Sines do Norte do ES têm 396 vagas de emprego e estágio nesta segunda

As agências do Sine do Norte do Espírito Santo têm 396 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). Os postos de trabalho são para analista comercial, auxiliar administrativo, cozinheiro, fiscal de loja, operador de caixa, ajudante de obras, jardineiro, entre outras funções.
Os interessados devem procurar uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais, de acordo com o modelo de atendimento de cada uma delas. As chances estão disponíveis nas unidades de Linhares (223) e São Mateus (173).
Confira as vagas
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 223
- Ajudante de aterro (3)
- Analista comercial (1)
- Assistente de loja (1)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de promoção (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar cozinha (3)
- Auxiliar de cabeleireiro (3)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de produção (9)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de suporte técnico (1)
- Auxiliar linha de produção (6)
- Camareira (3)
- Consultor de vendas (2)
- Cozinheiro (3)
- Eletricista de veículos (2)
- Encarregado de obras (1)
- Fiscal de loja (2)
- Logística (1)
- Marketing (1)
- Oficial / obras (10)
- Oficial pleno (10)
- Oficial polivalente (10)
- Operador de caixa (2)
- Operador de tratores (1)
- Preparador de veículos (1)
- Recepcionista (4)
- Roçador / trabalhar rural (3)
- Servente de obras (30)
- Serviços gerais /carregador (1)
- Técnico em mecânica /autom. (2)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador rural (70
- Vaqueiro / caseiro (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de festa (2)
- Vendedor interno (9)
- Vendedor interno / externo (2)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 173
- Açougueiro (1)
- Ajudante de obras (1)
- Ajudante de pátio de sucata (2)
- Ajudante de carga e descarga (2)
- Ajudante de padeiro (2)
- Ajudante geral de motorista (1)
- Assistente de pessoal (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Atendente de farmácia (1)
- Atendente (1)
- Atendente de padaria (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de suporte (1)
- Auxiliar de eletricista (3)
- Auxiliar de elétrica (17)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Balconista de farmácia (1)
- Caldeireiro (4)
- Camareira (3)
- Carpinteiro (4)
- Chef de cozinha (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheira (2)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (3)
- Cozinheiro (3)
- Chapeiro (1)
- Desossador (3)
- Eletricista (17)
- Empregada doméstica (1)
- Engenheiro civil (1)
- Estoquista (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista (2)
- Encarregado de manutenção (1)
- Embalador (1)
- Frentista (6)
- Funileiro (1)
- Garçom (2)
- Gerente administrativo e financeiro (1)
- Instalador fotovoltaico (3)
- Jardineiro (1)
- Lavador de veículo (4)
- Manicure (1)
- Meio oficial de armação (4)
- Mecânico soldador (2)
- Mecânico de moto (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador automotivo (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de máquina (rolo - retroescavadeira - pá carregadeira) (3)
- Oficial de construção civil (5)
- Oficial polivalente (1)
- Oficial de manutenção (2)
- Padeiro (2)
- Plataformista (1)
- Professor de inglês (1)
- Pedreiro (3)
- Recepcionista (1)
- Silkador (1)
- Soldador (2)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico em qualidade/química (1)
- Técnico de instalação de internet (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Técnico de instalação de internet (1)
- Técnico atendente (6)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor (10)