Veja os cursos para aprender uma profissão em Santa Leopoldina

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:21
- Atualizado há 6 anos
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 360 vagas em cursos de qualificação para os moradores da Santa Leopoldina. Os alunos não pagam pelos cursos.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar em Santa Leopoldina. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos. E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Santa Leopoldina
Local do curso
CRAS de Santa Leopoldina
Cursos: Preparação de salgados (30), doces para festas (30), biscoitos caseiros (30)
Local do curso
Universidade Aberta Brasl, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro
Cursos: Informática (30), excel (30), informática (30)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), costura (30), tecnica de vendas (30), confeccionador de lingerie e moda praia (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), artesão de pintura em tecido e bordado (30)
