Sines do ES têm 2.045 oportunidades de emprego e estágio

Agências do Sine têm vagas para soldador Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador no Espírito Santo têm 2.045 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (18). As oportunidades estão disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade em funções como cozinheiro, ajudante de serralheiro, assistente de marketing, motorista de caminhão, cuidador de pessoas idosos e tosador de animais.

De acordo com informações das unidades, os postos de trabalho são atualizados diariamente e podem ser retirados do sistema sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, há vagas nos Sines de Vila Velha (61), Serra (236) , Vitória (99) e Cariacica (259) e na Agência do Trabalhador de Cariacica (716). Oportunidades ainda no interior nas agências de Anchieta (113), Aracruz (72), Cachoeiro de Itapemirim (240), Linhares (68) e São Mateus (181).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no : os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 61

61 Ajudante de serralheiro (1)

Analista de marketing (2)

Arte-finalista (1)

Auxiliar de confeitaria (2)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de logística (2)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Consultor de vendas (5)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (2)

Demonstrador de mercadorias (1)

Engenheiro de minas (1)

Gerente de loja e supermercado (2)

Impressor digital (1)

Impressor flexográfico (1)

Instalador de película solar - insulfilm (1)

Jardineiro (1)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Montador soldador (1)

Operador de máquina de dobrar chapas (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (7)

Pintor de alvenaria (2)

Polidor de automóveis (1)

Recreador (3)

Supervisor administrativo (1)

Técnico de garantia da qualidade (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor interno (9)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 716

716 Acabador de granito (2)

Açougueiro (6)

Agente de pré-vendas (1)

Ajudante - noite (1)

Ajudante (20)

Ajudante de armazém (10)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de moleiro (2)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral de mecânica (1)

Alinhador (1)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista de marketing (1)

Analista de redes (1)

Armador (3)

Arrematadeira de roupas (6)

Assistente comercial (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de loja (2)

Atendente de portaria (2)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de armazém (20)

Auxiliar de câmara fria - noturno (2)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de estoque - temporário (10)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção geral (1)

Auxiliar de mecânica (3)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar mecânico (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Auxiliar operacional - temporário (80)

Balconista (5)

Balconista de açougue (10)

Balconista de padaria (2)

Bombeiro (1)

Borracheiro (2)

Caixa (1)

Caldeireiro - chaparia fina (3)

Camareira (2)

Carpinteiro (1)

Conferente (1)

Conferente líder (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor de serviços (1)

Consultor de vendas (5)

Costureira (1)

Costureira pilotista (6)

Costureira retista (6)

Cozinheiro (1)

Cuidador de saúde mental (5)

Designer gráfico (1)

Desossador (3)

Eletricista industrial (1)

Empacotador (15)

Empregada doméstica (1)

Encarregado (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de pátio – cnh D (1)

Encarregado de peças (1)

Encarregado de serviços gerais (3)

Encarregado de turma – terraplanagem e pavimentação (1)

Estágio designer gráfico (1)

Estágio em ciências contábeis (1)

Estágio em help desk (2)

Estágio em Logística (1)

Estágio em Marketing (1)

Estágio Ensino Médio (1)

Estágio Publicidade e Propaganda (1)

Estágio Superior (1)

Estoquista (5)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de monitoramento (1)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Governanta (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Jardineiro (2)

Laboratorista de solo e asfalto (1)

Lanterneiro (2)

Logística/estoque (1)

Maçariqueiro - temporário (1)

Manicure (10)

Marceneiro -a (1)

Mecânico automotivo (7)

Mecânico de ferramentas (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração -A (2)

Mecânico diesel (1)

Meio oficial de marcenaria (1)

Modelista (4)

Moleiro (2)

Mosqueadeira de roupas (4)

Motorista – cnh C (1)

Motorista – cnh D (5)

Motorista (20)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Motorista cegonheiro – cnh E (5)

Motorista de caminhão – cnh C (2)

Oficial de manutenção - temporário (1)

Operador de caixa (6)

Operador de caminhão munck – cnh D (1)

Operador de empilhadeira – cnh B (10)

Operador de equipamentos pesados - temporário (1)

Operador de escavadeira hidráulica – cnh D (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de logística (1)

Operador de piso laminado - temporário (1)

Operador de ponte rolante - temporário (1)

Operador de retroescavadeira – cnh d (1)

Pedreiro (8)

Pedreiro oficial (2)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas externas (3)

Recepcionista (5)

Repositor - hortifruti (2)

Repositor (2)

Representante comercial (2)

Salgadeira (1)

Servente de pedreiro (6)

Supervisor técnico - informática (1)

Técnico de apoio administrativo - temporário (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de manutenção (1)

Técnico de segurança do trabalho - temporário (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em manutenção de impressoras - interno (1)

Técnico em mecânica (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (31)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor executivo (30)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (10)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (6)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de cargas (10)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de estoque – temporário (10)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de produção (8)

Empacotador (10)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Representante de atendimento (20)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 236

236 Ajudante de cozinha PCD (4)

Apontador de pessoal PCD (4)

Armador B (5)

