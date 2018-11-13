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Qualificação

1.300 vagas em cursos de qualificação na Serra

Chance para quem quer trabalhar por conta própria ou conseguir emprego forma

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 18:37
Oportunidade para o curso de manicure Crédito: Arquivo
Os interessados em aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada podem se inscrever para uma das 1.300 vagas em cursos de qualificação oferecidos por dois projetos na Serra.
No Projeto Juventude Ativa, a oferta é de 800 vagas para estudar em dezembro e janeiro. Os interessados devem procurar a sede do projeto, que fica em Laranjeiras. O aluno não paga mensalidade. Será necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis (ou papel a4) e pagar uma taxa de R$ 89,90 para contribuir com os materiais e despesas do curso.
Já o Edukando abriu 500 vagas. Também não há mensalidade, apenas uma taxa única de R$ 99.
SAIBA MAIS
Juventude ativa
Vagas: São 800 oportunidades.
Cursos: Aux. Administrativo (100), porteiro (50), elétrica predial (25), padronista (25), comandos elétricos (25), informática básica (225), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (50), auxiliar de saúde bucal (50), manicure e pedicure (25), maquiagem (25), designer de sobrancelha (25), corte de cabelo (50), cuidador de pessoas com deficiência (25) e depilação (25).
Inscrições: podem ser realizadas pessoalmente até o dia 23 deste mês, na sede do projeto, que fica na Rua Thomas Edson, 80, Parque Residencial Laranjeiras-Serra. Também é possível se inscrever no site www.juventudeativa.org.br. O aluno não paga mensalidade doa 2kg de alimentos não perecíveis (ou papel a4) e paga uma taxa única de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos.
Informações: 3064-3136- e 99610-6606
Edukando
Vagas: 500.
Cursos: Alongamento de cílios fio a fio (50), barbeiro (50), corte cabelos feminino (50), depilação corporal (50), designer de sobrancelhas (100). manicure e pedicure (100) e maquiador profissional (100).
Inscrições: Para participar o aluno deve agendar o comparecimento no polo através do whatsApp de atendimento (27) 9 8883-0696 ou ligar para 9 9661-6842. O aluno não paga pelo curso. Ele fará um investimento de R$ 99,00 referente ao material utilizado nas aulas praticas.

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