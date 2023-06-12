Sines do Sul do ES têm 164 vagas de emprego e estágio nesta segunda

As agências do Sine do Sul do Espírito Santo iniciam a semana com 164 vagas de emprego e estágio. As oportunidades são para trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, entre outros setores.
Há ainda postos para pessoas com deficiência. São chances para açougueiro, analista de logística, assistente administrativo, serrador de mármore e granito, eletricista, carpinteiro e muitas outras oportunidades.
O profissional deve procurar as unidades de Anchieta (14) e Cachoeiro de Itapemirim (150). É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sair do sistema, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.
Confira as vagas
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 14
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Analista de logística (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Atendente de padaria (1)
- Barbeiro (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de munck (1)
- Repositor de mercadorias (1)
- Serrador de mármore e granito (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 150
- Acabador (1)
- Agente de pátio (5)
- Ajudante de padeiro (1)
- Almoxarife (Vargem Alta) (1)
- Apontador de obras (Vargem Alta)
- Assistente de pcp (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de linha de produção (Castelo) (90)
- Auxiliar de produção frigorífico (5)
- Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)
- Auxiliar de TI (1)
- Carpinteiro de obras (Vargem Alta) (1)
- Comprador (morar em Marataízes ou Itapemirim) (1)
- Copeiro hospitalar pcd (1)
- Costureira na reparação de roupas (1)
- Dedetizador (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista industrial (2)
- Eletricista industrial (castelo) (1)
- Enfermeiro pcd (1)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico industrial (castelo) (4)
- Motoboy (1)
- Motorista de caminhão D (Vargem Alta) (1)
- Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)
- Operador de máquinas cnh D (Vargem alta) (1)
- Operador de motoniveladora cnh D (Vargem Alta) (1)
- Operador de ponte (1)
- Operador de retroescavadeira cnh D (Vargem Alta) (1)
- Operador de rolo compactador (Vargem Alta) (1)
- Representante comercial cnh B (1)
- Saladeira (Vargem Alta) (1)
- Serralheiro (1)
- Servente de obras (4)
- Técnico de enfermagem pcd (1)
- Técnico e auxiliar técnico em instalações de sistema de segurança eletrônica (2)
- Técnico em construção civil (1)
- Técnico em segurança do trabalho cnh AB (1)
- Técnico em segurança do trabalho cnh AB (Vargem Alta) (2)
- Vendedor porta a porta (1)