Sines do Sul do ES têm 224 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Oportunidade de trabalho para auxiliar de serviços gerais Crédito: Freepik

As agências do Sine do Sul do Espírito Santo estão com 244 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (19). Para se candidatar, basta o profissional procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Quem quer um emprego com carteira assinada deve procurar as unidades de Anchieta (12) e Cachoeiro de Itapemirim (212).

Há postos para açougueiro, analista de logística, operador de caixa, ajudante de padeiro, auxiliar de TI, operador de retroescavadeira, gerente de comunicação, entre outras funções

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 12

12 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Analista de logística (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar administrativo (2)

Eletricista automotivo (1)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.