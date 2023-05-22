Sines do Norte do ES têm 396 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Agência do Sine de Linhares Crédito: Diezo Gomes

As agências do Sine do Norte do Espírito Santo têm 396 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). Os postos de trabalho são para analista comercial, auxiliar administrativo, cozinheiro, fiscal de loja, operador de caixa, ajudante de obras, jardineiro, entre outras funções.

Os interessados devem procurar uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais, de acordo com o modelo de atendimento de cada uma delas. As chances estão disponíveis nas unidades de Linhares (223) e São Mateus (173).

Confira as vagas

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 223

223 Ajudante de aterro (3)

Analista comercial (1)

Assistente de loja (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de promoção (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar cozinha (3)

Auxiliar de cabeleireiro (3)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar linha de produção (6)

Camareira (3)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro (3)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (1)

Fiscal de loja (2)

Logística (1)

Marketing (1)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de tratores (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (30)

Serviços gerais /carregador (1)

Técnico em mecânica /autom. (2)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (70

Vaqueiro / caseiro (1)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor interno (9)

Vendedor interno / externo (2)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.