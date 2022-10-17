Senac tem 1.020 vagas em cursos on-line de graça no ES

Oportunidade para estudar sem sair de casa Crédito: Pixabay

Quem quer se qualificar sem sair de casa pode aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senac-ES. São 1.020 vagas gratuitas em cursos livres a distância para a população do Espírito Santo. As chances são voltadas para candidatos que queiram aprender uma atividade ou aprimorar habilidades sem precisar sair de casa.

As qualificações são voltadas para pessoas egressas da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados, mediante comprovação de renda familiar inferior a dois salários mínimos. Idade mínima: 16 anos.

As vagas são para 24 títulos, com carga horária variando de 20h a 36 horas, nas áreas de beleza, gastronomia, informática e administração. Os alunos dos cursos poderão empreender no mercado ou ingressar em empresas por meio da capacitação do currículo.

Há vagas para cursos como:

Administração de conflito

Aproveitamento integral de alimentos

HTML e CSS - Criação de Websites

Redes sociais como estratégia de marketing

Boas Práticas para Serviço de Alimentação e Distribuição

Técnicas de Fidelização: fazendo o cliente voltar

Comportamento do Consumidor

Treinamento e Desenvolvimento

JAVASCRIT - Interatividade para web

Cozinha Vegetariana – Web TV

Técnicas de Trança

Unhas Decoradas – Web TV

Gestão de Salão de Beleza

Maquiagem e Penteado para Noivas – Web TV

Preparo de Drinks e Coquetéis - WebTV.

SERVIÇOS