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Qualificação

Senac tem 1.020 vagas em cursos on-line de graça no ES

Oportunidades são para 24 títulos, com carga horária variando de 20h a 36 horas, nas áreas de beleza, gastronomia, informática e administração

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 14:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 out 2022 às 14:59
Curso de qualificação on-line
Oportunidade para estudar sem sair de casa Crédito: Pixabay
Quem quer se qualificar sem sair de casa pode aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senac-ES. São 1.020 vagas gratuitas em cursos livres a distância para a população do Espírito Santo. As chances são voltadas para candidatos que queiram aprender uma atividade ou aprimorar habilidades sem precisar sair de casa.
As qualificações são voltadas para pessoas egressas da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados, mediante comprovação de renda familiar inferior a dois salários mínimos. Idade mínima: 16 anos.
As vagas são para 24 títulos, com carga horária variando de 20h a 36 horas, nas áreas de beleza, gastronomia, informática e administração. Os alunos dos cursos poderão empreender no mercado ou ingressar em empresas por meio da capacitação do currículo.
Há vagas para cursos como:
  • Administração de conflito
  • Aproveitamento integral de alimentos
  • HTML e CSS - Criação de Websites
  • Redes sociais como estratégia de marketing
  • Boas Práticas para Serviço de Alimentação e Distribuição
  • Técnicas de Fidelização: fazendo o cliente voltar
  • Comportamento do Consumidor
  • Treinamento e Desenvolvimento
  • JAVASCRIT - Interatividade para web
  • Cozinha Vegetariana – Web TV
  • Técnicas de Trança
  • Unhas Decoradas – Web TV
  • Gestão de Salão de Beleza
  • Maquiagem e Penteado para Noivas – Web TV
  • Preparo de Drinks e Coquetéis - WebTV.

SERVIÇOS

A lista completa dos cursos pode ser conferida no site do Senac. No portal também tem informações sobre local e processo de inscrição.

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