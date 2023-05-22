Sines do Sul do ES têm 235 vagas de emprego e estágio

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine do Sul do Espírito Santo têm 235 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). Postos de trabalho são para analista de RH, auxiliar administrativo, barbeiro, oficial de caixa, técnico em segurança do trabalho, almoxarife, repositor de mercadoria, entre outras funções.

Os interessados devem procurar uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais, de acordo com o modelo de atendimento de cada uma delas. A oferta está na unidades de Anchieta (72) e Cachoeiro de Itapemirim (163).

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 72

72 Analista de RH (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza industrial (48)

Auxiliar de linha de produção (5)

Barbeiro (1)

Massoterapeuta (1)

Oficial pedreiro (2)

Oficial polivalente (2)

Oficial polivalente de obras (1)

Operador de caixa (2)

Recepcionista de consultório dentário (1)

Repositor de mercadorias (2)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Vendedor interno (serviços de vendas pelas redes sociais) (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.