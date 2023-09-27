TRE-ES contrata estagiários de nível superior

Sede do Tribunal Regionla Eleitoral do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo ( TRE-ES ) está com inscrições abertas para o processo de seleção pública de estagiários . Os candidatos farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. Eles vão atuar nos Cartórios Eleitorais e na sede do órgão, em Vitória.

Para participar, é necessário ser estudante de graduação de nível superior. As oportunidades são para os seguintes cursos: Administração, Arquivologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação.

O estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. A carga horária poderá ser de 20 ou 25 horas semanais, conforme o curso. Os valores de bolsa de estágio e de auxílio transporte serão informados em “Comunicado – Realização de Provas”, conforme determina o edital.