1.800 vagas de emprego e cursos na Grande Vitória

Quem está em busca de trabalho e qualificação deve aproveitar: mais de 1.800 oportunidades estão abertas na Grande Vitória. São 100 vagas de emprego e 1.715 vagas para diversos cursos profissionalizantes gratuitos, na Grande Vitória.
No domingo (23), um Feirão na Serra vai oferecer 100 vagas de emprego. O evento é realizado pela escola profissionalizante Cebrac, que promete convocações para entrevistas na semana seguinte.
A senhas serão distribuídas a partir das 8h e serão limitadas a 800 atendimentos. É obrigatório que o candidato leve seu currículo impresso para que possa participar.
Entre as vagas divulgadas, estão: caixa, vendedor, atendente, corretor, supervisor de vendas, auxiliar de serviços gerais, design de sobrancelhas e cabeleireiro.
Além dos profissionais da escola, haverá 25 estudantes de psicologia vão fazer o serviço de recrutamento e seleção para as empresas que tiverem suas vagas disponibilizadas no feirão.
Os candidatos aprovados nesta primeira etapa serão encaminhados para a entrevista final junto à empresa contratante na semana seguinte. O evento ainda vai ter palestras sobre como se preparar para uma entrevista de emprego. Aqueles que não forem selecionados para as vagas serão cadastrados para um curso gratuito de capacitação profissional no Cebrac.
Cursos gratuitos
Moradores de Vitória, Viana e Cariacica já podem se inscrever para uma das 1.715 vagas abertas para diversos cursos profissionalizantes gratuitos.
O projeto OportunidadES está com inscrições abertas para os bairros Consolação e Santa Martha, em Vitória, Universal e Canaã, em Viana, e para todos os bairros de Cariacica.
As inscrições devem ser feitas pelo site do projeto (www.oportunidades.es. gov.br) respeitando o prazo de cada local.
Todos os cursos são presenciais e possuem carga horária de 40 horas. As aulas serão ministradas por professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, que emite os certificados para os alunos que forem aprovados. O material didático e os insumos utilizados nas aulas práticas são oferecidos gratuitamente pelo projeto.
Os candidatos da capital do Estado podem garantir uma vaga até o próximo domingo (25). Para eles 590 vagas estão disponíveis em 19 opções de cursos de diferentes áreas.
Já os moradores de Universal e Canaã, em Viana, podem escolher entre 24 opções de cursos, também de áreas distintas. Ao todo, 615 vagas estão abertas para os bairros e as inscrições terminam na próxima segunda-feira (26).
E na oferta que contempla todos os moradores de Cariacica o prazo para conseguir uma vaga é maior: encerra no dia 1º de abril. Estão abertas 510 vagas em 17 opções de cursos distintos.
Feirão de empregos
Dia: 25 de março
Hora: das 8h às 14h
Endereço: Rua Casemiro de Abreu, 360, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Vagas
Vendedor de Móveis (1), cabeleireira (2), vendedor (18), gerente (2), caixa (4), corretor de imóveis (6), consultor de vendas (10), supervisor de vendas (1), supervisor comercial (1), supervisor de telemarketing (1), promotor de vendas (4), atendente (4), operador de televendas (6), fiscal de loja (1), mecânico de automóveis (1), confeiteiro (1), padeiro (1), cozinheiro (2), pizzaiolo (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de produção (2), auxiliar de departamento pessoal (1), assistente de loja (1), design de sobrancelhas (10), garçom (3), auxiliar de obras (3), pedreiro (2), pintor (2), pesquisador (2), professor de inglês (1), professor de administração (1)
CURSOS GRATUITOS
Inscrições
Para se inscrever o candidato deve acessar o site do projeto (www.oportunidades.es.gov.br) e preencher corretamente a ficha de inscrição. A seleção é feita por ordem de inscrição e o prazo é diferente para cada oferta.
Vitória
Vagas: 580 vagas
Inscrições: até 25 de março
Consolação
Instituto João XXIII
Endereço: Rua Professora Anizia Corrêa Rocha, 131
Cursos: auxiliar de logística e produção (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (40), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30), panificação (30), porteiro (30), preparação de salgados (30).
Santa Martha
EMEF Marieta Escobar
Endereço: Rua João Batista Martinho, 85
Cursos: auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de secretaria (30), auxiliar de serviços (30), porteiro (30).
EMEF Orlandina DAlmeida Lucas
Endereço: Rua Luís Gomes Tavares, 95, São Cristóvão
Cursos: auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), recepcionista (30).
Viana
Vagas: 615
Inscrições: até 26 de março
Canaã
Primeira Igreja Batista em Canaã
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 12
Cursos: almoxarife (20), auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (30), biscoitos caseiros (30), confeitaria avançada (30), fotografia (20), panificação (30), porteiro (20), recepcionista (20).
Universal
Igreja Batista Nova Vida
Endereço: Rua Beija Flor
Cursos: auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (25), maquiagem básica (25), recepcionista (25).
Igreja Presbiteriana do Brasil
Endereço: Rua Missionária
Cursos: auxiliar de logística (20), doces para festas(30), fotografia (20), panificação (30), porteiro (20), preparação de salgados (30).
Cariacica
Vagas: 510
Inscrições: até 1° de abril
Multivix
Endereço: Rua 13 de maio, bairro São Geraldo
Cursos: auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de serviços gerais (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), customização de roupas (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), fotografia (30), maquiagem avançada (30), recepcionista (30).
EMEF Talma Sarmento de Miranda
Endereço: Rua da Matriz, 33, São Geraldo
Cursos: auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), confeitaria básica (30), maquiagem básica (30), porteiro (30).