Prazo para concorrer às vagas de estágio no governo do ES termina nesta quarta-feira (1º)

As inscrições para o Programa Jovens Valores do governo do Espírito Santo terminam nesta quarta-feira (1º). A iniciativa oferece 3.292 vagas de estágio em órgãos do Poder Executivo Estadual, sendo mais de 2.000 oportunidades para contratação imediata.
As chances estão disponíveis para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 16h59, na página do programa.
A carga horária do estágio é de 20 horas semanais e oferece bolsa mensal. Os valores da bolsa são: R$ 865,21 para estudantes do ensino médio, R$ 937,30 para o ensino técnico e R$ 1.081,51 para o ensino superior. Os selecionados recebem ainda vale-transporte.
Para participar do Jovens Valores, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino.
Quem estiver na primeira lista de candidatos terá prioridade nos processos de seleção realizados pelos órgãos estaduais. De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), após o encerramento desse prazo, as inscrições permanecerão abertas, mas os novos inscritos passarão a compor uma segunda lista, consultada apenas quando não houver candidatos aptos disponíveis na lista principal.
Os estudantes podem indicar até cinco municípios onde têm interesse em estagiar, ampliando as possibilidades de encaminhamento para oportunidades compatíveis com seu perfil.
As chances contemplam mais de 70 formações. Entre os cursos com maior demanda dos órgãos estaduais estão Administração, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Farmácia e Agronomia. O programa também contempla estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, História, Pedagogia e Serviço Social, além de diversos cursos técnicos, como Informática, Logística, Marketing, Edificações e Serviços Públicos.
O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressalta que o Programa Jovens Valores é uma política pública que conecta a formação acadêmica às necessidades da Administração Pública estadual.
“Ao oferecer oportunidades de estágio em diferentes órgãos e regiões do Estado, o programa contribui para a qualificação dos estudantes e para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado de trabalho", destaca.