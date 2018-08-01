1.460 vagas em cursos de graça para se qualificar

Lucinéia Moraes terminou na última semana o curso de manutenção em máquina de costura oferecido pela Prefeitura da Serra Crédito: Bianca Nascimento/PMS

Quem quer aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego com carteira assinada deve ficar atento. Isso porque estão abertas 1.460 vagas em cursos de qualificação e o melhor de tudo: o aluno não paga pelas aulas. Os interessados devem ficar atentos aos locais de inscrição.

Na Prefeitura da Serra, serão abertas 70 vagas e os interessados poderão se inscrever no dia 17 de agosto no Pró-Cidadão que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.

São 40 chances para montagem e manutenção de computadores e 30 para informática básica.

Para se inscrever, é preciso ter , no mínimo, 16 anos de idade e Ensino Fundamental I completo (antiga 4ª série ou 5° ano). A carga horária de cada curso é 80 horas. As aulas serão realizadas em setembro.

O Projeto OportunidadES também está com inscrições abertas esta semana. Desta vez, são 305 vagas em 14 cursos de qualificação para os moradores de Jardim da Serra, na Serra. A carga horária das qualificações é de 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br

Para participar, o candidato precisa ser morador do bairro ou município onde o curso é realizado e ter idade mínima de 16 anos, com exceção dos cursos da área da Saúde que exigem ter 18 anos.

No Projeto Juventude Ativa, a oferta é de 1.000 vagas para os cursos presenciais de agosto. Os interessados podem se inscrever até 11 de agosto, no Polo Laranjeiras, que fica na Rua Thomas Edson, 80- Parque Residencial Laranjeiras, Serra.

O aluno não paga mensalidade, mas para participar precisa doar 2kg de alimentos não perecíveis (ou papel a4) e pagar uma taxa única de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos e despesas do curso.

A Escola de Bordados do Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), localizada em Venda Nova do Imigrante, está com inscrições abertas para 90 vagas em seis cursos de técnicas de bordado. Os novos módulos terão a parceria do Serviço Social da Indústria (Sesi).

O atendimento ocorre na sede do IJBS, na Rua Buganville, 50, Residencial do Bosque, em Venda Nova do Imigrante.

NOVO CURSO





Lucinéia Moraes terminou na última semana o curso de manutenção em máquina de costura oferecido pela Prefeitura da Serra. Trabalho como costureira há muitos anos. Fiz o novo curso por necessidade para conseguir fazer os reparos necessários na máquina. Agora posso até atender clientes que precisarem dessa assistência, conta.

SAIBA MAIS

Projeto Oportunidades

Vagas: 305 em 14 cursos de qualificação, destinadas aos moradores de Jardim da Serra, na Serra. A carga horária das qualificações é de 40 horas. As chances são para almoxarife (15), atendimento ao cliente (25), auxiliar de departamento pessoal (25), auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de rotinas administrativas (15), auxiliar de secretaria (15), balconista de farmácia (40), cuidador de idosos (20), inglês básico (15), maquiagem básica (15), moda criativa (15), porteiro (40) e recepcionista (25).

Inscrições: vão até domingo, dia 5, no site vão até domingo, dia 5, no site www.oportunidades.es.gov.br

Prefeitura da Serra

Vagas: 70, sendo 40 para montagem e manutenção de computadores e 30 para informática avançada. A carga horária é de 80 horas semanais.

Inscrições: no dia 17 de agosto, no Pró-Cidadão, Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.

Juventude Ativa

Vagas: 1.000 vagas para os cursos de agosto. As chances são para auxiliar administrativo (100), porteiro (50), recepcionista (50), elétrica predial (50), comandos elétricos (25), inglês (200), informática básica (175), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (50), auxiliar de saúde bucal (50), manicure e pedicure (25), maquiagem (25), designer de sobrancelha (25), corte de cabelo (50), escovista (25), cuidador de pessoas com deficiência (25), depilação (25) e libras (25).

Inscrições: podem ser feitas no Polo de Laranjeiras, que fica na Rua Thomas Edson, 80, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Também é possível se inscrever no site podem ser feitas no Polo de Laranjeiras, que fica na Rua Thomas Edson, 80, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Também é possível se inscrever no site www.juventudeativa.org.br . O aluno não paga mensalidade, apenas doa 2kg de alimentos não perecíveis e paga uma taxa única de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos e despesas do curso.

Escola de bordado do Instituto Jutta Batista da Silva

Vagas: São 90 vagas em seis cursos de técnicas de bordado.