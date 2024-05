Oportunidades

Vale abre vagas de formação profissional com bolsa de R$ 1,9 mil no ES

São 450 oportunidades distribuídas entre quatro Estados, incluindo o Espírito Santo. As chances são preferencialmente para mulheres. Veja como participar

Vale abre programa de formação profissional. (Fernando Madeira)

Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação Profissional da Vale. Ao todo, são 450 vagas preferencialmente para mulheres, distribuídas em quatro Estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Além do curso de qualificação os candidatos receberão bolsa de R$ 1.937,31 para o cargo trainee operacional.

O programa de formação oferece qualificação para o desempenho de atividades operacionais que são primordiais para o negócio da companhia. No caso do Espírito Santo, as oportunidades estão concentradas na Grande Vitória são para os cursos de mecânico de manutenção, operador de equipamentos portuários e operador de ferrovia.

Podem participar pessoas a partir de 18 anos de idade e formação completa no ensino médio regular ou em cursos técnicos de ensino médio, de acordo com a vaga. Entretanto, o programa libera oportunidades preferenciais para mulheres, como forma de fomentar a inclusão e capacita profissionais para importantes funções na operação da companhia. Para as vagas no Espírito Santo, os candidatos precisam residir em Vitória, Cariacica, Serra ou Vila Velha.

Os selecionados receberão remuneração mensal de até R$ 1.937,31 e terão direito também a assistência médica, seguro de vida, reembolso creche e pré-escola, benefícios de atividade física (Gympass), acesso ao Apoiar (programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico), vale-refeição ou refeitório no local de atuação (quando aplicável) e vale-alimentação, vale-transporte (quando aplicável) ou transporte no local de atuação, cesta de Natal, dentre outros.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrições, avaliações de conhecimento, dinâmicas on-line, entrevistas com gestores (as) da Vale, entrega de documentação e exames médicos. A previsão é de que o início da formação, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), aconteça a partir de agosto. A aprendizagem teórica dura de 4 a 6 meses e a prática ocorre em até 9 meses, nas instalações da Vale.

As pessoas interessadas em se candidatar ao processo devem se inscrever pelo site da Vale até o dia 23 de maio

Programa de Formação Profissional da Vale

Inscrições: de 6 a 23 de maio, no site da Vale

de 6 a 23 de maio, no site da Vale Vagas: 450 (distribuídos no Espírito Santo, Maranhão, Pará e em Minas Gerais)

450 (distribuídos no Espírito Santo, Maranhão, Pará e em Minas Gerais) Requisitos: ter idade a partir de 18 anos; ensino médio completo; residir em Vitória, Serra, Vila Velha ou Cariacica

ter idade a partir de 18 anos; ensino médio completo; residir em Vitória, Serra, Vila Velha ou Cariacica Cursos oferecidos na Grande Vitória: mecânico de manutenção, operador de equipamentos portuários e operador de ferrovias

mecânico de manutenção, operador de equipamentos portuários e operador de ferrovias Valor da bolsa: R$ 1.937,31, mas benefícios

R$ 1.937,31, mas benefícios Dúvidas: [email protected]

