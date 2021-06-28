Sines do ES têm 1.717 oportunidades de emprego e estágio

Mais de 1.700 vagas abertas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Profissionais de todos os níveis de escolaridade que estão à procura de emprego com carteira assinada já podem se inscrever em uma das 1.717 vagas abertas nas agências do Sine e do Trabalhador de todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (28). Há oportunidades para atuar nos mais diversos setores da economia capixaba.

As chances são para cargos como ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, balconista, desenvolvedor de TI, pintor, soldador, vendedor, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de cozinha, mecânico, motoboy e açougueiro.

Também tem vagas para estágio. Para participar das seleções, basta ir até uma das unidades ou enviar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento definida pelas agências.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica no Boulevard Shopping, das 8 às 17 horas.

Vagas: 155

Ajudante de obras (2)

Ajudante de serralheiro (1)

Atendente de farmácia - balconista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de marceneiro (5)

Balconista (1)

Balconista de açougue (2)

Barbeiro (3)

Carpinteiro (1)

Cartazeiro (1)

Caseiro - agricultura (1)

Consultor de vendas (2)

Controlador de pragas (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira de máquina overloque (1)

Desenvolvedor de TI (100)

Encarregado de obras (2)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Marceneiro (2)

Marmorista - exclusive empregador em marmoraria (1)

Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)

Operador de plaina desengrossadeira (1)

Operador de serra esquadrejadeira (1)

Operador de teleatendimento ativo - telemarketing (2)

Operador de tupia - usinagem de madeira (1)

Pedreiro (6)

Pintor de obras (1)

Serralheiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio (8)

Vendedor interno (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência está funcionando por meio de atendimento presencial, por meio de agendamento. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354 5510 ou 3354 5507.

Vagas: 577

577 Açougueiro (9)

Ajudante (14)

Ajudante de depósito (1)

Ajudante de manutenção veicular (1)

Almoxarife (6)

Amarrador (10)

Armador (5)

Assistente comercial (2)

Assistente de marketing (1)

Assistente de RH (1)

Assistente de vendas – autopeças diesel (1)

Assistente operacional (1)

Assistente técnico nível II (1)

Atendente – horista (5)

Atendente de loja (2)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de carga e descarga (2)

Auxiliar de confeitaria (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de saúde bucal (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar departamento de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar técnico planejamento (1)

Balconista de açougue (1)

Caldeireiro / serralheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Camareira (2)

Carpinteiro (3)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (14)

Costureira (10)

Cozinheira (1)

Cuidador de saúde (5)

Designer gráfico (2)

Eletricista automotivo (5)

Eletricista de manutenção (3)

Eletricista força e controle (1)

Encarregado de obras (4)

Encarregado operacional - noturno (1)

Estágio Administração (2)

Estágio em RH (2)

Estágio superior em ciências contábeis (2)

Estágio técnico em elétrica (1)

Garçom (1)

Hidrojatista (4)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de acm (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Líder de logística (1)

Líder de SSO (1)

Líder de turma (2)

Marceneiro (2)

Marceneiro ou oficial marcenaria (2)

Marteleteiro (5)

Masseiro (1)

Mecânico de ferramentas elétricas (1)

Mecânico de frota leve (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motos (2)

Mecânico de refrigeração A (1)

Mecânico de refrigeração B (1)

Mecânico diesel (4)

Mecânico geral (1)

Meio oficial de marcenaria (2)

Montador de varandas de vidro (1)

Montador de veículos pesados (1)

Motoboy - cnh A (2)

Motorista – cnh AD (1)

Motorista – cnh D (1)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista de caminhão - viagens - cnh AD (2)

Motorista de caminhão – cnh C, D ou E (1)

Motorista de manobra – cnh D (1)

Motorista entregador - cnh AD (4)

Motorista truck cnh-D (10)

Oficial – pedreiro de acabamento (1)

