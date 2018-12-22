100 mil vagas e salário de até R$ 20 mil em 2019

Na Receita Federal, a previsão é que sejam abertas 500 vagas para cargos de níveis médio e superior Crédito: Agência Brasil

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público no ano que vem. A expectativa é que sejam abertas mais de 100 mil vagas em todo o país, segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac).

De acordo com o presidente da entidade, Marco Antônio Araújo Júnior, as oportunidades estarão distribuídas em certames dos governos municipal, estadual e federal, nos três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário).

Na União, o Projeto de Lei Orçamentária de 2019 (PLOA 2019) prevê a autorização de provimentos e criação de cargos para o próximo ano. Esse quantitativo é mais do que o dobro da Lei Orçamentária de 2018. Além dessas posições, mais 4 mil cargos deverão ser criados para novos postos.

É bom lembrar que para que as seleções do governo federal sejam realizadas, é necessária a autorização do Ministério do Planejamento. O ministério explicou que a proposta incluiu uma reserva orçamentária para concursos no ano que vem.

Dentre os certames aguardados pelos concurseiros, está o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com uma oferta de 7.888 chances para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 12 mil.

Outro grande concurso que deve ser lançado no ano que vem é o da Receita Federal. A previsão é de que sejam abertas 500 vagas para cargos de níveis médio e superior e com salário que pode chegar a R$ 20 mil.

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Dias, confirmou em suas redes sociais que a corporação vai realizar um novo concurso em 2019. No entanto, ainda não há informações de quantas vagas serão oferecidas. A remuneração inicial gira em torno de R$ 9,9 mil.

ESTADO

No Espírito Santo, também é grande a expectativa de vários concursos públicos. O governador Paulo Hartung (sem partido) autorizou ao longo deste ano a abertura de 2.513 vagas em dezenas de concursos públicos até 2019. As oportunidades serão para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Apesar das contratações já estarem previstas na Lei Orçamentária Anual do Estado, o governador eleito Renato Casagrande (PSB) ressalta que o momento é de cautela e responsabilidade com as contas públicas.

Não é possível garantirmos agora que o reajuste e os concursos públicos previstos no Orçamento de 2019, enviado à Assembleia Legislativa pela atual administração, serão efetivados. Precisamos primeiro saber o que de fato vamos herdar. Ou seja, qual é a real situação financeira do Estado. Nossa equipe de transição está avaliando a peça orçamentária e apresentaremos as alterações que forem necessárias para a garantia do equilíbrio financeiro da máquina. É imprescindível trabalharmos com os dois pés fincados no chão, atentos aos cenários nacional e estadual. Se a economia apresentar sinais positivos, vamos reavaliar o quadro, redefinindo metas e prioridades, afirmou o governador eleito Renato Casagrande.

O primeiro edital a sair deverá ser o da Polícia Civil, com 173 vagas para cargos como escrivão, médico legista e investigador. O salário pode chegar a R$ 4,8 mil. A organizadora escolhida é o Instituto AOPC. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este mês.

Em outros Estados, como o Rio de Janeiro, haverá seleção no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Serão 13 chances com salário inicial que pode chegar a R$ 17 mil. Em São Paulo, já foram anunciadas mais de 8 mil vagas na Polícia Civil e 62 na Procuradoria-Geral do Estado.

Há a previsão ainda de 432 oportunidades para técnicos (nível médio) e analistas (nível superior) do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. A remuneração gira em torno de R$ 6 mil e R$ 14 mil, respectivamente.

MUNICÍPIOS

As prefeituras da Grande Vitória também estão prevendo abertura de concursos públicos ao longo de 2019. É o caso da Prefeitura da Serra, que por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Sead) informou que serão abertas 650 vagas para profissionais das áreas de educação e saúde. O salário pode chegar a R$ 3.032,99. Haverá chances para cargos como enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, psicólogo, técnico em radiologia e professor.

Também há previsão de abertura de processo seletivo para a contratação de servidores efetivos nas prefeituras de Vitória, Cariacica e Guarapari.

A Prefeitura de Viana já está com inscrições abertas para o certame que oferece 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970 a R$ 2.674,98. Para o magistério, são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos. O prazo vai até 3 de janeiro de 2019, no endereço www.consulpam.com.br

CONFIRA SELEÇÕES PREVISTAS

PREFEITURA DA SERRA

Previsão de abrir 650 vagas nas áreas de educação e saúde. A remuneração varia de R$ 1.001,73 a R$ 3.032,99, mais tíquete-alimentação de R$ 300.

PREFEITURA DE VIANA

Concurso com 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de

R$ 970 a R$ 2.674,98. As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro

de 2019, no site www.consulpam.com.br.

