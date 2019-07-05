Iema abre 34 vagas para profissionais de nível médio

Publicado em 5 de julho de 2019 às 15:39
- Atualizado há 6 anos
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai abrir processo seletivo para contratar profissionais temporários. A oferta é de 34 vagas para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 1.825,82 mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter nível médio.
Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 8 de julho até as 23h59 de 14 de julho, pelo site.
Para a sede do Iema, em Jardim América, Cariacica, estão sendo ofertadas 31 vagas. As demais vagas são para o Parque Estadual de Itáunas e Apa de Conceição da Barra (1); Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (1) e Parque Estadual Pedra Azul (1).
