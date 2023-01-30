Sines têm 2.193 oportunidades de emprego e estágio no ES

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Gabriel Jabur/Agência Senado

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.193 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (30). Os postos estão disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para cargos como ajudante de embalagem, auxiliar de obras, oficial pedreiro, servente, operador de ETE/ETA, marceneiro, atendente de telemarketing e auxiliar de departamento pessoal / administrativo, entre outras funções.

Os trabalhadores de Grande Vitória têm oportunidades nos Sines de Vila Velha (157), Serra (304), Vitória (157), Cariacica (138), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (698) e de Emprego de Viana (46).

No interior, os trabalhadores devem procurar as agências de Anchieta (47), Aracruz (255), Cachoeiro de Itapemirim (90), Linhares (112) e São Mateus (145). Oportunidades ainda no Balcão de Empregos de Baixo Guandu (44).

As vagas podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, à medida que são preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 157

157 Açougueiro (8)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)

Ajudante de estruturas metálicas (3)

Ajudante de serralheiro (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de clínica médica (1)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (5)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazenamento (5)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (14)

Auxiliar financeiro (3)

Balconista (12)

Balconista de lanchonete (2)

Cabeleireiro tinturista (2)

Caldeireiro instalador (2)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (3)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (2)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Embalador, a mão (2)

Frentista (1)

Manicure (8)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de veículos (1)

Montador (3)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de automóveis (1)

Office-boy (1)

Operador de caixa (4)

Padeiro (1)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (11)

Psicólogo hospitalar (1)

Repositor - em supermercados (3)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Subgerente de loja (operações comerciais) (1)

Técnico de rede (telecomunicações) (8)

Técnico em fibras ópticas (2)

Técnico mecânico (2)

Vendedor interno (3)

Vistoriador de risco de auto (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 698

698 Açougueiro (3)

Administrativo de obra (1)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão e armazém (7)

Ajudante de carga e descarga (20)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de serviços gerais (5)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Amarrador cnh B (1)

Analista de compras (1)

Analista de contas a pagar e receber ()

Analista de departamento pessoal (1)

Analista fiscal (1)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de estoque jr. (50)

Assistente de transporte (2)

Assistente de vendas (1)

Assistente operacional (2)

Atendente de drogaria (2)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de carga e descarga (8)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de cozinha (doceria) (2)

Auxiliar de expedição (100)

Auxiliar de logística (25)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (2)

Auxiliar de pátio (atendimento ao cliente) (1)

Auxiliar de produção (28)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais -ferista (1)

Auxiliar de serviços gerais (15)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Auxiliar setor fiscal (1)

Babá (1)

Balconista (4)

Balconista de farmácia (3)

Balconista forneira (1)

Caldeireiro (10)

Camareira (10)

Carga e descarga (20)

Carregador (8)

Comprador (a) (1)

Conferente (2)

Consultor comercial (1)

Coordenador de contrato (1)

Cozinheira (2)

Doméstica (4)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial/industrial (1)

Embalador (1)

Encarregado de montagem (6)

Estágio ensino médio (3)

Estoquista (2)

Fiscal de loja (7)

Gerente comercial (1)

Gerente de rh (1)

Gerente geral (1)

Lavador automotivo (1)

Marceneiro (4)

Mecânico de manutenção (12)

Mecânico diesel (1)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (12)

Merendeira (15)

Motorista (4)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh D (10)

Motorista instrutor (1)

Motorista parqueador cnh B (1)

Motorista truck (2)

Operador de caixa (6)

Operador de máquinas pesadas (2)

Operador de pdi (1)

Operador de perecíveis (3)

Operador de ponte rolante (4)

Operador industrial (5)

Padeiro (2)

Pedreiro pleno (1)

Perfumista (3)

Pintor (4)

Planejador e controlador de manutenção (1)

Projetista (2)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (5)

Recepcionista de estacionamento (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (3)

Soldador (14)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de logística (1)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de meio ambiente (2)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Telemarketing (5)

Vendedor (a) (1)

Vendedor externo (10)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (10)

Amarrador cnh B (3)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de loja (2)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar administrativo e financeiro (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (3)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Conferente (1)

Enfermeiro (6)

Merendeira (20)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Motorista cnh D (1)

Porteiro (1)

Recepcionista (3)

Técnico de enfermagem (6)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 304

304 Açougueiro (7)

Ajudante de cozinha (4)

Ajudante geral de pátio pcd (2)

Analista administrativo (4)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de loja pcd (1)

Atendente de lojas e mercados (10)

Auxiliar administrativo pcd (11)

Auxiliar contábil (2)

Auxiliar de estoque pcd (10)

Auxiliar de limpeza pcd (5)

Auxiliar de logística pcd (4)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar financeiro (1)

Babá (1)

Caixa (1)

Caldeireiro (2)

Carpinteiro (1)

Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (2)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista pcd (3)

Embalador a mão pcd (10)

Encarregado operacional de lavanderia (1)

Enfermeiro pcd (1)

Fiscal de loja (6)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (4)

Líder de manutenção mecânica pcd (1)

Lixador de peças de metal (25)

Mecânico de veículos (1)

Motofretista (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista entregador (2)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de caixa (9)

Operador de caldeira (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (5)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (31)

Supervisor de telemarketing e atendimento (2)

Técnico de enfermagem pcd (1)

Técnico de qualidade (1)

Técnico mecânico - máquinas (10)

Técnico mecânico industrial (3)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor interno (7)

Vendedor porta a porta (70)

Vistoriador/avaliador veicular (4)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 140

