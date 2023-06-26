Sines do Noroeste do ES têm 79 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Oportunidades de emprego para pedreiros Crédito: Freepik

As agências do Sine abrem nesta segunda-feira (26) com 4.046 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo. Quem quer trabalhar com carteira assinada pode procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para atuar na construção civil, indústria, supermercados, comércio, prestação de serviços, entre outros segmentos. Os trabalhadores devem procurar o Sine de Nova Venécia (52) e p Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (27).

Há vagas para auxiliar de vidraceiro, caixa, cozinheira, nutricionista, vidraceiro, mecânico, motorista, representante comercial, vendedor, cuidador de idoso, entre outras chances.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 27

27 Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de produção (4)

Balconista (2)

Caixa (1)

Cozinheira (1)

Costureira (1)

Eletricista automotivo (1)

Mecânico (2)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Produção (3)

Pedreiro (2)

Repositor (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador mig (1)

Supervisor civil técnico de edificações (1)

Vidraceiro (1)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Rua Jussara, 10, Margareth, das 8 às 17 horas.