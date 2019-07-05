Home
Iema abre 34 vagas para profissionais de nível médio

Candidatos, que devem ter o ensino médio, podem se inscrever de 8 a 14 de julho

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de julho de 2019 às 15:39

 - Atualizado há 6 anos

Iema vai contratar profissionais de nível médio Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai abrir processo seletivo para contratar profissionais temporários. A oferta é de 34 vagas para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 1.825,82 mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter nível médio.

Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 8 de julho até as 23h59 de 14 de julho, pelo site.

Para a sede do Iema, em Jardim América, Cariacica, estão sendo ofertadas 31 vagas. As demais vagas são para o Parque Estadual de Itáunas e Apa de Conceição da Barra (1); Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (1) e Parque Estadual Pedra Azul (1).

