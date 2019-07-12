Temporários

Últimos dias para inscrever no processo seletivo do Iema

Candidatos, que devem ter o ensino médio, oferta é de 34 oportunidades

Publicado em 12 de julho de 2019 às 15:17 - Atualizado há 6 anos

Iema vai contratar profissionais de nível médio Crédito: Fernando Madeira

Os interessados em participar do processo seletivo simplificado do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) devem se apressar. Isso porque o prazo para se inscrever termina no dia 14 de julho, no site de seleção.

A oferta é de 34 vagas para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os contratos serão temporários.

A remuneração é de R$ 1.825,82 mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter nível médio.

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 14 de julho. Acesse o site para se inscrever na seleção.

Iema abre 34 vagas para profissionais de nível médio

Para a sede do Iema, em Jardim América, Cariacica, estão sendo ofertadas 31 vagas. As demais vagas são para o Parque Estadual de Itáunas e Apa de Conceição da Barra (1); Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (1) e Parque Estadual Pedra Azul (1).

