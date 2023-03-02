Suzano abre inscrições para curso de Operador de Máquinas Florestais em Aracruz

Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

A Suzano, empresa que nasceu da fusão da Suzano com a Fibria,está com inscrições abertas para o curso de Operadora e Operador de Máquinas Florestais. Ao todo, são 20 vagas para a capacitação, que será ministrada no município de Aracruz, no Noroeste do Espírito Santo.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 10 de março e farão uma prova no dia 18 do mesmo mês. Caso sejam aprovados, os selecionados passarão por uma entrevista e teste de habilidades entre os dias 27 e 31 de março. O resultado dos aprovados será divulgado no dia 4 de abril.

Ao longo da formação profissional, que tem a carga horária de 240 horas de capacitação com aulas teóricas e práticas, os alunos selecionados receberão bolsa-auxílio, equipamento de proteção individual (EPI), seguro de vida, uniforme, transporte para as atividades práticas e almoço. As aulas serão ministradas em Aracruz-ES.

O objetivo do curso, segundo a empresa, é promover o desenvolvimento contínuo em Aracruz, uma das comunidades em que mantém operações.

A qualificação faz parte do Programa Cultivar da empresa, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Inscrições

As inscrições são gratuitas e já estão abertas para todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia ou orientação sexual.

Os candidatos dem preencher um formulário em, no máximo, 30 minutos neste site. https://forms.office.com/r/57eHbQZxCd

Requisitos

De acordo com a empresa, os únicos requisitos são ter a idade mínima de 18 anos, ter o ensino fundamental completo, ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B e disponibilidade para participação integral nas aulas, que tem a carga horária de oito horas por dia, de segunda a sexta-feira.

Início das aulas