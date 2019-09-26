Home
Empresa suíça que vai assumir aeroporto abre vagas de emprego no ES

As oportunidades na Zurich Airport Latin America são para diversas áreas e para profissionais de níveis médio, técnico e superior

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2019 às 12:39

 - Atualizado há 6 anos

Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernanda Madeira

A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com vagas de emprego abertas nas áreas comercial, engenharia, financeira, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação. Ao todo, são 22 cargos.

As oportunidades são para profissionais que tenham os níveis médio, técnico e superior. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.

Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb. A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.

CONFIRA AS VAGAS

Comercial

- Gerente comercial

Engenharia

- Analista de automação

- Analista de manutenção civil

- Analista de manutenção elétrica

- Analista de manutenção mecânica

- Técnico em manutenção

Financeiro

- Analista de compras

- Analista de tesouraria

- Gerente executivo financeiro

Operações aeroportuárias

- Analista de credenciamento

- Analista de emergência e prevenção de acidentes

- Analista de operações - Avsec

- Analista de operações - Data

- Analista de operações - Terminal de passageiros

- Analista de operações – Coa/Coe/Airside

- Analista de qualidade - Avsec

- Analista de sgso - Safety

- Fiscal de pátio e pista

- Líder de operações – coa/coe/airside

- Operador CCO 

Recursos humanos

- Designer

Tecnologia da informação

- Analista de tecnologia da informação - redes

