Supermercados abrem mais de 280 vagas de emprego no ES

Três grandes redes de supermercados estão com 283 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar na Grande Vitória e no interior do Estado.
A maior oferta está disponível no Grupo Carone, com 200 postos de trabalho. As vagas são para cargos como auxiliar de açougueiro, auxiliar de cozinha, repositor, balconista e operador de atacarejo. Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
Já na Rede Extrabom, são 73 vagas de emprego, incluindo chance para estagiário de vinho. Tem oferta de emprego para fiscal de loja, analista de gestão de estoque, analista de folha de pagamento, técnico em segurança do trabalho, entre outras. A empresa não recebe currículo impresso, portanto é preciso fazer o cadastro no site.
Há ainda 10 postos de trabalho disponíveis na Rede Casagrande. De acordo com o supermercado, são quatro vagas para trabalhar em Linhares nos cargos de encarregado de mercearia, encarregado administrativo, assistente administrativo e encarregado de açougue. Há ainda chances para assistente de RH em Viana e São Mateus.
CONFIRA AS VAGAS
Carone
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vagas: 200
- Auxiliar de açougueiro
- Auxiliar de cozinha
- Repositor
- Balconista
- Açougueiro
- Operador de atacarejo
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de padaria e confeitaria
- Fiscal de controle patrimonial
Extrabom
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 73
- Estágio de vinhos
- Fiscal de loja
- Analista de folha de pagamento
- Técnico em segurança do trabalho
- Estagiário de ensino médio
- Operador de logística
- Operador de frios - câmara
- Auxiliar de serviços gerais
- Operador de caixa
- Repositor
- Açougueiro
- Eletricista
- Oficial especializado
Rede Casagrande
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected], é importante colocar o nome do cargo e a cidade onde quer trabalhar.
- Vagas: 10
- Assistente de RH
- Encarregado de mercearia
- Encarregado administrativo
- Assistente administrativo
- Encarregado de açougue