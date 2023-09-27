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TRE-ES contrata estagiários de nível superior

Oportunidades são voltadas para estudantes de nível superior; selecionados vão atuar nos Cartórios Eleitorais e na sede do órgão. Veja como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2023 às 09:42

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 09:42

TRE
Sede do Tribunal Regionla Eleitoral do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está com inscrições abertas para o processo de seleção pública de estagiários. Os candidatos farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. Eles vão atuar nos Cartórios Eleitorais e na sede do órgão, em Vitória.
Para participar, é necessário ser estudante de graduação de nível superior. As oportunidades são para os seguintes cursos: Administração, Arquivologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação.
O estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. A carga horária poderá ser de 20 ou 25 horas semanais, conforme o curso. Os valores de bolsa de estágio e de auxílio transporte serão informados em “Comunicado – Realização de Provas”, conforme determina o edital.
As inscrições estarão abertas permanentemente e serão recebidas pela internet, no site do Agente de Integração Cide - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento. 
O edital estabelece que deverá ocorrer a aplicação de provas objetivas sempre que o Cide verificar que as listas de aprovados estão se esgotando, para manter o cadastro de reserva ativo e o adequado preenchimento de vagas de estágio.

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