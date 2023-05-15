Sines do Sul do ES têm 225 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine do Sul do Espírito Santo estão com 225 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar uma das unidades, de acordo com o modelo de cada uma delas, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
Há postos de trabalho para empregada doméstica, barbeiro, oficial pedreiro, vendedor, almoxarife, auxiliar de linha de produção, porteiro, vigia, entre outras funções.
Os interessados podem procurar os Sines de Anchieta (21 vagas) e Cachoeiro de Itapemirim (204).
Confira as vagas
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 21
- Analista de RH (1)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Barbeiro (1)
- Bombeiro civil (1)
- Empregada doméstica (1)
- Massoterapeuta (1)
- Oficial pedreiro (2)
- Oficial polivalente (2)
- Oficial polivalente de obras (1)
- Operador de caixa (2)
- Recepcionista de consultório dentário (1)
- Repositor de mercadorias (2)
- Vendedor interno (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
- Vagas: 204
- Açougueiro (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadorias (10)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de pátio (1)
- Ajudante geral (5)
- Almoxarife (2)
- Almoxarife pcd (1)
- Analista de recursos humanos (10)
- Apontador de obras (1)
- Auxiliar de açougue (5)
- Auxiliar de carregamento (1)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de linha (1)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de serviços gerais (8)
- Carpinteiro (5)
- Conferente de estoque (2)
- Consultora de vendas (1)
- Dedetizador (1)
- Eletricista industrial (5)
- Empregada doméstica /cuidadora (1)
- Ensacador (8)
- Estagiário em geologia (1)
- Estampador de placa de identificação de veículos (1)
- Marteleteiro (1)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico industrial (5)
- Montador de óculos (1)
- Motorista cnh e (1)
- Motorista de caminhão cnh d (2)
- Motorista de caminhão cnh d ou e (20)
- Motorista de caminhão guincho com munck (1)
- Motorista de ônibus (5)
- Oficial armador (2)
- Oficial bombeiro hidráulico (2)
- Oficial carpinteiro (2)
- Oficial de obras ou pleno (1)
- Oficial pedreiro (15)
- Oficial polivalente eletricista (3)
- Operador de bandeira (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de empilhadeira cnh b (4)
- Operador de escavadeira cnh d (1)
- Operador de motoniveladora cnh d (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de retroescavadeira cnh d (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Porteiro (4)
- Resinador (1)
- Supervisor de produção (1)
- Técnico em segurança do trabalho (13)
- Técnico em segurança do trabalho pcd (10)
- Tratorista operador de roçadeira (2)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor interno (1)
- Vigia (6)