Armador de ferro (4)

Armador de ferros (10)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Auxiliar administrativo PCD(5)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de cozinha - salgadeira (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de lavanderia PCD (4)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de linha de produção PCD (5)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (10)

Carpinteiro B (10)

Carpinteiro de obras (4)

Chefe de cozinha (2)

Comprador (2)

Conferente (7)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro geral (2)

Dedetizador (1)

Eletricista B (6)

Eletricista de iluminação pública (3)

Eletricista de instalações (1)

Eletricista força e controle (8)

Encarregado de manutenção (1)

Estofador de móveis (1)

Estoquista PCD (1)

Frentista PCD (3)

Mecânico (1)

Mecânico de amortecedores (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de motocicletas-pleno (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador (2)

Montador de esquadrias de madeira (1)

Motorista carreteiro (9)

Operador de escavadeira (2)

Operador eletromecânico (2)

Pintor B (8)

Planejador de controle de qualidade (1)

Serralheiro (7)

Técnico de edificações (2)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Técnico mecânico na montagem de máquinas, sistemas e instrumentos (2)

Vendedor de serviço (61)

Vigia noturno PCD (4)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas : 99

: 99 Açougueiro (1)

Atendente de lanchonete (6)

Atendente de mesa (3)

Atendente de telemarketing PCD (20)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de limpeza - temporário (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caixa de loja (3)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (4)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (1)

Cumim - temporário (6)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Frentista (3)

Garçom de bar (1)

Gerente de posto de venda (1)

Lavador de automóveis (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (8)

Pedreiro de acabamento - temporário (2)

Pedreiro de alvenaria (5)

Pizzaiolo (2)

Relojoeiro - reparação (1)

Representante comercial autônomo (10)

Técnico de planejamento de obras (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor pracista (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 259

259 Alinhador de pneus (1)

Analista fiscal (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeirista (10)

Carpinteiro (1)

Costureira (3)

Eletricista de prédios (5)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de carro de passeio - motorista de aplicativo Lady Driver, exclusivo para mulheres (200)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de tesoura volante (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro de fachada (3)

Pintor a revólver (1)

Pintor de edifícios (5)

Serralheiro (1)

Servente de obras (1)

Soldador (10)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 113

113 Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante industrial (50)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de mecânica de autos (2)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Auxiliar técnico (1)

Caldeireiro de fabricação (10)

Chapeiro (1)

Chefe de cozinha (2)

Consultor de vendas (2)

Consultor técnico automotivo (1)

Cuidador em educação especial (1)

Eletricista (14)

Estagiário de Educação Física (2)

Instalador de alarme (1)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de motor à diesel hidráulica e máquinas pesadas (1)

Mecânico de veículos pesados a diesel (1)

Mecânico diesel eletrônico (1)

Recepcionista de pátio (1)

Soldador mig mag e tig (10)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor externo (3)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 72

72 Assistente técnico em engenharia (1)

Ajudante de SPLIT (1)

Ajudante PCD (15)

Gerente de comissionamento (1)

Gerente de SSO (1)

Lixador (2)

Mestre de cabotagem (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Motorista entregador (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Motorista (4)

Operador de equipamentos de escavadeiras (2)

Operador de motosserra (5)

Técnico em planejamento (1)

Trabalhador de extração de madeiras (5)

Vendedor interno e externo (20)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 240

240 Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de sushiman (2)

Analista de planejamento comercial PCD (1)

Assistente de laboratório industrial (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de linha de produção (4)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de vendas PCD (1)

Auxiliar logístico (100)

Auxiliar técnico de montagem (6)

Chefe de cozinha (1)

Colador de cartaz com habilitação B (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas externo (2)

Cortador de granito (2)

Cortador de roupas - couro e pele (1)

Costureira(o) máquina overloque e retista (2)

Costureiro na confecção em série (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cumim (1)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)

Eletricista (20)

Eletricista de instalações industriais (1)

Encarregado de hortifrutigrangeiros (1)garçom (1)

Instalador de antenas de televisão (3)

Mecânico de instalações industriais - manutenção (1)

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (2)

Oficial de serviços gerais na manutenção de eletromecânica (2)

Operador de máquinas de corte de roupas (1)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de suporte técnico - telemarketing (2)

Pedreiro (10)

Pintor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (15)

Resinador (2)

Serrador de mármore e granito (1)

Sushiman (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico de operação eletrotécnica (2)

Técnico de rede - telecomunicações (10)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de plano de saúde (5)

Vendedor de serviços (8)

Vendedor interno (5)

Vendedor no comércio de mercadorias (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas : 68

: 68 Almoxarife (1)

Ajudante de carga e descarga (3)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar técnico de rede externa (1)

Auxiliar técnico de rede externas (2)

Balconista (1)

Coordenador operações (1)

Copeiro (1)

Eletricista automóvel/caminhão (1)

Líder operacional (1)

Líder de produção (1)

Moto boy (1)

Motorista operador de munck (5)

Operador de empilhadeira (2)

Representante comercial (3)

Soldador (4)

Técnico em automação (2)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor de consórcio (20)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.