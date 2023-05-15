Sines do Sul do ES têm 225 vagas de emprego e estágio

Candidatos observam as oportunidades disponíveis no Sine Crédito: Eduardo Dias

As agências do Sine do Sul do Espírito Santo estão com 225 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar uma das unidades, de acordo com o modelo de cada uma delas, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Há postos de trabalho para empregada doméstica, barbeiro, oficial pedreiro, vendedor, almoxarife, auxiliar de linha de produção, porteiro, vigia, entre outras funções.

Os interessados podem procurar os Sines de Anchieta (21 vagas) e Cachoeiro de Itapemirim (204).

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 21

21 Analista de RH (1)

Auxiliar de linha de produção (5)

Barbeiro (1)

Bombeiro civil (1)

Empregada doméstica (1)

Massoterapeuta (1)

Oficial pedreiro (2)

Oficial polivalente (2)

Oficial polivalente de obras (1)

Operador de caixa (2)

Recepcionista de consultório dentário (1)

Repositor de mercadorias (2)

Vendedor interno (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.