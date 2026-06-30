Prazo para concorrer às vagas de estágio no governo do ES termina nesta quarta-feira (1º)

A carga horária do estágio é de 20 horas semanais e oferece bolsa mensal. Os valores da bolsa são: R$ 865,21 para estudantes do ensino médio, R$ 937,30 para o ensino técnico e R$ 1.081,51 para o ensino superior. Os selecionados recebem ainda vale-transporte.

Para participar do Jovens Valores, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino.

Quem estiver na primeira lista de candidatos terá prioridade nos processos de seleção realizados pelos órgãos estaduais. De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), após o encerramento desse prazo, as inscrições permanecerão abertas, mas os novos inscritos passarão a compor uma segunda lista, consultada apenas quando não houver candidatos aptos disponíveis na lista principal.

Os estudantes podem indicar até cinco municípios onde têm interesse em estagiar, ampliando as possibilidades de encaminhamento para oportunidades compatíveis com seu perfil.