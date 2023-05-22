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Oportunidades

Sines do Sul do ES têm 235 vagas de emprego e estágio

Postos de trabalho são para analista de RH, auxiliar administrativo, barbeiro, oficial de caixa, técnico em segurança do trabalho, almoxarife, repositor de mercadoria, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2023 às 13:41

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 13:41

Carteira de trabalho digital.
Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As agências do Sine do Sul do Espírito Santo têm 235 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). Postos de trabalho são para analista de RH, auxiliar administrativo, barbeiro, oficial de caixa, técnico em segurança do trabalho, almoxarife, repositor de mercadoria, entre outras funções.
Os interessados devem procurar uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais, de acordo com o modelo de atendimento de cada uma delas.  A oferta está na unidades de Anchieta (72) e Cachoeiro de Itapemirim (163).

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 72
  • Analista de RH (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de limpeza industrial (48)
  • Auxiliar de linha de produção (5)
  • Barbeiro (1)
  • Massoterapeuta (1)
  • Oficial pedreiro (2)
  • Oficial polivalente (2)
  • Oficial polivalente de obras (1)
  • Operador de caixa (2)
  • Recepcionista de consultório dentário (1)
  • Repositor de mercadorias (2)
  • Soldador (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (3)
  • Vendedor interno (serviços de vendas pelas redes sociais) (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
  • Vagas: 163
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadorias (5)
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Ajudante de pátio (1)
  • Almoxarife (2)
  • Apontador de obras (1)
  • Atendente de lanchonete (2)
  • Auxiliar de açougue (5)
  • Auxiliar de carregamento (1)
  • Auxiliar de laboratório (1)
  • Auxiliar de linha de produção (2)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Auxiliar de mecânico de autos (1)
  • Auxiliar de obras (6)
  • Auxiliar de serviços gerais (7)
  • Auxiliar de TI (1)
  • Auxiliar operacional (1)
  • Carpinteiro (5)
  • Comprador (1)
  • Conferente (1)
  • Conferente de estoque (2)
  • Consultora de vendas (1)
  • Copeiro hospitalar (pcd) (1)
  • Costureira na reparação de roupas (1)
  • Dedetizador (1)
  • Empregada doméstica /cuidadora (1)
  • Enfermeiro pcd (1)
  • Ensacador (19)
  • Mecânico de automóveis (1)
  • Mecânico de máquinas (1)
  • Montador de óculos (1)
  • Motorista de caminhão (22)
  • Motorista de caminhão caçamba (1)
  • Motorista de caminhão guincho com munk (1)
  • Motorista de ônibus (5)
  • Motorista E (1)
  • Oficial armador (2)
  • Oficial bombeiro hidráulico (2)
  • Oficial carpinteiro (2)
  • Oficial polivalente (3)
  • Operador de bandeira (1)
  • Operador de escavadeira (1)
  • Operador de motoniveladora (1)
  • Operador de ponte rolante (1)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Operador de rolo compactador (1)
  • Repositor de mercadorias (1)
  • Resinador (1)
  • Supervisor de produção (1)
  • Técnico de ar condicionado (1)
  • Técnico de atendimento (1)
  • Técnico de enfermagem pcd (1)
  • Técnico em instalações de sistema de segurança eletrônica (2)
  • Técnico em segurança do trabalho (3)
  • Técnico em segurança do trabalho pcd (10)
  • Tratorista operador de roçadeira (2)
  • Vendedor externo (11)
  • Vendedor interno (1)
  • Vigia (6)

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