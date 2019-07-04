Home
Governo autoriza nomeação de mil aprovados no concurso da PRF

Total de nomeados é o dobro do número de vagas oferecidas no edital, que foi lançado em novembro de 2018

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em 4 de julho de 2019 às 13:02

 - Atualizado há 6 anos

Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua nas estradas de todo o país Crédito: Facebook/ PRF

Boa notícia para quem fez o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O governo federal autorizou a nomeação de mil candidatos aprovados no certame. A seleção ofereceu, inicialmente, 500 vagas. A portaria que autoriza as nomeações estabelece a convocação de mais 500 selecionados.

> "Concursos da PRF e da PF serão exceções", afirma Bolsonaro

“Assinei hoje decreto que autoriza a PRF a chamar 1000 novos concursados, sendo 500 deles previstos no edital do concurso e outros 500 além da previsão inicial. Essa é mais uma medida de fortalecimento da segurança pública, em especial quanto ao patrulhamento de nossas rodovias”, disse o presidente Jair Bolsonaro, no Twitter na noite da última quarta-feira (3).

O provimento dos cargos ficará condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual, observadas as restrições impostas pela lei de diretrizes orçamentárias.

O edital do concurso da PRF foi lançado em novembro de 2018, com 500 vagas e salário de de R$ 9.473,57. Para ser um policial rodoviário federal, é necessário ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação no mínimo de categoria "B".

> Concursos em órgãos como INSS e PF estão garantidos

A jornada de trabalho do profissional é de 40 horas semanais. Ele realiza atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da PRF.

