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Capacitação

Suzano abre inscrições para programa de qualificação de jovens no ES

É necessário ter 18 ou 19 anos, renda familiar de até um salário mínimo por pessoa, ensino médio completo ou estar cursando o 2° ou 3° ano em escola pública, entre outros requisitos

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 13:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 nov 2024 às 13:18
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano
Suzano está com inscrições abertas para a nova turma do programa de qualificação de jovens, em Aracruz. A iniciativa visa capacitar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o mercado de trabalho. A oferta é de 20 vagas para o curso de operador de processo de produção.
Para participar, é necessário ter 18 ou 19 anos completos até 31 de dezembro de 2024; renda familiar de até um salário mínimo por pessoa; ter ensino médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública; morar no entorno da empresa, nas regiões de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva; ter disponibilidade para estudar presencialmente das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira; e não ter sido Aprendiz da Suzano anteriormente.
As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro, no site da empresa e clicar em "Candidatar-se". Em seguida, é preciso fazer login no site com o e-mail e senha cadastrados, ou realizar o pré-cadastro caso não o tenha, e preencher a inscrição para a vaga.
Feito isso, o candidato recebe um link para realizar a prova de conhecimentos básicos em Português e Matemática.
Os candidatos melhor classificados, considerando perfil e avaliação, serão convocados para a etapa presencial, que contará com dinâmica de grupo e entrevista individual. A etapa final é composta por uma entrevista familiar, para comprovação do atendimento aos requisitos de vulnerabilidade socioeconômica. A previsão é que a contratação e início das aulas ocorram a partir de fevereiro de 2025.
A capacitação é de graça, com carga horária de 1.200 horas. Além disso, o programa oferece benefícios como: uniforme completo, material escolar, alimentação na fábrica, transporte, plano de saúde e seguro de vida.
O treinamento é desenvolvido pelo Programa Voluntariar da Suzano, em parceria com a Fundação Iochpe.
O curso terá duração de 10 meses, abrangendo disciplinas práticas e teóricas. As aulas serão ministradas por colaboradores voluntários da empresa, capacitados pela Fundação Iochpe, para compartilhar suas habilidades e experiências com os jovens.
A coordenadora de Programas de Jovens da Suzano, Daiana de Lira Pedroso Stange, explica que o Formare é uma iniciativa que atua na formação de jovens da região, proporcionando oportunidades de aprendizado profissional e pessoal.
Esta será a 4ª turma do Formare, na Unidade Aracruz, que já formou 38 jovens da região. A última turma encerrará o curso em janeiro de 2025.

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