11,7 mil vagas em cursos gratuitos para se qualificar no mercado

Vinícius faz curso técnico e diz que essa é uma boa porta de entrada no mercado Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou trabalhar por conta própria deve ficar atento quanto à oferta de cursos de qualificação disponíveis em todo o Estado. Estão abertas inscrições para mais de 11,7 mil vagas, e o melhor de tudo, de graça.

Há chances para cursos rápidos (com carga horária de 40 a 80 horas) e técnicos (com duração de um ano e meio a dois anos). Dá para estudar presencialmente ou até sem sair de casa.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abre hoje, ao meio-dia, as inscrições para 916 vagas de educação profissional técnica. As chances são para quem já terminou ou está no terceiro ano do ensino médio. O candidato será avaliado de acordo com a pontuação final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática do último ano letivo cursado por ele.

São oito opções de cursos, em dez municípios do Estado. Os selecionados vão começar a estudar no dia 23 de julho.

A novidade deste ano é o curso técnico em Floresta, que será oferecido em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Jerônimo Monteiro, Sul do Estado.

Os cursos técnicos são a porta de entrada para o jovem no mercado de trabalho, diz o secretário de Educação, Haroldo Rocha.

O titular da pasta destaca que em muitas áreas a empregabilidade de um profissional técnico é maior do que o de nível superior. A remuneração pode variar de R$ 1,2 mil a até R$ 5 mil, de acordo com a formação e experiência de cada colaborador.

CURSOS RÁPIDOS

Já o Projeto OportunidadES anunciou a abertura de 10.800 vagas, sendo 10 mil chances para formação on-line em 20 opções de cursos de 80 horas, incluindo os novos formação de youtuber e conserto e manutenção de tablets e celulares.

Para o aluno do curso de técnico em mecânica Vinícius Siqueira Souza, 17 anos, a formação é um diferencial para quem quer entrar no mercado de trabalho. Quero seguir carreira e fazer uma faculdade na mesma área. Acredito que quando terminar o curso vou estar muito bem qualificado.

CONFIRA OS CURSOS

SEDU

Onde se inscrever: no site www.selecaoaluno.es.gov.br no site

Inscrições: das 12 horas de hoje até 23h59 do dia 12 de junho

Vagas: 916 para oito cursos profissionalizantes, ou seja, com duração entre um ano e meio e dois anos.

Cachoeiro de Itapemirim

Técnico em Administração (40) e Técnico em Recursos Humanos (80)

Cariacica

Técnico em Recursos Humanos (30), Técnico em Administração (35) e Técnico em Logística (35).

Colatina

Técnico em Recursos Humanos (40), Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (40) e Técnico em Manutenção e Suporte (40).

Conceição da Barra

Téc. Administração (38)

Guarapari

Técnico em Administração (40), Técnico em Recursos Humanos (40) e Técnico em Transações Imobiliárias (40).

Jerônimo Monteiro

Técnico em Floresta (40)

Santa Teresa

Téc. Administração (30)

Serra

Técnico em Administração (120)

Vila Velha

Técnico em Logística (80) e Técnico em Administração (70)

Vitória

Técnico em Administração (38)

PROJETO OPORTUNIDADES

Onde se inscrever: no site www.oportunidades.es.gov.br no site

SANTA LEOPOLDINA

Vagas: São 240 em oito opções de cursos de 40 horas

Inscrições: até o dia 19 de junho.

Local dos cursos: Centro de convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, S/Nº, Centro.

Cursos: Cuidador de idosos (30), cuidador infantil (30) e design de sobrancelhas (30).

Local dos cursos: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Rua Cabo Milton, 111, Centro.

Cursos: Costura (30), informática avançada (30), informática básica (30), panificação (30) e preparação de salgados (30).

SERRA

Vagas: é a primeira oferta de cursos presenciais de 80 horas, que antes só era disponibilizado a distância. São 10 opções de cursos inéditos em 330 vagas.

Inscrições: de quinta-feira (7) a 17 de junho.

Local dos cursos: Associação de Moradores de Mata da Serra, Rua Cacu, Mata da Serra.

Cursos: Confeitaria (35) e panificação (35).

Local dos cursos: EEEFM Professora Hilda Miranda Nascimento, Av. Brasília, Porto Canoa.

Cursos: Berçarista (35), cuidador de idosos (35), cuidador de pessoas portadoras de necessidades especiais (35), decoração de festas (35), inglês (35) e maquiagem (35).

Local dos cursos: Igreja Batista Betel, Rua das Emas, 203, Porto Canoa, Serra

Cursos: Assistente administrativo (25) e auxiliar de logística e produção (25).

VIANA

Vagas: São destinadas aos moradores do bairro Areinha, em Viana. Dez cursos de 40 horas, em 300 vagas.

Inscrições: Até domingo

Local do curso: Igreja Católica, Rua Clóvis José de Barros, Areinha.

Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de logística e produção (35), auxiliar de secretaria (35), bolos artísticos (30), design de sobrancelhas (35), doces para festas (30), maquiagem básica (35), panificação (30) e porteiro (35).

CURSOS ONLINE

Vagas: São 10 mil chances em 20 de cursos de 80h, sendo 10 novos: edição de vídeo, conserto e manutenção de tablets e celulares (básico) e formação de youtuber, são algumas áreas.

Inscrições: até 17 de junho.