140 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de pasteleiro (2)

Analista de folha de pagamento (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de padaria (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (2)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de orientação educacional (15)

Balconista (1)

Camareira de hotel (14)

Carpinteiro (2)

Consultor de vendas (2)

Controlador de serviços de produção (1)

Cozinheiro geral (4)

Eletricista de instalações de veículos automotores (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (3)

Garçom (4)

Inspetor de avarias (1)

Jardineiro (1)

Lavador de automóveis (3)

Lavador de veículos pcd (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (2)

Meio oficial de mecânico de refrigeração (1)

Montador de andaimes - cenários (2)

Motorista de caminhão (2)

Musicoterapeuta (1)

Operador de caixa (3)

Operador de telemarketing ativo (4)

Padeiro (1)

Pedreiro (13)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista atendente (2)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Saladeiro (1)

Serralheiro (1)

Subchefe de loja - operações comerciais (1)

Tradutor - intérprete de libras (15)

Vendedor interno (1)

Vendedor pracista (3)

Zelador (1)

Agência de Emprego de Viana

Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 46

46 Auxiliar de obra (5)

Carpinteiro (6)

Conferente pcd (1)

Eletricista (1)

Motorista (10)

Oficial pleno (5)

Operador de carga e descarga (10)

Pintor (5)

Técnico de segurança no trabalho (1)

Vendedor externo (2)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 138

138 Açougueiro (3)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Atendente central de telemarketing (50)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Coordenador de projetos (1)

Cozinheiro (1)

Engenheiro mecânico (1)

Fiscal de loja (7)

Marceneiro (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Motorista de caminhão (5)

Nutricionista (8)

Operador de caixa (3)

Padeiro (2)

Recuperador de crédito (41)

Representante comercial (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 47

47 Acoplador (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de controle de qualidade (2)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar mecânico (13)

Caseiro (1)

Controller (contador) (1)

Copeiro (1)

Cozinheiro (2)

Encanador industrial (1)

Mecânico manutenção (1)

Operador de máquinas (3)

Operador de equipamentos (10)

Técnico rigger (6)

Vendedor consórcio (4)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 255

255 Ajudante de obras (5)

Analista de subcontratação (1)

Assistente de engenharia (1)

Assistente de produção (5)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar administrativo operacional (1)

Auxiliar de expedição (4)

Caldeireiro (4)

Carpinteiro (2)

Churrasqueiro (1)

Empregada doméstica (1)

Engenheiro de processos naval (1)

Gerente de facilidades (1)

Gerente de loja (1)

Lavador de veículos (1)

Lixador (51)

Maçariqueiro (9)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (1)

Montador de andaimes (40)

Motorista categoria D (1)

Motorista de caminhão munck (1)

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (10)

Operador de equipamento retroescavadeira (2)

Operador de equipamento escavadeira (10)

Operador de equipamento caçamba (10)

Pedreiro (12)

Pintor letrista (5)

Professor de inglês (1)

Soldador (4)

Soldador mig (65)

Técnico de qualidade (1)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 44

44 Ajudante prático (1)

Auxiliar de produção (1)

Administração (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Ajudante de cozinha (1)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Açougueiro (2)

Barbeiro (1)

Consultor técnico de campo (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Cozinheira (3)

Costureira (1)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (1)

Garçom (1)

Marceneiro (1)

Merendeira (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de andaime (5)

Oleiro (1)

Produção (5)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador mig (1)

Trabalhador volante da agricultura (1)

Vendedor (2)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 90

90 Ajudante de cozinha (2)

Almoxarife (2)

Alinhador (carreta e caminhão) (1)

Arrumador de cargas (2)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de elétrica (1)

Auxiliar de faturamento (1)

auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar de mecânica industrial (1)

Auxiliar de soldagem (2)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Caldeireiro industrial (2)

Carpinteiro (4)

Chefe de cozinha (1)

Cortador de mármore (4)

Costureira de reparação de roupas (3)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Dentista (1)

Eletricista de instalações (2)

Eletricista industrial (5)

Eletricista de instalações industriais (2)

Ensacador (8)

Gerente administrativo (1)

Gerente industrial (1)

Jardineiro (1)

Líder operacional (1)

Operador de ensaque (2)

Operador de manipulador telescópico (1)

Mecânico industrial (5)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de caminhão munck (2)

Oficial de manutenção pcd (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de telemarketing ativo (2)

Operador de trator (1)

Pedreiro (2)

Representante de vendas externa (2)

Soldador (2)

Supervisor comercial (1)

Técnico de projetos e controle de obras pcd (1)

Técnico em segurança no trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor em comércio atacadista (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 112

112 Agente de microcrédito (1)

Ajudante de embalagem (20)

Almoxarife (1)

Atendente / caixa (1)

Auxiliar de departamento pessoal administrativo (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de obras (16)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Cobrador / entregador (1)

Conferente (4)

Consultor de vendas externas (1)

Designer gráfico (1)

Eletricista de carro (1)

Encarregado de armazém (1)

Entregador (5)

Expedidor (4)

Instalador de máquinas (3)

Instalador de painel (2)

Mecânico manutenção de empilhadeiras (1)

Mecânico de pesados (2)

Oficial (pedreiro) (10)

Operador de escavadeira (1)

Operador de ete/eta (1)

Operador de máquinas (2)

Operador de motoniveladora (1)

Publicitário júnior (1)

Servente (3)

Supervisor de produção (1)

Sushiman (3)

Técnico manutenção predial (1)

Técnico de campo (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (1)

Vendedor de peças automotivas (1)

Vendedor interno (3)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.