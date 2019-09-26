Empresa suíça que vai assumir aeroporto abre vagas de emprego no ES

Publicado em 26 de setembro de 2019 às 12:39
- Atualizado há 6 anos
A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com vagas de emprego abertas nas áreas comercial, engenharia, financeira, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação. Ao todo, são 22 cargos.
As oportunidades são para profissionais que tenham os níveis médio, técnico e superior. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb. A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.
CONFIRA AS VAGAS
Comercial
- Gerente comercial
Engenharia
- Analista de automação
- Analista de manutenção civil
- Analista de manutenção elétrica
- Analista de manutenção mecânica
- Técnico em manutenção
Financeiro
- Analista de compras
- Analista de tesouraria
- Gerente executivo financeiro
Operações aeroportuárias
- Analista de credenciamento
- Analista de emergência e prevenção de acidentes
- Analista de operações - Avsec
- Analista de operações - Data
- Analista de operações - Terminal de passageiros
- Analista de operações – Coa/Coe/Airside
- Analista de qualidade - Avsec
- Analista de sgso - Safety
- Fiscal de pátio e pista
- Líder de operações – coa/coe/airside
- Operador CCO
Recursos humanos
- Designer
Tecnologia da informação
- Analista de tecnologia da informação - redes