OUTRAS PREFEITURAS

As prefeituras de Guarapari (Educação), Vitória (Saúde e Educação) e Cariacica (várias secretarias) informaram que farão concurso em 2019.

ESPÍRITO SANTO

POLÍCIA MILITAR

Está previsto no orçamento estadual a abertura de 310 vagas. A maior oferta deverá ser para o cargo de soldado, para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O subsídio bruto é de R$ 2.778,43.

IDAF

Serão 35 vagas com cargos de níveis médio e técnico. Os salários chegam a R$ 2.578,98.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

A oferta será de 5 vagas para o cargo de técnico superior operacional. O salário é de R$ 5.868,72.

POLÍCIA CIVIL

Serão abertas 173 vagas, sendo 20 chances para escrivão, 50 para perito oficial criminal, quatro para psicólogo, 15 para médico legista, 60 para investigador e quatro para assistente social. Os cargos exigem o nível superior e a remuneração é de R$ 4.860,80. Haverá ainda 20 oportunidades para auxiliar de perícia médico legal (nível médio). O salário é de R$ 3.449,60. Também foi autorizado concurso com 33 vagas para delegado (nível superior em Direito), com salário de R$ 10.058,56.

DETRAN

Serão 94 vagas, sendo 80 para assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 chances para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94.

IASES

Serão 200 vagas de agente socieducativo, que exige o nível médio e a remuneração é de R$ 2.467,59. Também haverá 53 vagas para cargos administrativos. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60. Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

SECRETARIA DE JUSTIÇA

O órgão vai abrir 200 vagas para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04.

SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

IEMA

Serão 23 vagas, com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Serão cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 5.024,74.

SEDU

Serão 1,2 mil chances para professor e 200 para agente de suporte educacional. A remuneração é de R$ 2.081,68 e R$ 1.825,82, respectivamente.

SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Serão dez vagas para auditor. O requisito é ter nível superior. O salário é de R$ 9.326,63.

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS (IPEM)

Serão 15 vagas, sendo cinco para assistente de suporte (nível médio), três para analista de suporte e sete para agente fiscal, ambos para nível superior. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 4.443,60.

IOPES

Serão seis vagas para engenheiro, com salário de R$ 6.162,16.

DER

Serão 16 vagas para técnico superior operacional, para formados em engenharia. A remuneração é de R$ 6.162,16.

JUNTA COMERCIAL

Serão dez chances, das quais três para técnico de registro empresarial, três para técnico administrativo (nível médio) e quatro para analista de registro empresarial (nível superior). A comissão organizadora já está definida. A remuneração é de R$ 2.050,91 para técnico e R$ 4.443,60 para analista.

OUTROS ESTADOS

RIO DE JANEIRO

Previsto concurso com 13 vagas para o cargo de auditor, além da formação de cadastro de reserva para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. A remuneção é de R$ 17 mil.

SÃO PAULO

Foram anunciadas 8 mil vagas no Polícia Civil paulista. A remuneração não foi informada. Há previsão também de concuso para oficial administrativo

(nível médio) da Procuradoria-Geral de São Paulo. O salário é de R$ 2 mil. A comissão desse certame já está trabalhando no edital.

BAHIA

A previsão é de que sejam abertas 432 vagas no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior, com salário que varia de R$ 6 mil a R$ 12 mil, respectivamente.

UNIÃO

PRF

A corporação deverá abrir um novo concurso público em 2019. A informação é do diretor-geral da corporação, Renato Dias, que respondeu a alguns questionamentos de seus seguidores em uma rede social. O cargo de policial rodoviário federal exige que o candidato tenha o nível superior. A remuneração este ano é de R$ 9.931,57, e passará para R$ 10.357,88 em 2019. O valor inclui o auxílio-alimentação no valor de R$ 458.

INSS

A autarquia solicitou a contratação de 7.888 servidores. Serão 3.984 chances para técnico (nível médio), 1.692 para analista (nível superior) e 2.212 para perito (superior em Medicina). A remuneração é de R$ 5.344,87, R$ 7.954,09 e R$ 8.988,41, respectivamente, já somando com auxílio-alimentação.

IBGE

A previsão é de que sejam oferecidas 1.800 vagas. Das ofertas solicitadas, 1.200 são para técnico (nível médio) e outras 600 para a carreira de analista (nível superior). A remuneração é de R$ 3.890,87 e R$ 8.213,07, respectivamente.

IBAMA

O órgão deve abrir 1.888 vagas, das quais 759 para técnico administrativo (nível médio), 832 para analista ambiental e 297 para analista administrativo, ambos para nível superior. A remuneração varia de R$ 3.712,72 para técnico a R$ 7.760,45, para analista, incluindo auxílio-alimentação no valor de R$ 458.

RECEITA FEDERAL