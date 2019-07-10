Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Santa Leopoldina

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no município

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:21 - Atualizado há 6 anos

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 360 vagas em cursos de qualificação para os moradores da Santa Leopoldina. Os alunos não pagam pelos cursos.









Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar em Santa Leopoldina. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos. E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.

As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

Santa Leopoldina

Local do curso

CRAS de Santa Leopoldina

Cursos: Preparação de salgados (30), doces para festas (30), biscoitos caseiros (30)

Local do curso

Universidade Aberta Brasl, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro

Cursos: Informática (30), excel (30), informática (30)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), costura (30), tecnica de vendas (30), confeccionador de lingerie e moda praia (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), artesão de pintura em tecido e bordado (30)

