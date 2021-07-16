Supermercados abrem mais de 280 vagas de emprego no ES

Supermercados contratam novos trabalhadores no ES Crédito: Pixabay

Três grandes redes de supermercados estão com 283 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar na Grande Vitória e no interior do Estado.

A maior oferta está disponível no Grupo Carone, com 200 postos de trabalho. As vagas são para cargos como auxiliar de açougueiro, auxiliar de cozinha, repositor, balconista e operador de atacarejo. Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.

Já na Rede Extrabom, são 73 vagas de emprego, incluindo chance para estagiário de vinho. Tem oferta de emprego para fiscal de loja, analista de gestão de estoque, analista de folha de pagamento, técnico em segurança do trabalho, entre outras. A empresa não recebe currículo impresso, portanto é preciso fazer o cadastro no site.

Há ainda 10 postos de trabalho disponíveis na Rede Casagrande. De acordo com o supermercado, são quatro vagas para trabalhar em Linhares nos cargos de encarregado de mercearia, encarregado administrativo, assistente administrativo e encarregado de açougue. Há ainda chances para assistente de RH em Viana e São Mateus.

CONFIRA AS VAGAS

Carone

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no os interessados podem se cadastrar no site.

Vagas: 200

Auxiliar de açougueiro

Auxiliar de cozinha

Repositor

Balconista

Açougueiro

Operador de atacarejo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de padaria e confeitaria

Fiscal de controle patrimonial

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 73

Estágio de vinhos

Fiscal de loja

Analista de folha de pagamento

Técnico em segurança do trabalho

Estagiário de ensino médio

Operador de logística

Operador de frios - câmara

Auxiliar de serviços gerais

Operador de caixa

Repositor

Açougueiro

Eletricista

Oficial especializado

Rede Casagrande

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected] , é importante colocar o nome do cargo e a cidade onde quer trabalhar.