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Qualificação

Vale abre 50 vagas em curso gratuito para maquinistas no ES

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, morar nas cidades participantes e ter o ensino médio completo ou a ser finalizado este ano
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2022 às 10:13

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 10:13

A Vale está com inscrições abertas para o curso de iniciação profissional em Noções Básicas para Maquinistas no Espírito Santo. A oferta é de 50 vagas para moradores de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. A qualificação é gratuita, oferecida em parceria com o Senai.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, morar nas cidades participantes e ter o ensino médio completo ou a ser finalizado este ano.
Os interessados podem se inscrever, das 13h às 17h e das 18h às 22h, até esta quarta-feira, 26 de outubro, presencialmente no Senai, que fica na Av: Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235, Bento Ferreira, Vitória. Clique aqui para mais informações.
A iniciativa faz parte do Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho (PPMT) e também será oferecido para moradores de Governador Valadares, Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, Mariana e Santa Bárbara, em Minas Gerais.
As aulas serão presenciais e realizadas de segunda a sexta-feira no Senai de Vitória. Há vagas para os turnos da tarde e da noite. O conteúdo inclui informações sobre operação ferroviária, vistoria de vagões e cargas, manobras, entre outros.
A mineradora informou que o objetivo é estimular a qualificação profissional e contribuir para o desenvolvimento social nos territórios onde a Vale atua. Não há relação entre a qualificação e a contratação de mão de obra pela empresa.

SERVIÇO

Inscrições: de 24 a 26 de outubro,Requisitos: morar em Vitória, Serra, Cariacica ou Vila Velha; ter mais de 18 anos e ensino médio completo (ou a ser concluído em 2022)
Local de inscrições: Senai Vitória, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235, Bento Ferreira, Vitória.
Documentos necessários: Original do documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH); CPF; comprovante de residência e de escolaridade; apresentação do CadÚnico para o candidato que tiver.
Aulas: a partir de 7 de novembro
Informações: vale.com/es 

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