Oficial de manutenção predial (4)

Oficial de obras (1)

Oficial polivalente (9)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de escavadeira (5)

Operador de logística (5)

Operador de mini pá carregadeira (5)

Operador de pá carregadeira (5)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de torno cnc (1)

Pedreiro (17)

Pintor – eletrostática a pó (1)

Pintor industrial (6)

Pizzaiolo (1)

Programador de manutenção (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas - panfletagem (5)

Promotor de vendas (3)

Representante de atendimento (40)

Separador (7)

Serrador de madeiras (1)

Soldador mig mag (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de loja - área de crédito (1)

Supervisor de obras – recuperação (1)

Supervisor de vendas (2)

Supervisora de balcão (2)

Técnico administrativo (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem do trabalho (2)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico em qualidade (1)

Técnico planejamento (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (5)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (20)

Vendedora (2)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de produção (1)

Ajudante serviço de apoio (10)

Almoxarife (1)

Analista de RH (2)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Atendente de relacionamento (30)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar sanitizador (3)

Carpinteiro (1)

Eletricista II (1)

Embalador (2)

Encanador hidráulico (1)

Operador de equipamento iv – escavadeira (1)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Porteiro (2)

Recepcionista/administrativo (3)

Representante de atendimento (30)

Zelador (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica no Pró-Cidadao, Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Vagas: 426

426 Acabador de mármore (1)

Acabador de pedras (1)

Ajudante geral - na área de marmoraria (1)

Analista de operações varejo jr (1)

Artífice (11)

Auxiliar de almoxarifado (10)

Auxiliar de elétrica (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de mecânico ou técnico de refrigeração (1)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de operações PCD (3)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar serviços técnico (1)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (5)

Cortador de granito (1)

Costureira pilotista (5)

Costureira/retista (10)

Cozinheiro (1)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Eletricista força e controle (21)

Eletricista montador (4)

Empacotador/roupas (4)

Encanador (13)

Estampador/serigrafia (5)

Estofador (2)

Estoquista/roupas (2)

Executivo de contas pl (1)

Fresador (1)

Instalador de acessórios (1)

Instrumentista (5)

Isolador (10)

Jardineiro pcd (30)

Marceneiro (2)

Mecânico (1)

Mecânico automóvel (3)

Mecânico de máquinas pesadas (3)

Mecânico diesel (3)

Mecânico industrial (40)

Mecânico montador (4)

Modelista (5)

Montador (1)

Montador instalador de toldos e estruturas metálicas (1)

Mosqueadeira (5)

Motorista carreteiro (3)

Motorista munck (4)

Motorista operador de munck (1)

Operador (1)

Operador de bomba lança (3)

Operador de escavadeira (4)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de prensa dobradeira (1)

Operador de retroescavadeira e motoniveladora - patrol (1)

Operador de torno cnc (1)

Operador de vendas e serviços pcd (2)

Orçamentista técnico - analista de planejamento e orçamento (1)

Padeiro (1)

Pintor de automóveis (2)

Pizzaiolo (1)

Promotor de vendas (1)

Representante comercial autônomo (2)

Representante de vendas (20)

Serralheiro (4)

Soldador eletrodo revestido (34)

Soldador II (60)

Soldador tig/er (30)

Técnico de segurança do trabalho pcd (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo (9)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: o trabalhador deve conferir as oportunidades por meio do o trabalhador deve conferir as oportunidades por meio do site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 151

151 Açougueiro (9)

Ajudante de açougueiro (5)

Ajudante de cabista (2)

Ajudante de eletricista - temporário (2)

Analista de recursos humanos (1)

Auxiliar de confeitaria (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Cabeleireiro escovista (1)

Corretor de imóveis (15)

Cozinheiro geral (2)

Embalador, a mão (12)

Encarregado de açougue (2)

Encarregado de frios (2)

Encarregado de padaria (3)

Esteticista facial (1)

