Sines oferecem 1.914 vagas de emprego e estágio no ES

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: GABRIEL JABUR/Ministério do Trabalho

A última semana do mês de abril começa com 1.914 vagas de emprego estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. As chances estão distribuídas pelas unidades da Grande Vitória e interior do Estado. Os postos são destinados a trabalhadores de todos os níveis de escolaridade.

Há chances para ajudante de obras, analista contábil, eletricista, açougueiro, montador de móveis, padeiro, técnico de enfermagem, vendedor, soldador, entre outras.

Os trabalhadores também podem se candidatar mas agências de Aracruz (399) e Linhares (200).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA - 113 vagas



Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Açougueiro (2)

Ajudante de açougueiro (2)

Atendente de balcão (6)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de lavanderia (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de cabeleireiro (1)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (3)

Conferente (1)

Consultor de vendas (20)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira em geral (6)

Cozinheiro geral (8)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro civil (1)

Empregada doméstica (1)

Estofador de móveis (2)

Fiscal de loja (2)

Garçom (10)

Jardineiro (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de móveis (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Operador de telemarketing ativo (3)

Operador de serra circular (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Polidor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (1)

Repositor de mercadoria (1)

Saladeiro (2)

Salgadeiro (1)

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA - 17 vagas



Como se candidatar: até o dia 29 de abril, mandar mensagem para o e-mail até o dia 29 de abril, mandar mensagem para o e-mail [email protected] ou comparecer à Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, que fica na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Conferente PCD (2)

Eletricista (1)

Estagiário Marketing (1)

Mecânico (2)

Vendedor (1)

Vigia (1)

Pintor automotivo (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA - 612 vagas



Como se candidatar: a agência retomou os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Açougueiro (2)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de cargas (1)

Ajudante de cargas e descarga (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de pedreiro (2)

Ajudante de vidraceiro (1)

Ajudante geral (3)

Analista contábil (1)

Analista de suprimentos (1)

Armador (5)

Assistente de gerente (3)

Assistente fiscal (1)

Atendente de lanchonete (3)

Atendente/vendedor (1)

Atendimento ao público (1)

Auxiliar administrativo - área de pendência (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de carga e descarga – CNH categoria D (4)

Auxiliar de carga e descarga (34)

Auxiliar de compras (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico - industrial (1)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de suporte técnico (2)

Babá (2)

Balconista de açougue (5)

Bombeiro hidráulico (5)

Caixa (2)

Caldeireiro (15)

Camareira (12)

Carpinteiro (9)

Caseiro - vaga para casal (1)

Classificar contábil (1)

Conferente (2)

Contador (4)

Costureira (3)

Cozinheira (1)

Cozinheiro - noturno (1)

Cozinheiro (2)

Designer gráfico (1)

Doméstica (1)

Eletricista (23)

Eletricista pleno (2)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de serraria (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Logística (2)

Estoquista (4)

Faxineira (1)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Instrutor de prático - auto escola (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Maçariqueiro (1)

Manobrista – cnh C/D (1)

Mecânico – CNH categoria D (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de máquinas leves (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico montador (27)

Mecânico pleno (1)

Merendeira (25)

Montador (5)

Montador de andaime (24)

Motorista – CNH categoria D (18)

Motorista – CNH categoria D/E (4)

Motorista carreteiro – CNH categoria E (8)

Motorista D/E (3)

Motorista de entrega – CNH categoria D/E (3)

Motorista operador munck – CNH categoria C ou acima (1)

Nutricionista (3)

Oficial de pedreiro (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamentos pesados (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de forno panela (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de refratários (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Padeiro (4)

Pedreiro (6)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (6)

Porteiro (1)

Promotor de vendas (4)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Secretária (1)

Separador (2)

Serrador de madeiras (1)

Supervisor de consórcio (3)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em planejamento - programação e manutenção mecânica (1)

Técnico em secretariado (1)

Telemarketing ativo (5)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Trainee agente de soluções (10)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (30)

Vendedor externo (15)

Vendedor interno (6)

Vendedor porta a porta (5)

Zelador (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de distribuição (3)

Auxiliar administrativo (12)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de produção (14)

Auxiliar de transporte (3)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (1)

Conferente (1)

Contador (1)

