Os editais serão para as prefeituras de Guarapari, Vitória e Vila Velha

Publicado em 8 de julho de 2019 às 00:19 - Atualizado há 6 anos

PRF tem previsão de abertura de novo concurso público ainda este ano Crédito: Carlos Alberto Silva

Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Até dezembro deverão ser abertos pelo menos 12 concursos públicos com salários que podem chegar a R$ 23 mil. As oportunidades serão para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Somente na Grande Vitória serão três seleções, que totalizam 1.783 vagas. Os editais serão para as prefeituras de Guarapari, Vitória e Vila Velha. Os processos já estão em andamento e deverão ter os editais publicados a partir deste mês. Os salários podem chegar a R$ 7,9 mil.

No governo federal, estão previstos nove certames. Dentre as seleções, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir mais de 234 mil vagas temporárias em dois processos seletivos. Os contratos serão para trabalhar no Censo Demográfico 2020. As seleções já estão autorizadas e os editais devem ser publicados em breve.

A área de segurança, que é uma das prioridades do governo federal, será responsável por três certames: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal e Departamento Penitenciário Nacional (Depen). As chances serão para cargos de níveis médio e superior, com salários que vão de R$ 10,3 mil a R$ 23 mil.

Há ainda previsão de concursos no Banco Central (260 vagas para técnicos, analistas e procuradores); Ministério das Relações Exteriores (20 para diplomatas); Agência Nacional do Transportes Terrestres (394 vagas para técnicos, analistas e especialistas) e Instituto Nacional do Seguro Social (7.888 vagas para técnicos, analista e médicos peritos).

CONHEÇA AS CHANCES

Prefeituras

Guarapari

A prefeitura prepara concurso para contratar profissionais da área da Educação. A oferta será de 92 vagas para professores e pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração não foi divulgada. A previsão é de que o edital seja publicado até o final deste mês.

Vitória

A Prefeitura de Vitória fará concurso ainda este ano para preencher 162 vagas na área da Saúde. As oportunidades serão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.238,01 a R$ 7.958,62. Também haverá formação de cadastro de reserva. O edital está perto de ser publicado.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir 1.529 vagas para cargos de níveis médio e superior. Para o magistério, serão 650 vagas e outros 650 para a Saúde. O Instituto de Previdência contará com nove chances. As demais vagas serão distribuídas por outros cargos administrativos. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil. A seleção está prevista para ocorrer ainda neste ano. No próximo dia 8 de julho, será aberto o envelope com as propostas das empresas interessadas em realizar o concurso público.

Governo federal

IBGE

A autarquia está autorizada a contratar profissionais temporários para a realização do Censo 2020. Primeiro será lançado um edital com 400 oportunidades para analista censitário, com salário de R$ 4 mil. Depois serão abertas mais de 234 mil vagas em diversos cargos de níveis médio e superior. A função de recenseador conta com o maior número de vagas, 196 mil.

Ministério das Relações Exteriores

O edital do concurso com 20 vagas para diplomatas deve sair a qualquer momento. O cargo exige nível superior em qualquer área e conta com um salário de R$ 18 mil.

Departamento Penitenciário Nacional

O órgão formalizou pedido para realizar o concurso. Foram solicitadas 294 vagas para agente penitenciário de execução federal e mais 15 para especialista. Os salários são de R$ 6.030,23 e R$ 5.565,70, respectivamente. As duas carreiras exigem nível superior.

INSS

A autarquia solicitou ao Ministério da Economia a abertura de 7.888 vagas, sendo 3.984 para técnico, 1.692 para analista e 2.212 para médico perito. As remunerações são de R$ 5.186,79, R$ 7.659,87 e R$ 12.638,79, respectivamente.

PRF

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a nomeação de mil candidatos aprovados no último concurso. Apesar disso, a PRF solicitou a abertura de 4.435 vagas em cargos de níveis médio e superior. São 4.360 oportunidades para policial rodoviário (nível superior), e 75 para agente administrativo (nível médio). Os salários são, respectivamente, de R$ 10.357,88 e R$ 4.022,77.

Polícia Federal

A corporação deve abrir vagas para cargos das carreiras policial e administrativa. Os ganhos são de R$ 12.441,26 para agente, escrivão e papiloscopista. Já a remuneração para delegado e perito é de R$ 23.130,48.

Banco Central

Foram solicitados 260 vagas, sendo 30 para técnico (nível médio), 200 para analita e 30 para procurador (nível superior). A remuneração varia de R$ 7,7 mil a R$ 18 mil. Bolsonaro já assinou o projeto de lei que prevê autonomia do Banco Central. O texto depende apenas de análise do Congresso Nacional. Com isso, a instituição terá mais autonomia e poderá abrir concursos sem autorização do Ministério da Economia.

ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres pediu autorização para abrir 169 vagas em cargos de níveis médio e superior. O salário varia de R$ 7,4 mil a R$ 15,5 mil.