Fiscal de loja (11)

Forneiro de padaria (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Manicure (4)

Mecânico de automóvel (1)

Operador de carregadeira (5)

Operador de escavadeira (5)

Padeiro (4)

Pintor de automóveis (1)

Pizzaiolo (3)

Promotor de vendas (1)

Representante comercial autônomo (20)

Serralheiro (1)

Soldador (2)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 41

41 Açougueiro desossador (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Costureira (2)

Marceneiro (1)

Montador de móveis (1)

Motorista carreteiro (20)

Motorista entregador (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de máquina de dobrar (1)

Pintor de paredes (1)

Representante comercial (1)

Vendedor de plano de saúde (1)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, das 8h às 17h, na Casa do cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro.

Vagas: 44

44 Acabador de mármore e granito (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de frota (1)

Auxiliar faturista (1)

Caldeireiro - nível 1 ou 2 (5)

Caldeireiro irata/escalador - nível 1 ou 2 (5)

Consultor de vendas (2)

Cortador de mármore e granito (1)

Estágio auxiliar administrativo (4)

Estágio auxiliar de informática (1)

Fiscal de caixa (1)

Instalador de antenas de televisão (2)

Retirador de antenas de televisão (1)

Soldador irata/escalador - nível 1 ou 2 (5)

Soldador nível 1 ou 2 (5)

Supervisor de modificação e reparos (1)

Técnico Instrumentação (2)

Vendedor externo (4)

Vendedor interno (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo par o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículo par o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 10

10 Assistente de logística (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Chapista de lanchonete (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos Serviços Gerais (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Operador de ponte rolante (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: 86

86 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras - para trabalhar em Castelo (13)

Aplicador de resinas em piso - resinador (4)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar de limpeza - para trabalhar em Vargem Alta (1)

Barista (1)

Carpinteiro (2)

Comprador (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira em geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Eletricista de instalações industriais - para trabalhar em Vargem Alta (1)

Operador de escavadeira - hidraúlica (1)

Operador de máquina a fio diamantado (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (2)

Polidor de pedras (2)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor de vendas de serviços (1)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor porta a porta (32)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento ocorre das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro, Colatina.

Vagas: 55

55 Ajudante de obras (5)

Almoxarife (1)

Atendente comercial (2)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de pet shop (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Bobinador eletricista (1)

Caldeireiro (5)

Conferente (1)

Cortador na confecção (1)

Costureira de máquina reta em malha (1)

Cozinheira (2)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (2)

Enfestador (1)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Jardineiro (1)

Motorista de caminhão (3)

Motorista carreteiro (2)

Movimentador de mercadorias (5)

Movimentador de tecidos (1)

Operador de máquina de corte (1)

Promotor de vendas (10)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em enfermagem (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: O atendimento ocorre das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 98

98 Almoxarife (4)

Atendente (1)

Ajudante (1)

Armador (3)

Assistente de engenharia (1)

Assistente de qualidade (3)

Assistente financeiro / d.p. (1)

Auxiliar de obra (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar serviços gerais PCD (3)

Caldeireiro fabric. - para Serra (5)

Carpinteiro (10)

Cozinheiro (1)

Cortador de granitos (1)

Controlador de manutenção (1)

Encarregado de obras (2)

Estagiário engenharia civil (2)

Estoquista irrigação (1)

Gerente de vendas (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de oficina (1)

Montador estrutura metalica (4)

Operador ponte rolante (1)

Operador retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pasteleiro (1)

Pedreiro (4)

Pedreiro oficial obras (15)

Pedreiro de acabamento (3)

Pintor oficial obras (10)

Repositor (2)

Soldador mig e mag - para Serra (5)

Técnico enfermagem (1)

Topógrafo (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: O atendimento ocorre na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina, São Mateus, das 8 às 17 horas. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O atendimento ocorre na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina, São Mateus, das 8 às 17 horas. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: