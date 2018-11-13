1.300 vagas em cursos de qualificação na Serra

Oportunidade para o curso de manicure Crédito: Arquivo

Os interessados em aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada podem se inscrever para uma das 1.300 vagas em cursos de qualificação oferecidos por dois projetos na Serra.

No Projeto Juventude Ativa, a oferta é de 800 vagas para estudar em dezembro e janeiro. Os interessados devem procurar a sede do projeto, que fica em Laranjeiras. O aluno não paga mensalidade. Será necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis (ou papel a4) e pagar uma taxa de R$ 89,90 para contribuir com os materiais e despesas do curso.

Já o Edukando abriu 500 vagas. Também não há mensalidade, apenas uma taxa única de R$ 99.

SAIBA MAIS

Juventude ativa

Vagas: São 800 oportunidades.

Cursos: Aux. Administrativo (100), porteiro (50), elétrica predial (25), padronista (25), comandos elétricos (25), informática básica (225), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (50), auxiliar de saúde bucal (50), manicure e pedicure (25), maquiagem (25), designer de sobrancelha (25), corte de cabelo (50), cuidador de pessoas com deficiência (25) e depilação (25).

Inscrições: podem ser realizadas pessoalmente até o dia 23 deste mês, na sede do projeto, que fica na Rua Thomas Edson, 80, Parque Residencial Laranjeiras-Serra. Também é possível se inscrever no site www.juventudeativa.org.br . O aluno não paga mensalidade doa 2kg de alimentos não perecíveis (ou papel a4) e paga uma taxa única de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos.

Informações: 3064-3136- e 99610-6606

Edukando

Vagas: 500.

Cursos: Alongamento de cílios fio a fio (50), barbeiro (50), corte cabelos feminino (50), depilação corporal (50), designer de sobrancelhas (100). manicure e pedicure (100) e maquiador profissional (100).