Costureira (3)

Empacotador (1)

Estoquista (4)

Mecânico – CNH categoria D (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (5)

Operador de produção (3)

Pintor de veículos (1)

Promotor de vendas (1)

Técnico automotivo (1)

Zelador (6)

SINE DA SERRA - 473 vagas



Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Açougueiro (5)

Agente de pátio (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de obras PCD(1)

Analista administrativo (1)

Analista de crédito - instituições financeiras (4)

Analista de folha de pagamento (1)

Armador de ferros (10)

Atendente de serviço odontológico (1)

Auxiliar administrativo PCD(5)

Auxiliar de limpeza PCD(10)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)

Auxiliar técnico eletrônico (4)

Auxiliar técnico em manutenção mecânica (1)

Borracheiro (4)

Caldeireiro montador (5)

Carpinteiro (8)

Colorista (1)

Consultor de vendas (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encanador (73)

Encarregado de manutenção (1)

Enfermeiro (3)

Fisioterapeuta (2)

Gerente de departamento pessoal (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (4)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Instalador de tubulação - embarcações (10)

Instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)

Manobrista (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico de máquinas leve (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico industrial (80)

Montador de andaimes (10)

Montador instalador de baterias (1)

Motorista carreteiro (5)

Motorista de caminhão -guincho munck (2)

Motorista de caminhão (1)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de central de concreto (2)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de jato abrasivo (10)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Padeiro confeiteiro (9)

Padeiro (5)

Pedreiro de edificações (2)

Pintor de metais a pistola - jatista (10)

Pizzaiolo (1)

Porteiro PCD (2)

Radiologista (1)

Reparador de aparelhos eletrodomésticos (1)

Serralheiro de ferro (3)

Serralheiro (6)

Soldador (85)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de produção - encarregado (1)

Técnico em metalurgia - soldagem (1)

Técnico em suporte de documentação (1)

Técnico mecânico industrial (3)

Vendedor de serviços (11)

Vendedor interno (1)

SINE DE VITÓRIA - 100 vagas



Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Açougueiro (11)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de açougueiro (6)

Analista de controle de qualidade (1)

Analista de recursos humanos (1)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de garçom (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Carpinteiro (2)

Cartazeiro (1)

Chapeiro (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (2)

Cozinheiro de restaurante (3)

Encarregado de supermercado (13)

Garçom (1)

Gerente comercial (2)

Gerente de supermercado (2)

Marcador de preços (1)

Masseiro - massas alimentícias (1)

Operador de câmaras frias (3)

Operador de cobrança (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de vendas (23)

Padeiro (4)

Programador de internet (1)

Salgadeiro (1)

Subchefe de cozinha (1)

Subgerente de loja (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE ARACRUZ - 399 vagas



Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Ajudante - montagem mecânica e elétrica (13)

Ajudante de montagem (1)

Assistente de produção (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de produção (3)

Caldeireiro (1)

Chefe de máquinas (1)

Comandante (1)

Cozinheira (o) (2)

Eletricista força e controle (2)

Eletricista industrial (1)

Encanador (15)

Encanador (22)

Inspetor técnico de materiais e equipamentos (1)

Líder de mecânica (1)

Líder de solda (2)

Líder de tubulação (5)

Lixador (30)

Maçariqueiro (6)

Mecânico ajustador (15)

Mecânico de comissionamento (30)

Mecânico diesel (1)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (2)

Mecânico montador (15)

Moço de convés (2)

Montador de andaimes (40)

Montador de esquadrias de alumínio (1)

Montador de estruturas metálicas (16)

Montador de vidro temperado (1)

Motorista B (4)

Motorista caminhão (4)

Operador de equipamento - escavadeira e carregadeira (1)

Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento - caçamba (3)

Pedreiro (4)

Pintor industrial (110)

Pintor letrista (2)

Promotor de vendas (2)

Rigger (2)

Soldador (15)

Soldador arco submerso (15)

Soldador Mig (15)

Supervisor de comissionamento (10)

Supervisor de elétrica (1)

Técnico de instalação (2)

Técnico de mecânica (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em informática (1)

Técnico em instrumentação (1)

Zelador de manutenção (1)

SINE DE LINHARES - 200 vagas



Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.