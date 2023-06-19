Sines do Sul do ES têm 224 vagas de emprego e estágio nesta segunda

As agências do Sine do Sul do Espírito Santo estão com 244 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (19). Para se candidatar, basta o profissional procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Quem quer um emprego com carteira assinada deve procurar as unidades de Anchieta (12) e Cachoeiro de Itapemirim (212).
Há postos para açougueiro, analista de logística, operador de caixa, ajudante de padeiro, auxiliar de TI, operador de retroescavadeira, gerente de comunicação, entre outras funções
É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas, sem aviso prévio.
Confira as vagas
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 12
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Analista de logística (1)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Atendente de padaria (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Eletricista automotivo (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de munck (1)
- Repositor de mercadorias (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 212
- Acabador (2)
- Agente de pátio (madeireira) (5)
- Ajudante de padeiro (1)
- Almoxarife (Vargem Alta) (1)
- Apontador de obras (Vargem Alta) (1)
- Auxiliar /analista de departamento pessoal (Castelo) (1)
- Auxiliar administrativo (Vargem Alta) (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de linha de produção (Castelo) (140)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)
- Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)
- Auxiliar de secretaria (1)
- Auxiliar de ti (1)
- Carpinteiro de obras (Vargem Alta) (1)
- Comprador (morar em Marataízes ou Itapemirim) (1)
- Educador social (1)
- Eletricista industrial (2)
- Eletricista industrial (Castelo) (1)
- Empregada doméstica (1)
- Faxineiro pcd (1)
- Gerente de comunicação (1)
- Mecânico industrial (Castelo) (4)
- Motoboy (1)
- Motorista de caminhão cnh d (Vargem Alta) (1)
- Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)
- Operador de máquina patrol (Marataízes) (2)
- Operador de máquinas cnh d (1)
- Operador de motoniveladora cnh d (Vargem Alta) (1)
- Operador de ponte (2)
- Operador de retroescavadeira cnh d (Vargem Alta) (1)
- Operador de rolo compactador (Vargem Alta) (1)
- Orientador comercial (3)
- Pedreiro (Marataízes) (5)
- Resinador (Vargem Alta) (1)
- Serralheiro (1)
- Sinaleiro de trânsito pcd (5)
- Técnico de manutenção de ar-condicionado (1)
- Técnico em atendimento externo cnh a (1)
- Técnico em construção civil (1)
- Técnico em segurança do trabalho cnh ab (1)
- Técnico em segurança do trabalho cnh ab (vargem alta) (2)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Vendedor atacadista (1)
- Vendedor de balcão (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor porta a porta (1)