10 concursos abertos no ES com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil

Seleções visam preencher vagas temporárias e efetivas Crédito: Reprodução internet

Dez concursos públicos estão com inscrições abertas no Espírito Santo nesta semana. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil e as oportunidades são destinadas a todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem observar o prazo de inscrição de cada certame.

Há chances para cargos efetivos e temporários. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) são duas seleções, que somam sete vagas para o cargo de professor.

Confira os processos seletivos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu concurso público para contratar Professor do Magistério Superior, na classe Adjunto. A remuneração pode chegar a R$ 9.600,92, no regime de trabalho de dedicação exclusiva. Há vagas para Docentes que devem atuar na área/ subárea de Zoologia/ Fisiologia dos Grupos Recentes (1), Educação/ Métodos e Técnicas de Ensino (1), Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1), Educação/ Tópicos em Educação/ Educação Rural (1) e Física/ Física Atômica e Molecular (1). O prazo para essas áreas segue até 30 de outubro de 2018. A taxa é de R$ 250.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para a contratação de profissionais para a Secretaria de Saúde Municipal. As oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral - Plantonista para atuar na Pediatria, Médico Ginecologista/ Obstetra - Plantonista e Médico Pediatra Plantonista. Para todas as áreas as jornadas de trabalho serão de 20h semanais mais 4h de extensão semanal, com remuneração de R$ 5.612,43. As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro de 2018 pelo site www.processoseletivo.serra.es.gov.br

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de 220 professores e pedagogos temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59. As vagas são para preenchimento dos seguintes cargos: Técnico Pedagógico (Pedagogo); Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual (AEE); Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Religioso; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Tradutor Intérprete, Instrutor de Libras e Professor Bilíngue. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, pela internet, no site www.idcap.org.br . A taxa de participação é de R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo . A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00. As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.

CÂMARA DE MARILÂNDIA

A Câmara de Marilândia divulgou o edital de abertura de concurso público com seis vagas de níveis fundamental, médio e superior. O certame oferece oportunidades para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1); Recepcionista (1); Técnico Administrativo (1); Técnico Legislativo (1); Contador (1) e Controlador Interno (1). A carga horária é de 30h semanais e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.800,00. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, no endereço eletrônico www.idcap.org.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de ensino fundamental e médio, sendo eles: Encanador; Ajudante; Fiscal e Operador de ETA (1), para atuarem em carga horária de 40h e 44h semanais, fazendo jus ao vencimento que alterna de R$ 954,00 a R$ 1.098,26, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas na sede SAAE, que fica na Rua Daniel Comboni, 155, Centro, Ibiraçu, no período de 5 a 7 de novembro de 2018 das 8h às 13h.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquina, operador de máquina pesada e operador de máquina agrícola. A seleção é voltada para preencher cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas de 5 a 9 de novembro de 2018, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30 horas.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 60 guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56. Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental completo e incompleto e médio, A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.313,27. Os contratos serão temporários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para os seguintes cargos: trabalhador braçal masculino (vagas para trabalhar na sede, Cedrolândia e São Gonçalo), trabalhador braçal feminino (vaga para trabalhar na sede), pedreiro, eletricista, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico, motorista (vagas para trabalhar na sede, patrimônio do XV e Cristalina), atendente, cuidador feminino, vigia, operador de máquinas e coveiro. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia, entre os dias 19 e 21 de novembro de 2018. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu concurso para contratar um Professor. O Docente atuará no Departamento de Economia do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. O profissional vai atuar em regime de Dedicação Exclusiva na área de Economia (Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos). O Docente poderá receber salário de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 variando de acordo com sua titulação. As inscrições podem ser feitas até 23 de novembro de 2018, presencialmente, na Secretaria Unificada de Departamentos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Prédio da Diretoria, situado na Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, com taxa de R$ 250,00.