AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

3.292 vagas

Prazo para concorrer às vagas de estágio no governo do ES termina nesta quarta-feira (1º)

Chances estão disponíveis para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior; bolsas chegam a R$ 1.081

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 11:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2026 às 11:53
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Freepik

As inscrições para o Programa Jovens Valores do governo do Espírito Santo terminam nesta quarta-feira (1º). A iniciativa oferece 3.292 vagas de estágio em órgãos do Poder Executivo Estadual, sendo mais de 2.000 oportunidades para contratação imediata.


As chances estão disponíveis para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. 


O atendimento aos candidatos ocorre até as 16h59, na página do programa.

A carga horária do estágio é de 20 horas semanais e oferece bolsa mensal. Os valores da bolsa são: R$ 865,21 para estudantes do ensino médio, R$ 937,30 para o ensino técnico e R$ 1.081,51 para o ensino superior. Os selecionados recebem ainda vale-transporte. 


Para participar do Jovens Valores, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino. 


Quem estiver na primeira lista de candidatos terá prioridade nos processos de seleção realizados pelos órgãos estaduais. De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), após o encerramento desse prazo, as inscrições permanecerão abertas, mas os novos inscritos passarão a compor uma segunda lista, consultada apenas quando não houver candidatos aptos disponíveis na lista principal.


Os estudantes podem indicar até cinco municípios onde têm interesse em estagiar, ampliando as possibilidades de encaminhamento para oportunidades compatíveis com seu perfil. 

As chances contemplam mais de 70 formações. Entre os cursos com maior demanda dos órgãos estaduais estão Administração, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Farmácia e Agronomia. O programa também contempla estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, História, Pedagogia e Serviço Social, além de diversos cursos técnicos, como Informática, Logística, Marketing, Edificações e Serviços Públicos.


O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressalta que o Programa Jovens Valores é uma política pública que conecta a formação acadêmica às necessidades da Administração Pública estadual. 


“Ao oferecer oportunidades de estágio em diferentes órgãos e regiões do Estado, o programa contribui para a qualificação dos estudantes e para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado de trabalho", destaca.

Leia Mais Sobre Oportunidades

CIEE abre mais de 360 vagas de estágio e aprendizagem no ES

Mais de 3.200 vagas de estágio abertas em órgãos do governo do ES

ArcelorMittal Tubarão abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.100

ES tem mais de 5.530 vagas de emprego nesta segunda-feira (29)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estágios (ES) estágio Seger Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mbappé, atacante da França
Contra Suécia, Mbappé pode quebrar recorde de Ronaldo e Leônidas na Copa
Imagem de destaque
Além do quentão: 4 benefícios do gengibre para a saúde durante o inverno
Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória
Dois homens são baleados após jogo do Brasil no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados