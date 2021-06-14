Sines do ES têm 1.577 vagas de emprego; saiba como concorrer

Mais uma semana cheia de oportunidades para quem está à procura de uma chance no mercado de trabalho. São 1.577 vagas abertas em todo o Espírito Santo. Os cargos são para profissionais de todos os níveis e estão abertos a partir desta segunda-feira (14). As oportunidades são oferecidas nos Sines e agências do trabalhador dos municípios.
As oportunidades estão disponíveis para funções do nível fundamental ao superior, com chances também para pessoas com deficiência. Há postos de trabalho para motorista, auxiliar administrativo, mecânico, eletricista, encanador, balconista, vendedor, costureira, marceneiro, soldador, entre outros.
O candidato deve observar como cada unidade está funcionando, se por atendimento presencial ou por e-mail. A Agência do Trabalhador de Cariacica reúne 530 vagas. Do total de possibilidades, 123 são para pessoas com deficiência. A unidade também tem chances de estágio. No Sine da Serra, a oferta é de 310 postos, enquanto que no de Vila Velha, 144, e de Vitória, 29 chances.
Também há vagas de emprego disponíveis nas agências do Sine Aracruz (160), Anchieta (86), Barra de São Francisco (17), Cariacica Colatina (30), Cachoeiro de Itapemirim (90), Linhares (120) e São Mateus (61).
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas:
- Açougueiro (9)
- Ajudante (14)
- Ajudante de manutenção veicular (1)
- Almoxarife (5)
- Amarrador (10)
- Armador (5)
- Assessor de cliente (1)
- Assistente administrativo (sac) (2)
- Assistente comercial (2)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de Rh (1)
- Assistente de vendas – autopeças diesel (1)
- Atendente de loja (2)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar de administrativo - Inglês fluente (1)
- Auxiliar de corte (2)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estamparia (1)
- Auxiliar de estocagem (1)
- Auxiliar de estoque (4)
- Auxiliar de lavanderia (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de loja (16)
- Auxiliar de obras (1)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de saúde bucal (3)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar de vendas (2)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar técnico planejamento (1)
- Balconista de açougue (1)
- Cadista (1)
- Caldeireiro (1)
- Caldeireiro / serralheiro (1)
- Caldeireiro de chaparia fina (1)
- Camareira (2)
- Carpinteiro (3)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (7)
- Costureira pilotista (5)
- Costureira retista (10)
- Cozinheira (1)
- Cuidador de saúde (5)
- Designer gráfico (2)
- Eletricista automotivo (5)
- Eletricista de manutenção (3)
- Eletricista força e controle (1)
- Encarregado de expedição (1)
- Encarregado de obras (4)
- Encarregado operacional (1)
- Estágio logística (1)
- Estágio técnico em elétrica (1)
- Estampador de serigrafia (3)
- Estoquista (3)
- Garçom (1)
- Hidrojatista (4)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Instalador de acm (1)
- Instrutor de treinamento comercial (1)
- Líder de sso (1)
- Líder de turma (2)
- Marceneiro (2)
- Marceneiro ou oficial marcenaria (2)
- Marteleteiro (5)
- Masseiro (1)
- Mecânico de carreta (2)
- Mecânico de ferramentas elétricas (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico de motos (2)
- Mecânico de refrigeração A (1)
- Mecânico de refrigeração B (1)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico diesel (4)
- Mecânico geral (1)
- Meio oficial de marcenaria (2)
- Modelista (5)
- Montador de varandas de vidro (1)
- Montador de veículos pesados (1)
- Mosqueadeira (4)
- Motorista – CNH AD (1)
- Motorista – CNH D (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista cegonheiro – CNH E (12)
- Motorista entregador (4)
- Oficial – pedreiro de acabamento (1)
- Oficial de obras (1)
- Oficial polivalente (9)
- Operador de caixa (10)
- Operador de caixa (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de escavadeira (5)
- Operador de logística (5)
- Operador de mini pá carregadeira (5)
- Operador de pá carregadeira (5)
- Operador de ponte rolante (2)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Pedreiro (17)
- Pintor – Eletrostática a pó (1)
- Pintor industrial (6)
- Programador de manutenção (1)
- Projetista (1)
- Promotor de vendas (panfletagem) (5)
- Promotor de vendas (2)
- Representante de atendimento (40)
- Segurança de loja (6)
- Soldador (1)
- Soldador mig mag (1)
- Supervisor de obras – recuperação (1)
- Supervisor de vendas (2)
- Supervisor de vendas externas (1)
- Supervisora de balcão (2)
- Técnico administrativo (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em manutenção de impressoras – externo (1)
- Técnico em meio ambiente (1)
- Técnico em qualidade (1)
- Técnico planejamento (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (3)
- Vendedor de autopeças (2)
- Vendedor externo (1)
- Vendedora (2)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Agente de vendas (20)
- Ajudante de produção (11)
- Ajudante serviço de apoio (10)
- Analista de Rh (2)
- Atendente de relacionamento (30)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Mecânico de carreta (3)
- Mecânico diesel (2)
- Recepcionista/administrativo (3)
- Representante de atendimento (30)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: a agência funciona no subsolo do Boulevard Shopping, pela entrada A, localizado na Rodovia do Sol, 5.000, em Itaparica. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.
- Vagas:
- Administrador (2)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de lojas (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de marceneiro (5)
- Auxiliar de pizzaiolo (1)
- Barbeiro (3)
- Chefe de departamento de pessoal (1)
- Chefe de serviço de limpeza (1)
- Consultor de vendas (2)
- Costureira de máquina reta (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Desenvolvedor de TI (100)
- Empregado doméstico faxineiro (1)
- Fiel de depósito (4)
- Marceneiro (1)
- Montador de andaimes - cenários (2)
- Motorista de caminhão (3)
- Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de plaina desengrossadeira (1)
- Operador de serra esquadrejadeira (1)
- Operador de tupia - usinagem de madeira (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em administração (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8h às 17h.
- Vagas:
- Acabador de pedras (1)
- Ajudante geral (1)
- Analista de operações varejo jr (1)
- Aplicador de material isolante (1)
- Artífice (11)
- Auxiliar de almoxarifado (10)
- Auxiliar de armazenista pcd (20)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção pcd (17)
- Auxiliar do setor fiscal/contábil (1)
- Barman (3)
- Caldeireiro de fabricação (1)
- Chapeiro (2)
- Coordenador de manutenção em frotas (1)
- Costureira pilotista (5)
- Costureira/retista (10)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista força e controle (4)
- Empacotador /roupas (4)
- Encanador (38)
- Estagiário em técnico ou superior- mecânica e ou elétrica (6)
- Estampador /serigrafia (5)
- Estoquista /roupas (3)
- Executivo de contas pl (1)
- Fresador (1)
- Instalador de acessórios (1)
- Jardineiro (1)
- Jardineiro PCD (7)
- Mecânica de manutenção de máquinas (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (4)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico de refrigeração a (2)
- Mecânico de refrigeração b (2)
- Mecânico de refrigeração/climatização (2)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico linha diesel (1)
- Menor aprendiz (1)
- Modelista (5)
- Montador (1)
- Mosqueadeira (5)
- Motorista carreteiro (3)
- Motorista categoria e (1)
- Motorista entregador (5)
- Motorista munck (4)
- Motorista operador de munck (1)
- Motorista operador munck ou guindauto (1)
- Oficial pleno marteleiro (1)
- Operador de bomba lança (3)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de prensa dobradeira (1)
- Operador de retroescavadeira (4)
- Operador de vendas e serviços pcd (2)
- Operador nível técnico (2)
- Orçamentista técnico - analista de planejamento e orçamento (1)
- Padeiro (1)
- Pizzaiolo (1)
- Porteiro (5)
- Promotor de vendas (1)
- Representante comercial autônomo (2)
- Serralheiro (4)
- Servente de obras (9)
- Soldador eletrodo revestido (33)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico irla I (3)
- Terapeuta ocupacional (2)
- Torneiro (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de autopeças (1)
- Vendedor de carro (1)
- Vendedor externo (15)
- Vendedor interno (10)
- Vendedora (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.
- Vagas:
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Balanceiro (2)
- Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
- Mecânico de automóvel (4)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de telemarketing ativo e receptivo (8)
- Padeiro (1)
- Pintor de automóveis (1)
- Pintor de estruturas metálicas (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Publicitário (1)
- Eletrotécnico 1)
- Lavador de veículos (1)
- Alinhador de rodas (1)
- Assistente de service desk (1)
- Balanceador (1)
- Masseiro (1)
- Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8h às 16h, na Casa do Cidadão, que fica na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta/ES. É preciso levar carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e carteira de habilitação, para quem possuir. O atendimento é feito por ordem de chegada.
- Vagas:
- Supervisor de modificação e reparos (1)
- Almoxarife (1)
- Soldador - Nível 1 ou 2 (5)
- Soldador Irata/Escalador - Nível 1 ou 2 (5)
- Caldeireiro Irata/Escalador - Nível 1 ou 2 (5)
- Caldeireiro - Nível 1 ou 2 (5)
- Ajudante industrial (60)
- Auxiliar Contábil (1)
- Auxiliar de Frota (1)
- Auxiliar Faturista (1)
- Supervisor de qualidade (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, bairro Polivalente.
- Vagas:
- Analista de Comunicação (1)
- Caldeireiro (Parada Suzano) (1)
- Coordenador Manutenção - Preferencialmente moradores da Orla (1)
- Eletricista (Icone) (1)
- Encanador (Pollomag) (18)
- Encarregado Terraplanagem (Preferencialmente moradores da Orla) (1)
- Greidista (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico linha Leve (1)
- Mecânico Linha Pesada (1)
- Mecânico de Manutenção Industrial (Parada Suzano) (10)
- Montador de Andaimes (WQ) (10)
- Motorista de Basculante/Caçamba (23)
- Operador de Equipamento Escavadeira (1)
- Operador de Equipamento - Patrol/Motoniveladora (1)
- Operador de Equipamento Caçamba 25
- Operador de Equipamento Caminhão Pipa (1)
- Operador de Trator D8 (Esteira) (1)
- Montador de andaimes (NPE) (10)
- Soldador - 3 Processos (Pollomag) (10)
- Soldador TIG e Eletrodo (Jurong prioridade moradores de Aracruz) (35)
- Soldador (Parada Suzano) (4)
- Supervisor de Manutenção (Parada Suzano) (1)
- Técnico de Instrumentação Industrial (CSE) (1)
- Vendedor de Autopeças (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas:
- Assistente de Logística (1)
- Auxiliar de Almoxarifado (1)
- Açougueiro (1)
- Auxiliar Administrativo (1)
- Chapista de Lanchonete (1)
- Eletricista (1)
- Garçom (1)
- Mecânico de Manutenção de Máquinas industriais (1)
- Motorista de Caminhão (1)
- Motorista Carreteiro (1)
- Operador de Escavadeira (1)
- Operador de Máquina Perfuratriz (1)
- Operador de Ponte Rolante (1)
- Pedreiro (1)
- Soldador (1)
- Técnico em Segurança do Trabalho (1)
- Torneiro Mecânico (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, bairro Guandu.
- Vagas:
- Acabador de mármore e granito (2)
- Ajudante de polimento Direcionada ao público masculino (1)
- Auxiliar de linha de produção (4)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Borracheiro Experiência em carteira/ Direcionada ao público masculino (1)
- Cabista/ Direcionada ao público masculino (2)
- Caldeireiro de manutenção (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Copeiro de hospital (1)
- Cortador de pedras 2
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro hospitalar (1)
- Desenhista técnico mecânico (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Eletricista de instalações industriais (1)
- Eletricista de instalações industriais (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Lanterneiro de automóveis 3
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Moleiro (1)
- Operador de escavadeira (hidráulica) (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Pintor de automóveis (1)
- Pintor de automóveis 3
- Pintor de veículos 2
- Soldador (1)
- Técnico em contabilidade (1)
- Técnico em ferramentas elétricas (2)
- Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)
- Técnico de manutenção de equipamentos de informática (1)
- Técnico de manutenção de equipamentos de informática (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de serviços ()3
- Vendedor interno (1)
- Vendedor no comércio de mercadorias (2)
- Vendedor porta a porta (30)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no site.
- Vagas:
- Administrador de marketing (1)
- Ajudante de obras (4)
- Analista fiscal (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Controlador de pragas (1)
- Cozinheira (1)
- Eletricista de veículos (1)
- Gerente de frota (1)
- Lanterneiro (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (2)
- Montador de móveis (1)
- Motorista carreteiro (16)
- Operador de máquina de dobrar (1)
- Pintor de automóveis (1)
- Representante comercial (1)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de eletrônica (1)
- Vendedor de serviços (5)
SINE DE COLATINA
- Vagas:
- Açougueiro (1)
- Analista de rh (1)
- Assistente de vendas externa (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Balconista de açougue (1)
- Bobinador eletricista (1)
- Caldeireiro (5)
- Costureira (1)
- Costureira em geral (5)
- Eletricista de manutenção (1)
- Encanador (1)
- Estilista (1)
- Mecânico de automóveis e caminhões (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Padeiro (1)
- Promotor de vendas (1)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico de impressora (1)
- Técnico em automação industrial (1)
- Vendedor de loja de celulares (1)
- Vendedor de material de construção - exclusiva para homens (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.
- Vagas:
- Almoxarife (4)
- Assistente de qualidade (2)
- Auxiliar de inspeção (4)
- Auxiliar serviços gerais pcd (3)
- Atendente de lanchonete (1)
- Caldeireiro fabric. (5)
- Carpinteiro (10)
- Consultor de vendas (10)
- Controlador de manutenção (1)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista força / controle (20)
- Eletricista montador (2)
- Encarregado de obras (2)
- Farmacêutico (1)
- Mecânico de oficina (1)
- Moleiro (2)
- Montador estrutura metálica (4)
- Motorista de ônibus (3)
- Operador empilhadeira (1)
- Operador de máquina I (12)
- Operador ponte rolante (1)
- Operador retroescavadeira (1)
- Padeiro (1)
- Pasteleiro (1)
- Pedreiro (4)
- Repositor (2)
- Soldador 2
- Soldador Mig e Mag (5)
- Técnico enfermagem (1)
- Técnico em elétrica (10)
- Topógrafo (1)
- Trocador de óleo (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DE SÃO MATEUS
- Vagas:
- Acabador de mármores (1)
- Ajudante de Obras (1)
- Assistente de Vendas (1)
- Auxiliar Administrativo (1)
- Auxiliar de Serviços (2)
- Auxiliar de Serviços (1)
- Auxiliar de Serviços Gerais (1)
- Auxiliar de Contabilidade (1)
- Auxiliar de Planejamento (1)
- Caldeireiro (5)
- Caseiro (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Churrasqueiro (1)
- Eletromecânico (1)
- Eletromecânico (1)
- Encanador (1)
- Instrutor de francês (1)
- Isolador (2)
- Mecânico Alinhador (1)
- Meio Oficial (7)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador de equipamentos (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Pintor de automóveis (2)
- Polidor de veículos (2)
- Representante comercial (1)
- Secretária recepcionista (1)
- Soldador (1)
- Técnico em TI (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor externo (9)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor interno (1)