1,3 mil vagas para curso de Fuzileiros Navais

Curso para o Corpo de Fuzileiros Navais Crédito: Arquivo

Para quem quer ingressar na carreira militar já pode ir se preparando. O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) vai abrir inscrição para preencher, por meio de concurso, 1,3 mil postos do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN).

www.mar.mil.br/cpesfn, no link concursos, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. Já a taxa de inscrição é de R$ 30,00. O período de inscrição é de 1º a 30 de março pelo site, no link concursos, ou presencialmente, nos endereços listados no. Já a taxa de inscrição é de R$ 30,00.

De acordo com o

, serão 1.060 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Sul e Sudeste para estudarem no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro. Outras 240 vagas serão destinadas, preferencialmente, aos candidatos das demais regiões para estudarem no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), em Brasília.

Durante o curso, o Recruta Fuzileiro Naval (RC-FN) receberá alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica. O recruta também perceberá remuneração correspondente à sua graduação como ajuda de custo para suas despesas pessoais.

A formação terá duração de 17 semanas e será conduzida no Ciampa e no Ciab, em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura. Após formado, os recrutas irão atuar nas Unidades da Marinha no Rio de Janeiro - RJ, Unidades da Marinha em Brasília - DF, Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande  RS, 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus  AM, 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém  PA, Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário  MS, Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal  RN, Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador  BA e Batalhão de Defesa NBQR de Aramar  SP.

O certame terá seis etapas: Exame de Escolaridade, Verificação de Dados Biográficos, Verificação de Documentos, Inspeção de Saúde, este de Suficiência Física e Exame Psicológico.

Entre os pré-requisitos para se inscrever é preciso ser brasileiro, do sexo masculino,ser voluntário,ser maior de 18 anos e ter no máximo 21 anos de idade (referenciados em 1º de janeiro de 2019),não ser isento do serviço militar e ter concluído o ensino médio ou equivalente.