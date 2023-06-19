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Oportunidades

Sines do Sul do ES têm 224 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Há postos para açougueiro, analista de logística, operador de caixa, ajudante de padeiro, auxiliar de TI, operador de retroescavadeira, gerente de comunicação, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jun 2023 às 12:21

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 12:21

Oportunidade de trabalho para auxiliar de serviços gerais
Oportunidade de trabalho para auxiliar de serviços gerais Crédito: Freepik
As agências do Sine do Sul do Espírito Santo estão com 244 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (19).  Para se candidatar, basta o profissional procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Quem quer um emprego com carteira assinada deve procurar as unidades de Anchieta (12) e Cachoeiro de Itapemirim (212).
Há postos para açougueiro, analista de logística, operador de caixa, ajudante de padeiro, auxiliar de TI, operador de retroescavadeira, gerente de comunicação, entre outras funções
É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas, sem aviso prévio. 

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 12
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de açougueiro (1)
  • Analista de logística (1)
  • Assistente de departamento pessoal (1)
  • Atendente de padaria (1)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Eletricista automotivo (1)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de munck (1)
  • Repositor de mercadorias (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
  • Vagas: 212
  • Acabador (2)
  • Agente de pátio (madeireira) (5)
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Almoxarife (Vargem Alta) (1)
  • Apontador de obras (Vargem Alta) (1)
  • Auxiliar /analista de departamento pessoal (Castelo) (1)
  • Auxiliar administrativo (Vargem Alta) (1)
  • Auxiliar de almoxarifado (1)
  • Auxiliar de linha de produção (Castelo) (140)
  • Auxiliar de logística (1)
  • Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)
  • Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)
  • Auxiliar de secretaria (1)
  • Auxiliar de ti (1)
  • Carpinteiro de obras (Vargem Alta) (1)
  • Comprador (morar em Marataízes ou Itapemirim) (1)
  • Educador social (1)
  • Eletricista industrial (2)
  • Eletricista industrial (Castelo) (1)
  • Empregada doméstica (1)
  • Faxineiro pcd (1)
  • Gerente de comunicação (1)
  • Mecânico industrial (Castelo) (4)
  • Motoboy (1)
  • Motorista de caminhão cnh d (Vargem Alta) (1)
  • Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)
  • Operador de máquina patrol (Marataízes) (2)
  • Operador de máquinas cnh d (1)
  • Operador de motoniveladora cnh d (Vargem Alta) (1)
  • Operador de ponte (2)
  • Operador de retroescavadeira cnh d (Vargem Alta) (1)
  • Operador de rolo compactador (Vargem Alta) (1)
  • Orientador comercial (3)
  • Pedreiro (Marataízes) (5)
  • Resinador (Vargem Alta) (1)
  • Serralheiro (1)
  • Sinaleiro de trânsito pcd (5)
  • Técnico de manutenção de ar-condicionado (1)
  • Técnico em atendimento externo cnh a (1)
  • Técnico em construção civil (1)
  • Técnico em segurança do trabalho cnh ab (1)
  • Técnico em segurança do trabalho cnh ab (vargem alta) (2)
  • Terapeuta ocupacional (1)
  • Vendedor atacadista (1)
  • Vendedor de balcão (1)
  • Vendedor interno (1)
  • Vendedor porta a porta (1)

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