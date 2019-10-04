Rede de supermercado vai abrir 1.700 vagas de emprego até 2021

Atacado Vem, no Grupo Extrabom, vai abrir primeira loja na Serra Crédito: Divulgação

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Extraplus, vai abrir oito novas lojas e criar mais de 1.700 empregos diretos e indiretos até 2021. O investimento será na ordem de R$ 100 milhões. Do total de oportunidades, 1.500 são para contratação direta.

As chances serão para cargos como embalador, repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa , açougueiro, padeiro e estoquista. Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, sendo desejável ensino médio completo, além de disponibilidade de trabalhar em feriados e domingos.

Os interessados podem cadastrar o currículo no site do supermercado Extrabom

As primeiras contratações começam em novembro. Os selecionados vão trabalhar na primeira loja do ramo atacarejo do grupo supermercadista, o Atacado Vem, previsto para ser inaugurado em janeiro. A unidade vai funcionar em José de Anchieta, na Serra, e contará com 200 colaboradores.

Até setembro de 2020, será inaugurada a segunda loja do Atacado Vem, também com 200 empregos. O empreendimento será construído em Muquiçaba, Guarapari.

Para o ano que vem, estão programadas outras três novas lojas, todas da marca Extrabom. A primeira a ser inaugurada, até março, ficará localizada em Laranjeiras, na Serra. A segunda será construída em parceria com o investidor Nazca Advisor, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. A previsão é de que a inauguração ocorra até setembro de 2020. A terceira loja ficará localizada na Rodovia Serafim Derenzi, entre Santo Antônio e Inhanguetá, em Vitória, e deve começar a funcionar até dezembro.

Em 2021, serão inauguradas mais três novas unidades do Grupo Coutinho, com as marcas Extrabom e Extraplus, todas na região Metropolitana de Vitória. Uma delas vai funcionar em Jacaraípe, na Serra.

"Em média são contratados de 150 a 200 funcionários diretos por loja. Faremos esse investimento nos próximos dois anos motivados pela economia que dá sinais de melhora depois de 5 anos de recessão. A aprovação de reformas importantes vai ajudar na geração de novos empregos", comenta do diretor-presidente do grupo, Luiz Coutinho.

EXPANSÃO

Além da abertura de novas lojas, o empresário vai ampliar e reformar unidades que já estão em funcionamento.