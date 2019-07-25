Inscrições

11 concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Oportunidades para cargos efetivos e temporários e para vários níveis de escolaridade

Publicado em 25 de julho de 2019 às 14:36 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vitória contrata arquivista Crédito: Marcelo Prest

Onze concursos público estão abertos no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.

As prefeituras de Vitória e Sooretama estão com inscrições abertas para suas seleções semente nesta quinta-feira (25). Já a Ufes tem duas seleções em andamento, uma para professor substituto e outra para professor efetivo.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições:

1 - Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória, Capital do ES, abre novo processo seletivo para contratação temporária de arquivista. O salário é de R$ 2.965,32.

Inscrições: somente 25 de julho de 2019, no site

2 - Prefeitura de Sooretama

A Prefeitura de Sooretama divulgou o processo seletivo que visa contratar professores em designação temporária. Os docentes atuarão nas disciplinas de Língua Portuguesa e Inglesa, na rede municipal de ensino do Ensino Fundamental II. A carga horária de trabalho do contratado poderá ser até 20 horas aula mais cinco horas atividades semanais.

Inscrições: na Secretaria de Educação de Sooretama somente no dia 25 de julho de 2019, das 8h às 17h.

3 - Consórcio Público Intermunicipal do Caparaó Capixaba

O Consórcio Público Intermunicipal (CIM) de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba do Estado do Espírito Santo vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de Analista Ambiental - Engenheiro (1), Analista Ambiental - Biólogo (1), Analista Ambiental - Engenheiro Ambiental (1), Advogado (1), Contador (1) e Técnico Ambiental (1). A remuneração é de R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00.

Inscrições: podem ser feitas nos dias 29 e 30 de julho de 2019, de forma presencial na Sede do Consórcio Caparaó, que fica na Rua Principal, s/ nº, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, das 8h às 12h ou por meio de procuração com firma reconhecida em cartório.

4 - Prefeitura de Fundão

Seleção para contratar motorista profissional. A oferta é de quatro vagas para candidatos que tenham Carteira Nacional de Habilitação categoria D, ensino fundamental completo e experiência profissional mínima de 24 meses. A remuneração é de R$ 938,53 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais

Inscrições: na Secretaria Municipal Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, localizada na Rua Luiza Gon Pratti, 41, Centro, Fundão, nos dias 30 e 31 de julho de 2019, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

5 - Prefeitura de Vila Velha

O Processo Seletivo da Prefeitura de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo para o Programa Mais Alfabetização foi divulgado. Essa seleção tem como objetivo preencher cadastro reserva de assistentes de alfabetização que vão atuar no Programa. Para participar é necessário formação superior em Licenciatura Plena em Pedagogia ou cursando a partir do 5º período. A carga horária é de 5 horas por turma, podendo chegar até 40h semanais, para receber ressarcimento de R$ 150,00 por turma, caso atenda até 8 turmas o valor total será de R$ 1.200,00.

Inscrições: de 29 a 31 de julho de 2019, em uma das Unidades Municipais de Ensino Fundamental contempladas pelo Programa Mais Alfabetização, no horário das 8h às 16h.

6 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professor substituto. Os contratados terão carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 2.442,66 a R$ 4.272,99 e atuação nos Departamentos de Comunicação Social, Educação Integrada em Saúde, Pediatria e Medicina Veterinária.

Inscrições: de 29 de julho de 2019 a 2 de agosto de 2019 através do site da Ufes.

7 - Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura Municipal de Aracruz, município que fica no Norte do ESpírito Santo, abriu processo seletivo simplificado para a contratação de 74 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.095,38 a R$ 4.074,23, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 350,00. Em alguns cargos, o servidor será ressarcido com gratificação.

Inscrições: no endereço eletrônico www.aracruz.es.gov.br, no período de 23 de julho de 2019 a 6 de agosto de 2019.

8 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, município que fica na região Norte do ES, abre novo processo seletivo para profissional da área da Educação. A remuneração é de R$ 1.110,83, o requisito para se inscrever é: Graduação em Licenciatura Plena.

Inscrições: podem ser feitas de 29 de julho de 2019 a 7 de agosto de 2019, mediante entrega de documentos na Secretaria Municipal de Educação.

9 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de agente de combate à endemias (10) e agente comunitário de saúde (27). A seleção é aberta a candidatos que tenham Ensino Médio. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base é de R$1.250,00, á acrescido de complemento.

Inscrições: de 5 a 9 de agosto de 2019, das 8h às 16h, no prédio Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, localizado na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa.

10 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu três novos concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas de professor efetivo. As oportunidades são para as Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (1), Psicologia/ Psicologia Social (1) e Engenharia Elétrica (1). A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem admitidos terão o vencimento entre R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 com o regime de trabalho em dedicação exclusiva.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250,00.

11 - Câmara de Boa Esperança

Na Câmara de Boa Esperança, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

