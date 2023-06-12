Sines do Sul do ES têm 164 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Oportunidade para costureira de reparação de roupas no Sine de Anchieta Crédito: Freepik

As agências do Sine do Sul do Espírito Santo iniciam a semana com 164 vagas de emprego e estágio. As oportunidades são para trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, entre outros setores.

Há ainda postos para pessoas com deficiência. São chances para açougueiro, analista de logística, assistente administrativo, serrador de mármore e granito, eletricista, carpinteiro e muitas outras oportunidades.

O profissional deve procurar as unidades de Anchieta (14) e Cachoeiro de Itapemirim (150). É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sair do sistema, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 14

14 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Analista de logística (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Barbeiro (1)

Eletricista automotivo (1)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (1)

Serrador de mármore e granito (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.